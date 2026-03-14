Ολυμπιακός: Η 11άδα για το παιχνίδι με τον ΟΦΗ (pic)

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο (17:00), για την 25η αγωνιστική της Super League, με στόχο την επιστροφή στις νίκες.

Στο παιχνίδι με τους Κρητικούς ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παρατάσσει τον Ολυμπιακό έχοντας στην 11άδα τόσο τον Ταρέμι όσο και τον Ελ Κααμπί.

Πιο αναλυτικά, μπροστά από την «ερυθρόλευκη» εστία θα βρίσκεται ο Τζολάκης, με τους Ροντινέι, Ρέτσο, Πιρόλα και Ορτέγκα στην τετράδα της άμυνας.

Οι Γκαρθία και Νασιμέντο θα είναι στα χαφ, με τους Μαρτίνς και Ποντένσε στα δύο άκρα και τον Ταρέμι πίσω από τον Ελ Κααμπί.

Συνοπτικά η 11άδα: Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Ντάνι Γκαρθία, Νασιμέντο, Ζέλσον Μαρτίνς, Ταρέμι, Ποντένσε και Ελ Κααμπί.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον ΟΦΗ από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against OFI is powered by @Stoiximan! 🔴⚪#OlympiacosFC #OFIOLY #slgr pic.twitter.com/xXOicFNqCR — Olympiacos FC (@olympiacosfc) March 14, 2026

Στον πάγκο του Ολυμπιακού βρίσκονται οι: Μπότης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Σιπιόνι, Κλέιτον, Κοστίνια, Βέζο, Τσικίνιο, Μουζακίτης και Γιαζίτζι.

Η 11άδα του ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Αθανασίου, Κωστούλας, Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος, Ανδρούτσος, Κανελλόπουλος, Αποστολάκης, Νους και Ισέκα.

Στον πάγκο οι: Λίλο, Κατσίκας, Μαρινάκης, Χατζηθεοδωρίδης, Χριστόπουλος, Βούκοτιτς, Μπαϊνοβιτς, Νέιρα, Φούντας, Σενγκέλια, Ρομάνο και Σαλσίδο.