Συνελήφθη 84χρονος στη Θεσσαλονίκη με ποινή ισόβιας κάθειρξης για διακίνηση ναρκωτικών
Η συγκεκριμένη απόφαση συνδέεται με υπόθεση που αποκάλυψαν αστυνομικοί της Καστοριάς, τον Σεπτέμβριο του 2024, στον Πολύμυλο Κοζάνης, όταν εντόπισαν σε Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε ο ηλικιωμένος, ταξιδιωτικό σάκο με 30 κιλά ακατέργαστης κάνναβης
Ογδοντατετράχρονος, καταδικασμένος σε ισόβια κάθειρξη για διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών, συνελήφθη στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.
Αστυνομικοί τον εντόπισαν χθες και διαπίστωσαν ότι εις βάρος του εκκρεμεί καταδικαστική απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Δυτικής Μακεδονίας, με την οποία του επιβλήθηκε η ποινή της ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον χρηματική ποινή 100.000 ευρώ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η συγκεκριμένη απόφαση συνδέεται με υπόθεση που αποκάλυψαν αστυνομικοί της Καστοριάς, τον Σεπτέμβριο του 2024, στον Πολύμυλο Κοζάνης, όταν εντόπισαν σε Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε ο ηλικιωμένος, ταξιδιωτικό σάκο με 30 κιλά ακατέργαστης κάνναβης.
Ο 84χρονος οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα για την εκτέλεση της ποινής.
