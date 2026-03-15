Ο Μπέντζαμιν Σέσκο είναι ο νέος… Σόλσκιερ
On Field 15 Μαρτίου 2026, 19:30

Ο Σλοβένος στράικερ μπήκε αλλαγή στο ματς με την Άστον Βίλα και βρήκε πάλι δίχτυα, στην μεγάλη νίκη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 3-1

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έκανε εξαιρετική εμφάνιση στο παιχνίδι με την Άστον Βίλα και η ομάδα του Μίκαελ Κάρικ πέτυχε τεράστιας σημασίας νίκη με 3-1.

Με την κατάκτηση των τριών βαθμών, η Γιουνάιτεντ έφτασε τους 54, άφησε τρεις πόντους πίσω της την Βίλα κι έκανε φυσικά μεγάλο βήμα για να εξασφαλίσει την συμμετοχή της στο Champions League της επόμενης περιόδου.

Ο σημερινός αγώνας είχε χαρακτήρα «τελικού» για τους γηπεδούχους, καθώς απέναντι τους βρέθηκε μια από τις καλύτερες ομάδες της Πρέμιερ Λιγκ.

Η νίκη λοιπόν της Γιουνάιτεντ με 3-1, είναι και μια «δήλωση» της αγγλικής ομάδας για τις μέρες που θα έρθουν καθώς με τον Κάρικ στον πάγκο, έχουν επιστρέψει τα χαμόγελα.

Ένα στοιχείο που δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο, έχει να κάνει με τον Σλοβένο στράικερ των γηπεδούχων, Μπέντζαμιν Σέσκο ο οποίος έχει βοηθήσει σημαντικά με τα γκολ που έχει πετύχει τον τελευταίο ενάμιση μήνα.

Ο διεθνής φορ εξελίσσεται σε νέο… Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ στο «θέατρο των ονείρων», καθώς ο Κάρικ τον χρησιμοποιεί συνήθως σαν αλλαγή και ο Σέσκο βρίσκει δίχτυα.

Ο Σόλσκιερ ήταν ο στράικερ που έρχονταν από τον πάγκο για την Γιουνάιτεντ κι έδινε… πολλές λύσεις στο σκοράρισμα στην αγγλική ομάδα και ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον ήξερε ότι μπορεί να βασιστεί στο ένστικτο του Νορβηγού επιθετικού, ακόμα και αν έπαιζε για ένα… λεπτό.

Ο Σόλσκιερ ήταν ο επιθετικός που έμπαινε αλλαγή κι έβρισκε δίχτυα κι αυτό κάνει το τελευταίο διάστημα και ο Σέσκο.

Έτσι έγινε λοιπόν και στο σημερινό ματς με την Άστον Βίλα στο Ολντ Τράφορντ, με τον διεθνή στράικερ να περνά στο παιχνίδι σαν αλλαγή στο 75’ και έξι λεπτά αργότερα βρήκε δίχτυα, διαμορφώνοντας το τελικό 3-1 για τους γηπεδούχους.

Ο Σέσκο έχει πετύχει πέντε γκολ στα εφτά τελευταία παιχνίδια του στην Πρέμιερ Λιγκ, με τον Κάρικ να εκθειάζει την προσπάθεια που έχει κάνει ο Σλοβένος σέντερ φορ.

Θυμίζουμε ότι ο διεθνής στράικερ είχε αναφερθεί πριν λίγο καιρό στο «μυστικό» της αγωνιστικής του βελτίωσης, αναφέροντας πως κάνει αρκετές ώρες την εβδομάδα έξτρα προπόνηση, ειδικά για τον τρόπο με τον οποίο τελειώνει τις φάσεις.

Η Γιουνάιτεντ έδωσε 85 εκατ. ευρώ το περασμένο καλοκαίρι για ν’ αποκτήσει τον Σλοβένο άσο από την Λειψία και ο Σέσκο δείχνει πλέον ότι έχει προσαρμοστεί στο «θέατρο των ονείρων». Τους πρώτους μήνες αντιμετώπισε προβλήματα και δεν μπόρεσε να βοηθήσει την Γιουνάιτεντ, αλλά τον τελευταίο ενάμιση μήνα έχει βελτιώσει πολύ την απόδοσή του.

Μεγάλο ρόλο σ’ αυτό βέβαια έχει παίξει και η παρουσία του Μίκαελ Κάρικ στον πάγκο της Γιουνάιτεντ, καθώς ο Άγγλος τεχνικός έχει βοηθήσει σημαντικά τον Σλοβένο επιθετικό.

Εμπόριο: Νέα concepts σε μια αγορά που «φλέγεται»

Εμπόριο: Νέα concepts σε μια αγορά που «φλέγεται»

Ποδόσφαιρο 15.03.26

LIVE: Ατρόμητος – ΑΕΚ

LIVE: Ατρόμητος – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατρόμητος – ΑΕΚ για την 25η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από Novasports 2HD.

Ελληνικές ελπίδες 15.03.26

Mε ποια επίδοση πάνε στο Παγκόσμιο Κύπελλο κλειστού στίβου οι Καραλής και Τεντόγλου

Οι δύο Ολυμπιονίκες είναι η μεγάλη ελπίδα της Ελλάδας για διάκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου που θα γίνει στο Τορούν της Πολωνίας στις 20-22 Μαρτίου.

On Field 14.03.26

Ο Μαροκινός έστειλε μήνυμα με τα δύο γκολ στο Ηράκλειο. Είχε προηγηθεί πριν από δύο αγωνιστικές η «ντοπιέτα» στις Σέρρες και ο διεθνής φορ είναι αποφασισμένος να οδηγήσει τον Ολυμπιακό στην κατάκτηση του τίτλου

On Field 14.03.26

Η διαφορά που χωρίζει τον πρώτο της βαθμολογίας με τον τελευταίο είναι 19 βαθμοί και... καλύπτεται στα εναπομείναντα παιχνίδια της φετινής σεζόν

On Field 13.03.26

Μέσα σε 31 μήνες καριέρας στον Ολυμπιακό, ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί είναι ο πιο επιδραστικός επιθετικός των 101 χρόνων του συλλόγου, οδηγώντας τους «ερυθρόλευκους» στην πιο λαμπρή εποχή τους με γκολ, ρεκόρ και ιστορικά ορόσημα…

On Field 11.03.26

Μια εικόνα και -εν προκειμένω- ένας πίνακας, αποτελεί και μια ακόμη απόδειξη για τον κορυφαίο πολυαθλητικό σύλλογο της Ευρώπης με την σύγκριση απλά να μην… υπάρχει – Ο Ολυμπιακός 24 και οι υπόλοιποι «μάχη» στο… 4.

On Field 10.03.26

Η πορτογαλική ομάδα δεν έχει γνωρίσει ήττα σε 25 παιχνίδια της λίγκας αλλά βρίσκεται στην Τρίτη θέση της βαθμολογίας και οι πιθανότητες κατάκτησης του τίτλου είναι ελάχιστες

On Field 09.03.26

Ο εμβληματικός προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Σερ Άλεξ Φέργκιουσον θυμάται ιστορίες από 21 παιχνίδια και όλοι περιμένουν το βιβλίο του θρύλου των πάγκων

Χωρίς δουλειά τις Παρασκευές – «Διαγράφοντας» το 40ωρο εργασίας
Χωρίς δουλειά τις Παρασκευές – «Διαγράφοντας» το 40ωρο εργασίας

Ο «αντισυμβατικός» τρόπος ζωής μιας 36χρονης από την Αμερική που αποφάσισε να αφήσει πίσω τη ζωή που έκανε. Άλλαξε χώρα, άλλαξε ωράριο εργασίας και είπε «ποτέ δουλειά την Παρασκευή».

Ποδόσφαιρο 15.03.26

Μικρομεσαίες και μικρές επιχειρήσεις: Δύσκολη συγκυρία σε αγορά με έλλειψη πρόσβασης στη χρηματοδότηση
Μικρομεσαίες και μικρές επιχειρήσεις: Δύσκολη συγκυρία σε αγορά με έλλειψη πρόσβασης στη χρηματοδότηση

Μπορεί η οικονομία να αναπτύσσεται, αλλά όσον αφορά τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, τα λουκέτα αυξάνονται διαρκώς. Δύο τα βασικά προβλήματα για τον κλάδο: το υψηλό κόστος και ο αποκλεισμός από χρηματοδότηση.

Mε ποια επίδοση πάνε στο Παγκόσμιο Κύπελλο κλειστού στίβου οι Καραλής και Τεντόγλου
Mε ποια επίδοση πάνε στο Παγκόσμιο Κύπελλο κλειστού στίβου οι Καραλής και Τεντόγλου

Οι δύο Ολυμπιονίκες είναι η μεγάλη ελπίδα της Ελλάδας για διάκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου που θα γίνει στο Τορούν της Πολωνίας στις 20-22 Μαρτίου.

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άστον Βίλα 3-1: Φαβορί για το… σεντόνι οι Κόκκινοι Διάβολοι, ιστορική επίδοση του Μπρούνο Φερνάντες
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άστον Βίλα 3-1: Φαβορί για το… σεντόνι οι Κόκκινοι Διάβολοι, ιστορική επίδοση του Μπρούνο Φερνάντες

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ καθάρισε με 3-1 την Άστον Βίλα στο «Ολντ Τράφορντ», πέρασε μόνη 3η στη βαθμολογία και το +3 από τους «Χωριάτες» και πλέον βλέπει για τα καλά το σεντόνι του επόμενου Champions League.

LIVE: Λίβερπουλ – Τότεναμ
LIVE: Λίβερπουλ – Τότεναμ

LIVE: Λίβερπουλ – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λίβερπουλ – Τότεναμ για την 30η αγωνιστική της Premier League.

Παπανδρέου: Το ΠΑΣΟΚ μεγαλούργησε όταν εξέφρασε την αλλαγή – Υπάρχει το μεγάλο αίτημα για μια διαφορετική Ελλάδα
Παπανδρέου: Το ΠΑΣΟΚ μεγαλούργησε όταν εξέφρασε την αλλαγή – Υπάρχει το μεγάλο αίτημα για μια διαφορετική Ελλάδα

«Μέσα από τη σύνθεση και μέσα από τον διάλογο, παρουσιάζουμε ξανά το αίτημα του ελληνικού λαού για μια μεγάλη, νέα αλλαγή», τόνισε μετά την ψήφο του του για την εκλογή συνέδρων για το 4ο τακτικό συνέδριο του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου

Ικανοποίηση στο ΠΑΣΟΚ για την υψηλή συμμετοχή στις εσωκομματικές εκλογές – Παρατείνεται η διαδικασία
Ικανοποίηση στο ΠΑΣΟΚ για την υψηλή συμμετοχή στις εσωκομματικές εκλογές – Παρατείνεται η διαδικασία

Όπως επισημαίνουν πηγές του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, αναμένεται έως το τέλος των εσωκομματικών εκλογών, που βρίσκονται σε εξέλιξη, να έχουν ψηφίσει πάνω από 150.000 μέλη του κόμματος.

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 103-78: «Πράσινη» κυριαρχία μετά το +17 της «Ένωσης» (vid)
Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 103-78: «Πράσινη» κυριαρχία μετά το +17 της «Ένωσης» (vid)

Η ΑΕΚ προηγήθηκε με 17 πόντους στο 13' (25-42), όμως στη συνέχεια ο Παναθηναϊκός με 37 πόντους στο 2ο δεκάλεπτο και ηγέτη τον ασταμάτητο Ναν (28π. συνολικά) κυριάρχησε επικρατώντας με 25 πόντους.

Τεχεράνη: «Δεν ζητήσαμε ποτέ εκεχειρία από τις ΗΠΑ – Ούτε βλέπουμε λόγο να μιλήσουμε μαζί τους»
Τεχεράνη: «Δεν ζητήσαμε ποτέ εκεχειρία από τις ΗΠΑ – Ούτε βλέπουμε λόγο να μιλήσουμε μαζί τους»

Ο Αμπάς Αραγτσί απέρριψε την ιδέα ότι το Ιράν διεξάγει πόλεμο επιβίωσης. Τόνισε ότι οι επιθέσεις σε χώρες της Μέσης Ανατολής είναι αντίποινα για τα αμερικανικά πλήγματα. «Έδωσαν έδαφος στις ΗΠΑ», είπε

LIVE: ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός
LIVE: ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός

LIVE: ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός για την 25η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

«Η ζωή μου είναι ρομποτική»: 45χρονη έχασε στομάχι και έντερο μετά από χειρουργική επέμβαση
«Η ζωή μου είναι ρομποτική»: 45χρονη έχασε στομάχι και έντερο μετά από χειρουργική επέμβαση

Η 45χρονη και η γιατρός βρίσκονται σε δικαστική διαμάχη, με την ασθενή να μη ζητάει κάτι περισσότερο από δικαίωση - «Η κατάληξή μου θα ήταν μία και μοναδική. Θα πέθαινα», τονίζει

Ο Νετανιάχου χλευάζει τις ιρανικές απειλές και τις φήμες ότι έχει σκοτωθεί – «Πεθαίνω για… καφέ»
Ο Νετανιάχου χλευάζει τις ιρανικές απειλές και τις φήμες ότι έχει σκοτωθεί – «Πεθαίνω για… καφέ»

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου εμφανίστηκε σε βίντεο, επιδεικνύοντας ακόμη και τα χέρια του, για να αποδείξει ότι δεν έχει… έξι δάχτυλα, ώρες μετά τις απειλές των Φρουρών της Επανάστασης ότι θα τον σκοτώσουν.

Συγκλονίζουν τα λόγια του αυτόπτη μάρτυρα του τροχαίου με θύμα 63χρονο έξω από τη Βουλή – Βίντεο ντοκουμέντο
Συγκλονίζουν τα λόγια του αυτόπτη μάρτυρα του τροχαίου με θύμα 63χρονο έξω από τη Βουλή – Βίντεο ντοκουμέντο

Σύμφωνα με την οικογένεια του θύματος, οι αρχές δεν αναζήτησαν τον αυτόπτη μάρτυρα στο σημείο και δεν τον ενέταξαν εξ αρχής ως μάρτυρα κατά την επίσημη καταγραφή του δυστυχήματος.

LIVE: Μπαρτσελόνα – Σεβίλλη
LIVE: Μπαρτσελόνα – Σεβίλλη

LIVE: Μπαρτσελόνα – Σεβίλλη. Παρακολουθήστε live στις 17:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπαρτσελόνα – Σεβίλλη για την 28η αγωνιστική της La Liga.

Καταγγελία για σκληρή βία ανηλίκων κατά 11χρονης – Τη χτύπησαν και την εξανάγκασαν να γονατίσει τραβώντας βίντεο
Καταγγελία για σκληρή βία ανηλίκων κατά 11χρονης – Τη χτύπησαν και την εξανάγκασαν να γονατίσει τραβώντας βίντεο

Οι ανήλικοι φέρεται ότι κατέγραψαν τις καταδικαστέες πράξεις τους και τις ανέβασαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιχειρώντας να διασύρουν την 11χρονη

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

