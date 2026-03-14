O Ολυμπιακός ψάχνει μεγάλο διπλό… κορυφής στην Κρήτη κόντρα στον ΟΦΗ
Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται σήμερα (14/2, 17:00) από τον ΟΦΗ, για την 24η αγωνιστική της Superleague και θέλει τη νίκη που θα τον φέρει προσωρινή στην κορυφή της βαθμολογίας.
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στην Κρήτη τον ΟΦΗ (14/3, 17:00) για την 25η αγωνιστική της Superleague, με στόχο τη νίκη που θα τον φέρει έστω και προσωρινά στην κορυφή.
Οι Πειραιώτες είναι αυτή τη στιγμή στην τρίτη θέση στη βαθμολογία της Superleague, με 54 βαθμούς, μαζί με τον δεύτερο ΠΑΟΚ και στο -2 από την πρώτη με 56 βαθμούς ΑΕΚ.
Χωρίς τέσσερις στην Κρήτη ο Ολυμπιακός
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν υπολογίζει τον Μπρούνο Ονιεμαέτσι που είναι τιμωρημένος, τον Αντρέ Λουίζ που θα είναι ο έτερος μη κοινοτικός που «κόπηκε», τον τραυματία Σαντιάγκο Έσε, αλλά και τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη.
H αποστολή του Ολυμπιακού: Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Ρέτσος, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Τσικίνιο, Ποντένσε, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Ελ Κααμπί, Κλέιτον, Ταρέμι.
Με απουσίες ο ΟΦΗ
Οι Κρητικοί θα έχουν αρκετές απουσίες, καθώς ο Γκονθάλεθ δεν έχει ξεπεράσει τη θλάση στο γαστροκνήμιο του δεξιού ποδιού, ενώ εκτός έχουν παραμείνει και οι Καλαφάτης, Κοντεκάς, Καινουργιάκης, Χνάρης και ο τιμωρημένος Θεοδοσουλάκης.
Ο Χρ. Κόντης συμπεριέλαβε στην αποστολή τους: Lilo, Χριστογεώργο, Κατσίκα, Μαρινάκη, Χατζηθεοδωρίδη, Αθανασίου, Κωστούλα, Λαμπρόπουλο, Χριστόπουλο, Πούγγουρα, Krizmanic, Κανελλόπουλο, Bainovic, Ανδρούτσο, Αποστολάκη, Vukotic, Neira, Φούντα, Romano, Shengelia, Nuss, Salcedo και Iseka.
