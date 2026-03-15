Ο Μπέντζαμιν Σέσκο είναι ο νέος… Σόλσκιερ

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έκανε εξαιρετική εμφάνιση στο παιχνίδι με την Άστον Βίλα και η ομάδα του Μίκαελ Κάρικ πέτυχε τεράστιας σημασίας νίκη με 3-1.

Με την κατάκτηση των τριών βαθμών, η Γιουνάιτεντ έφτασε τους 54, άφησε τρεις πόντους πίσω της την Βίλα κι έκανε φυσικά μεγάλο βήμα για να εξασφαλίσει την συμμετοχή της στο Champions League της επόμενης περιόδου.

Ο σημερινός αγώνας είχε χαρακτήρα «τελικού» για τους γηπεδούχους, καθώς απέναντι τους βρέθηκε μια από τις καλύτερες ομάδες της Πρέμιερ Λιγκ.

Η νίκη λοιπόν της Γιουνάιτεντ με 3-1, είναι και μια «δήλωση» της αγγλικής ομάδας για τις μέρες που θα έρθουν καθώς με τον Κάρικ στον πάγκο, έχουν επιστρέψει τα χαμόγελα.

Ένα στοιχείο που δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο, έχει να κάνει με τον Σλοβένο στράικερ των γηπεδούχων, Μπέντζαμιν Σέσκο ο οποίος έχει βοηθήσει σημαντικά με τα γκολ που έχει πετύχει τον τελευταίο ενάμιση μήνα.

Ο διεθνής φορ εξελίσσεται σε νέο… Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ στο «θέατρο των ονείρων», καθώς ο Κάρικ τον χρησιμοποιεί συνήθως σαν αλλαγή και ο Σέσκο βρίσκει δίχτυα.

Ο Σόλσκιερ ήταν ο στράικερ που έρχονταν από τον πάγκο για την Γιουνάιτεντ κι έδινε… πολλές λύσεις στο σκοράρισμα στην αγγλική ομάδα και ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον ήξερε ότι μπορεί να βασιστεί στο ένστικτο του Νορβηγού επιθετικού, ακόμα και αν έπαιζε για ένα… λεπτό.

Ο Σόλσκιερ ήταν ο επιθετικός που έμπαινε αλλαγή κι έβρισκε δίχτυα κι αυτό κάνει το τελευταίο διάστημα και ο Σέσκο.

Έτσι έγινε λοιπόν και στο σημερινό ματς με την Άστον Βίλα στο Ολντ Τράφορντ, με τον διεθνή στράικερ να περνά στο παιχνίδι σαν αλλαγή στο 75’ και έξι λεπτά αργότερα βρήκε δίχτυα, διαμορφώνοντας το τελικό 3-1 για τους γηπεδούχους.

Ο Σέσκο έχει πετύχει πέντε γκολ στα εφτά τελευταία παιχνίδια του στην Πρέμιερ Λιγκ, με τον Κάρικ να εκθειάζει την προσπάθεια που έχει κάνει ο Σλοβένος σέντερ φορ.

Benjamin Sesko settles the contest at Old Trafford. Back in his role of substitute, the Slovenia international latches onto a loose ball in the box with a first-time effort that goes in via a big deflection. Sesko now has five goals in his last seven Premier League appearances. pic.twitter.com/BziXGTdgcV — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) March 15, 2026

Θυμίζουμε ότι ο διεθνής στράικερ είχε αναφερθεί πριν λίγο καιρό στο «μυστικό» της αγωνιστικής του βελτίωσης, αναφέροντας πως κάνει αρκετές ώρες την εβδομάδα έξτρα προπόνηση, ειδικά για τον τρόπο με τον οποίο τελειώνει τις φάσεις.

Η Γιουνάιτεντ έδωσε 85 εκατ. ευρώ το περασμένο καλοκαίρι για ν’ αποκτήσει τον Σλοβένο άσο από την Λειψία και ο Σέσκο δείχνει πλέον ότι έχει προσαρμοστεί στο «θέατρο των ονείρων». Τους πρώτους μήνες αντιμετώπισε προβλήματα και δεν μπόρεσε να βοηθήσει την Γιουνάιτεντ, αλλά τον τελευταίο ενάμιση μήνα έχει βελτιώσει πολύ την απόδοσή του.

Μεγάλο ρόλο σ’ αυτό βέβαια έχει παίξει και η παρουσία του Μίκαελ Κάρικ στον πάγκο της Γιουνάιτεντ, καθώς ο Άγγλος τεχνικός έχει βοηθήσει σημαντικά τον Σλοβένο επιθετικό.