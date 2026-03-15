Το «φαινόμενο» Γιούργκεν Χάμπερμας
Stories 15 Μαρτίου 2026, 12:45

Το «φαινόμενο» Γιούργκεν Χάμπερμας

Ο Γιούργκεν Χάμπερμας, ο κορυφαίος φιλόσοφος της μεταπολεμικής Ευρώπης, πέθανε στα 96 του χρόνια

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Γιούργκεν Χάμπερμας, μια από τις σημαντικότερες μορφές της ευρωπαϊκής σκέψης μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, πέθανε το Σάββατο 14 Μαρτίου 2026 σε ηλικία 96 ετών. Με το έργο του πάνω στη δημοκρατία, την επικοινωνία, τη δημόσια σφαίρα, το δίκαιο και τη νεωτερικότητα, δεν υπήρξε μόνο ένας κορυφαίος φιλόσοφος: υπήρξε μια σταθερή ηθική και πολιτική συνείδηση της μεταπολεμικής Γερμανίας, ένας διανοούμενος που παρέμεινε παρών στη δημόσια ζωή επί περισσότερες από επτά δεκαετίες.

Η απώλειά του κλείνει ένα κεφάλαιο που ξεπερνά τα όρια της φιλοσοφίας. Ο Χάμπερμας δεν ήταν μόνο ο θεωρητικός της «επικοινωνιακής δράσης» ούτε μόνο ο πιο αναγνωρίσιμος εκπρόσωπος της δεύτερης γενιάς της λεγόμενης Σχολής της Φρανκφούρτης. Ήταν ένας τίμιος στοχαστής που επέμενε ότι η δημοκρατία δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς λόγο, χωρίς δημόσιο διάλογο, χωρίς τη δύσκολη αλλά αναγκαία διαδικασία της κριτικής αυτοεξέτασης. Και ίσως αυτό να ήταν το πιο επίμονο νήμα όλης της διαδρομής του: η πεποίθηση ότι, ακόμη και μετά τις πιο καταστροφικές ιστορικές εμπειρίες, ο άνθρωπος οφείλει να αναζητά τρόπους να κάνει τον κόσμο «έστω και λίγο καλύτερο».

Μαξ Χορκχάιμερ και Τέοντορ Αντόρνο της Σχολής της Φρανκφούρτης μπροστά, πίσω ο Γιούργκεν Χάμπερμας

Ένας φιλόσοφος ταυτισμένος με τη μεταπολεμική Γερμανία

Αν κάποιος θέλει να καταλάβει γιατί ο Χάμπερμας υπήρξε τόσο κεντρική μορφή, δεν αρκεί να κοιτάξει μόνο τα βιβλία του. Πρέπει να δει και τη θέση που κατέλαβε στη δημόσια ζωή της Γερμανίας. Για δεκαετίες, ήταν παρών σχεδόν σε κάθε μεγάλο πολιτικό και ηθικό debate: από τις φοιτητικές εξεγέρσεις της δεκαετίας του 1960 έως τη συζήτηση για τον πόλεμο στο Ιράκ, από τα ζητήματα βιοηθικής και γενετικής μηχανικής έως την κριτική του για την ψηφιακή εποχή, από τη γερμανική ενοποίηση έως τη μοίρα της Ευρώπης και, τα τελευταία χρόνια, τις παρεμβάσεις του για την Ουκρανία και τη Γάζα.

Αυτή η μακρόχρονη παρουσία είναι ένας από τους λόγους που ο Χάμπερμας έμοιαζε, για πολλούς, σχεδόν μεγαλύτερος από την ίδια την ακαδημαϊκή του ιδιότητα. Δεν ήταν ένας κλεισμένος πανεπιστημιακός, ούτε ένας στοχαστής που εγκατέλειψε τη δημόσια σφαίρα για χάρη της θεωρητικής καθαρότητας. Αντίθετα, επέμενε ότι η φιλοσοφία έχει νόημα μόνο όταν δοκιμάζεται μέσα στην ιστορία και όταν παίρνει το ρίσκο να μιλήσει για το παρόν.

Το πρόσφατο βιβλίο του Φίλιπ Φελς, The Philosopher: Habermas and Us, φωτίζει ακριβώς αυτή τη διάσταση. Παρουσιάζει τον Χάμπερμας όχι μόνο ως συγγραφέα δύσκολων, συχνά απαιτητικών έργων, αλλά και ως πολιτισμικό και πολιτικό φαινόμενο: μια μορφή που συνδέθηκε με την κατασκευή της μεταπολεμικής γερμανικής δημοκρατίας, με τα ηθικά της όρια, τις γενεαλογικές της συγκρούσεις και την αγωνία της για το παρελθόν.

Η γενιά που έζησε τομή της Ιστορίας

Ο Χάμπερμας γεννήθηκε το 1929 και ανήκε στη γενιά που οι ιστορικοί συχνά ονομάζουν «οι σαρανταπεντάρηδες» — εκείνοι δηλαδή που ήταν αρκετά νέοι ώστε να μη φέρουν προσωπική συνενοχή για τον ναζισμό, αλλά αρκετά μεγάλοι ώστε να νιώθουν στο πετσί τους τη συντριβή του 1945 και την ανάγκη ενός διαφορετικού μέλλοντος. Αυτή η εμπειρία στάθηκε καθοριστική.

Στον πυρήνα της σκέψης του Χάμπερμας βρίσκεται η πεποίθηση ότι, μετά το Άουσβιτς και τη ναζιστική καταστροφή, η φιλοσοφία δεν μπορούσε να συνεχίσει σαν να μη συνέβη τίποτα. Η γερμανική πνευματική παράδοση είχε τραυματιστεί τόσο βαθιά, ώστε κάθε ισχυρισμός περί προνομιακής πρόσβασης στην αλήθεια έπρεπε να περάσει από τη δοκιμασία της αμφιβολίας. Η φιλοσοφία, για τον Χάμπερμας, όφειλε να γίνει πιο ταπεινή, πιο αυτοκριτική, πιο προσεκτική απέναντι στους μεγάλους απόλυτους ισχυρισμούς.

Αυτό είναι ίσως ένα από τα πιο συγκινητικά στοιχεία του πνευματικού του αποτυπώματος. Ενώ πολλοί μεγάλοι στοχαστές του 20ού αιώνα διατήρησαν μια σχεδόν προφητική στάση, ο Χάμπερμας επέλεξε μια άλλη διαδρομή: όχι τη θριαμβευτική βεβαιότητα, αλλά τη νηφάλια, επίμονη προσπάθεια. Όχι τη μεταφυσική έπαρση, αλλά μια «μετα-μεταφυσική» λογική, που ξέρει τα όριά της και παρ’ όλα αυτά δεν παραιτείται από τη φιλοδοξία να υπερασπιστεί τη δημοκρατία και τον ορθό λόγο.

Γιούργκεν Χάμπερμας

Από τη Σχολή της Φρανκφούρτης στην επικοινωνιακή λογική

Συχνά ο Χάμπερμας περιγράφεται ως ο σημαντικότερος εκπρόσωπος της δεύτερης γενιάς της Σχολής της Φρανκφούρτης. Η περιγραφή είναι σωστή, αλλά και κάπως περιοριστική. Γιατί ο Χάμπερμας δεν έμεινε απλώς κληρονόμος ενός ρεύματος κριτικής θεωρίας· το αναδιατύπωσε.

Εκεί που η πρώτη γενιά της Σχολής της Φρανκφούρτης —με μορφές όπως ο Τέοντορ Αντόρνο και ο Μαξ Χορκχάιμερ— συχνά κατέληγε σε μια βαθιά απαισιοδοξία για τη μαζική κοινωνία και τη νεωτερικότητα, ο Χάμπερμας αναζήτησε μέσα στη γλώσσα, στην επικοινωνία και στους θεσμούς της δημοκρατίας μια διαφορετική δυνατότητα. Η δική του μεγάλη συμβολή ήταν να δείξει ότι η λογική δεν εξαντλείται στην εργαλειακή χρήση της, στην κυριαρχία ή στον τεχνοκρατικό υπολογισμό. Υπάρχει και μια επικοινωνιακή λογική: η δυνατότητα οι άνθρωποι να συνεννοούνται, να αιτιολογούν, να διαφωνούν και να αναζητούν κοινές βάσεις μέσα από τον λόγο.

Αυτή η θέση δεν ήταν απλώς θεωρητική. Ήταν βαθιά πολιτική. Στη σκέψη του Χάμπερμας, η δημοκρατία δεν στηρίζεται μόνο σε εκλογές ή μηχανισμούς εκπροσώπησης, αλλά σε μια δημόσια σφαίρα όπου τα επιχειρήματα έχουν σημασία, όπου οι πολίτες δεν είναι απλοί θεατές, αλλά συμμετέχοντες σε μια διαρκή διαδικασία διαβούλευσης. Σε μια εποχή όπου ο δημόσιος λόγος κατακλύζεται από θόρυβο, συνθήματα, επιθετικότητα και αλγοριθμική πόλωση, αυτή η εμμονή του Χάμπερμας μοιάζει ταυτόχρονα παλιομοδίτικη και εξαιρετικά επίκαιρη.

Το άνοιγμα προς τη Δύση

Ένα ακόμη κρίσιμο στοιχείο της πορείας του ήταν η στροφή προς τη Δύση. Για τον Χάμπερμας και για πολλούς της γενιάς του, η μεταπολεμική Γερμανία όφειλε να απομακρυνθεί από τον εθνικιστικό, αυταρχικό και μεταφυσικό πυρήνα που είχε διαποτίσει τη γερμανική παράδοση. Αυτή η μετατόπιση δεν ήταν μόνο γεωπολιτική ή πολιτισμική· ήταν ταυτόχρονα φιλοσοφική.

Ο Χάμπερμας στράφηκε προς την αγγλοαμερικανική αναλυτική φιλοσοφία, τη γλωσσική πραγματολογία και τις εμπειρικές κοινωνικές επιστήμες. Αυτό του έδωσε τα εργαλεία για να οικοδομήσει μια σκέψη πιο ανοιχτή, πιο διαλογική και πιο συμβατή με τους δημοκρατικούς θεσμούς. Το άνοιγμα αυτό είχε και προσωπική διάσταση: οι συχνές επισκέψεις του στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι φιλίες και οι πνευματικές συγγένειες που ανέπτυξε εκεί, αλλά και η πεποίθησή του ότι η παράδοση της Φρανκφούρτης έβρισκε συχνά πιο ζωντανή πρόσληψη στην Αμερική απ’ ό,τι στην ίδια τη Γερμανία.

Όμως η «στροφή προς τη Δύση» σήμαινε και κάτι βαθύτερο: την προσχώρηση σε μια πολιτική ιδέα της καθολικής ιδιότητας του πολίτη, μακριά από αντιλήψεις του έθνους που βασίζονται στην καταγωγή και την εθνική ταυτότητα. Για τον Χάμπερμας, μια χώρα που είχε περάσει από την εμπειρία του ναζισμού δεν μπορούσε να ανασυγκροτήσει την ταυτότητά της πάνω σε παραδοσιακούς εθνικούς μύθους. Χρειαζόταν μια άλλη μορφή συλλογικής ταύτισης: αυτό που ο ίδιος ονόμασε «συνταγματικό πατριωτισμό». Όχι πίστη στο αίμα, στη φυλή ή στην ιστορική εξαίρεση, αλλά προσήλωση σε δημοκρατικούς κανόνες, θεσμούς και αξίες.

Η μνήμη του Ολοκαυτώματος και η μάχη για τη γερμανική ταυτότητα

Από αυτή τη θέση προέκυψε και μία από τις πιο καθοριστικές παρεμβάσεις της ζωής του: η περίφημη Historikerstreit, η «διαμάχη των ιστορικών», στα μέσα της δεκαετίας του 1980. Τότε ο Χάμπερμας συγκρούστηκε ανοιχτά με συντηρητικούς ιστορικούς και διανοούμενους που, κατά τη γνώμη του, επιχειρούσαν να «κανονικοποιήσουν» το ναζιστικό παρελθόν, να σχετικοποιήσουν τη μοναδικότητα του Ολοκαυτώματος και να επανεντάξουν τη Γερμανία σε μια πιο συμβατική εθνική αφήγηση.

Η παρέμβασή του δεν ήταν μια διαφωνία στενά ιστοριογραφική. Ήταν μάχη για τον χαρακτήρα της ίδιας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας. Ο Χάμπερμας κατάλαβε όσο λίγοι ότι η συλλογική μνήμη δεν είναι απλή υπόθεση παρελθόντος· είναι πεδίο όπου κρίνεται το πολιτικό παρόν και το μέλλον. Θα επέστρεφε η Γερμανία σε μια «κανονική» εθνική αυτοεικόνα, με λιγότερες ενοχές και περισσότερη ιστορική αυτοεπιβεβαίωση; Ή θα αναγνώριζε ότι το ρήγμα του ναζισμού την υποχρεώνει να οικοδομήσει μια διαφορετική, πιο αυτοκριτική, πιο φιλελεύθερη πολιτική ταυτότητα;

Ο Χάμπερμας στάθηκε αποφασιστικά υπέρ της δεύτερης επιλογής. Γι’ αυτό και η φωνή του λειτούργησε, για δεκαετίες, ως ανάχωμα απέναντι στη δεξιά νοσταλγία και στις τάσεις ιστορικού εξωραϊσμού.

Η Ευρώπη ως πολιτικό στοίχημα

Η γερμανική ενοποίηση δεν τον άφησε αδιάφορο. Αντίθετα, τον ανησύχησε βαθιά, γιατί φοβόταν ότι μπορούσε να ξυπνήσει νέες μορφές εθνικισμού. Γι’ αυτό και αργότερα έγινε ένθερμος υποστηρικτής της βαθύτερης ευρωπαϊκής ενοποίησης, καθώς και της ιδέας ενός ευρωπαϊκού συντάγματος.

Για τον Χάμπερμας, η Ευρώπη δεν ήταν απλώς ένας τεχνοκρατικός μηχανισμός ούτε μόνο μια αγορά. Ήταν η δυνατότητα συγκρότησης μιας μεταεθνικής πολιτικής κοινότητας, ενός νέου δημόσιου χώρου πέρα από τα παλιά σύνορα των εθνικών κρατών. Ήταν, με άλλα λόγια, η μεγάλη ιστορική δοκιμή του αν μπορεί να υπάρξει δημοκρατική νομιμοποίηση και πολιτική αλληλεγγύη σε κλίμακα ευρύτερη από το έθνος.

Αυτή η πίστη τον έκανε για πολλούς υπερβολικά θεσμικό, υπερβολικά συμφιλιωμένο με τη φιλελεύθερη δημοκρατία όπως υπάρχει. Οι επικριτές του στην Αριστερά υποστήριξαν ότι η κριτική θεωρία, στα χέρια του, έχασε το ριζοσπαστικό της «δόντι» και μετατράπηκε σε έναν λεπτοδουλεμένο λόγο νομιμοποίησης του status quo. Τον είπαν «γραφειοκράτη του καθαρού λόγου» — έναν φιλόσοφο του κράτους μάλλον παρά της χειραφέτησης.

Κι όμως, αυτή η κριτική, όσο σοβαρή κι αν είναι, δεν αρκεί για να εξηγήσει το εύρος της διαδρομής του. Γιατί ο Χάμπερμας δεν σταμάτησε ποτέ να σκέφτεται τη δημοκρατία ως ανοικτό και ατελές εγχείρημα. Ακόμη και όταν φαινόταν υπερβολικά συναινετικός, το ερώτημά του παρέμενε επίμονο: με ποιους θεσμούς, με ποια μορφή δημόσιας συζήτησης, με ποιες δεσμεύσεις αμοιβαίας αναγνώρισης μπορεί μια κοινωνία να σταθεί όρθια χωρίς να υποκύψει ούτε στον αυταρχισμό ούτε στον κυνισμό;

Οι αντιφάσεις του τελευταίου μεγάλου φιλελεύθερου

Τα τελευταία χρόνια, οι παρεμβάσεις του για την Ουκρανία και τη Γάζα προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις. Για πολλούς, ειδικά νεότερους αριστερούς διανοουμένους, ο Χάμπερμας έδειξε τα όρια του δικού του οικουμενισμού, ιδίως όταν το ζήτημα αφορούσε την ειδική ιστορική σχέση της Γερμανίας με το Ισραήλ ή τον τρόπο που η Ευρώπη κατανοεί τη δική της πολιτική ευθύνη. Διεθνή μέσα όπως το Reuters και ο Guardian σημειώνουν ότι οι πιο πρόσφατες δημόσιες παρεμβάσεις του γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή αναζωπύρωσαν τις αντιπαραθέσεις γύρω από την κληρονομιά του.

Εδώ βρίσκεται και το δραματικό στοιχείο της ύστερης φάσης του έργου του: ο Χάμπερμας παρέμεινε μέχρι τέλους ένας στοχαστής της λογικής της δημοκρατίας, τη στιγμή που ο κόσμος γινόταν ολοένα και πιο εχθρικός προς αυτήν. Η άνοδος του λαϊκισμού, η φθορά της φιλελεύθερης διεθνούς τάξης, η ψηφιακή αποσύνθεση της δημόσιας σφαίρας, οι πόλεμοι, η κλιματική κρίση, η εξάντληση του ευρωπαϊκού οράματος — όλα αυτά πίεσαν τις κατηγορίες με τις οποίες ο ίδιος είχε μάθει να σκέφτεται.

Γι’ αυτό για πολλούς νεότερους παρατηρητές η χαμπερμασιανή γλώσσα της ορθολογικής συνεννόησης μοιάζει ανεπαρκής μπροστά στην επιθετικότητα της εποχής. Έχει ειπωθεί ότι η μάχη κατά της ακροδεξιάς με τα εργαλεία του Χάμπερμας μοιάζει σαν να πας σε συμπλοκή με γραφομηχανή. Είναι μια σκληρή εικόνα, αλλά καταγράφει ακριβώς τη δυσπιστία της εποχής μας απέναντι στον ορθό λόγο.

Κι όμως, δεν παραδόθηκε ποτέ στην ήττα

Παρά τις αντιφάσεις, τις διαφωνίες και την ιστορική κόπωση των εννοιών του, ο Χάμπερμας δεν εγκατέλειψε ποτέ τον πυρήνα της ελπίδας του. Όχι μιας αφελούς αισιοδοξίας, αλλά μιας επίμονης άρνησης να δοθεί ο τελευταίος λόγος στην παραίτηση. Αυτό ίσως είναι και το πιο βαθύ ανθρώπινο στοιχείο του.

Στα ύστερα γραπτά του, όπως φαίνεται και από τη βιογραφική συνομιλία Things Needed to Get Better, επέστρεφε ξανά και ξανά στην ιδέα ότι η φιλοσοφία δεν μπορεί να προσφέρει σωτηρία, ούτε να υποσχεθεί ιστορική λύτρωση. Μπορεί όμως να διατηρήσει ζωντανή μια αδύναμη αλλά ουσιαστική μορφή λογικής, ικανή να ενθαρρύνει τους ανθρώπους να αντιμετωπίσουν επιθετικά τις κρίσεις του παρόντος.

Αυτή η στάση —λιγότερο θριαμβευτική, περισσότερο ηθικά επίμονη— ίσως εξηγεί γιατί ο Χάμπερμας έμεινε τόσο σημαντικός για τόσο πολύ καιρό. Δεν προσέφερε μύθο. Προσέφερε πειθαρχία της σκέψης. Δεν χάιδευε την ανάγκη για βεβαιότητες. Ζητούσε κόπο, αυτοσυγκράτηση, επιχειρήματα και ευθύνη. Και ακριβώς γι’ αυτό, σε μια εποχή θεαματικής πολιτικής και συναισθηματικού υπερκορεσμού, η φωνή του ακουγόταν συχνά παράταιρη — αλλά και αναντικατάστατη.

Τι μένει μετά τον θάνατό του

Έχοντας μελετήσει την πρώτη γενιά της Σχολής της Φρανκφούρτης, συχνά βρέθηκα σε διαφωνία με ορισμένες από τις θέσεις του. Ωστόσο, ακόμη και όταν η σκέψη του προκαλεί αντιρρήσεις, δύσκολα μπορεί κανείς να μην αναγνωρίσει τη σημασία και την επιρροή του στοχασμού του για τη σύγχρονη δημοκρατία και τον δημόσιο λόγο.

Ο θάνατος του Χάμπερμας δεν σημαίνει απλώς ότι έφυγε ένας μεγάλος πανεπιστημιακός. Σημαίνει ότι χάνεται ίσως ο τελευταίος Ευρωπαίος διανοούμενος που μπορούσε να παρεμβαίνει ταυτόχρονα ως φιλόσοφος, δημόσιος διανοούμενος, ηθικός κριτής και ιστορικός μάρτυρας μιας ολόκληρης εποχής.

Έζησε αρκετά ώστε να δει τη μεταπολεμική υπόσχεση να γεννιέται, να ωριμάζει, να κλονίζεται και να φθείρεται. Είδε τη Γερμανία να περνά από το ερείπιο στη δημοκρατική σταθερότητα, από την ενοχή στην ευρωπαϊκή ηγεμονία, από τον μεταπολεμικό φιλελευθερισμό στη νέα αβεβαιότητα. Και σε όλη αυτή τη διαδρομή επέμεινε ότι η ιστορία δεν δίνει εγγυήσεις, αλλά ούτε και απαλλάσσει από την ευθύνη.

Ίσως αυτό να είναι και το ουσιαστικότερο μάθημα που αφήνει πίσω του. Ότι η δημοκρατία δεν είναι ποτέ δεδομένη. Ότι η δημόσια σφαίρα χρειάζεται υπεράσπιση. Ότι η μνήμη δεν είναι τελετουργία αλλά καθήκον. Και ότι η σκέψη, όταν είναι πραγματικά ζωντανή, δεν υπάρχει για να μας καθησυχάζει, αλλά για να μας εμποδίζει να συνηθίσουμε την παρακμή.

Ο Γιούργκεν Χάμπερμας πέθανε στα 96 του, έχοντας επιβιώσει σχεδόν ολόκληρου του κόσμου που τον διαμόρφωσε. Αυτό που μένει τώρα δεν είναι μόνο τα βιβλία του, όσο τεράστια κι αν είναι η πνευματική τους βαρύτητα. Είναι και ένα πρότυπο διανοουμένου που σήμερα μοιάζει όλο και πιο σπάνιο: ενός ανθρώπου που πίστεψε ότι ο λόγος, όσο τραυματισμένος κι αν είναι, παραμένει ένα από τα τελευταία μέσα με τα οποία οι κοινωνίες μπορούν να αντισταθούν στη βαρβαρότητα.

Και ίσως, τελικά, αυτό να είναι το πιο χαμπερμασιανό αποχαιρετιστήριο: όχι η βεβαιότητα ότι ο κόσμος θα βελτιωθεί, αλλά η άρνηση να πάψουμε να προσπαθούμε να τον κάνουμε, έστω, λίγο καλύτερο.

*Με στοιχεία από: Financial Times, Reuters, The Guardian, Τhe New York Times 

