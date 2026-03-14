Κώστας Γρεβενίτης: Θρίλερ με εξαφάνιση του επιχειρηματία – Νέες μαρτυρίες – Για αρπαγή μιλάει η εισαγγελέας
Ελλάδα 14 Μαρτίου 2026, 09:00

Κώστας Γρεβενίτης: Θρίλερ με εξαφάνιση του επιχειρηματία – Νέες μαρτυρίες – Για αρπαγή μιλάει η εισαγγελέας

Μάρτυρες περιγράφουν τις διαφορές που είχε ο Γρεβενίτης με τα ανίψια του και κλίμα έντασης για τα χωράφια - Το λευκό βανάκι, τα έγγραφα και ο άνδρας που εθεάθη μαζί του λίγο πριν από την εξαφάνιση

Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται η υπόθεση με την εξαφάνιση του ελληνοαμερικανού επιχειρηματία Κώστα Γρεβενίτη από τη Λακωνία, με την εισαγγελέα να κάνει λόγο για αρπαγή και να ζητάει από τις Αρχές να προχωρήσουν σε περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.

Κεντρικό ρόλο στην υπόθεση κατέχουν οι τεταμένες σχέσεις του αγνοούμενου με τα ανίψια του αλλά και οι αντικρουόμενες καταθέσεις των επιστατών που διαχειρίζονταν τα χωράφια του. Ο τελευταίος που τον είδε ζωντανό, σύμφωνα με όσα κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας, επιμένει ότι δεν υπήρξε καμία ένταση εκείνο το βράδυ.

Ο εύπορος ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας Κώστας Γρεβενίτης είχε επιστρέψει στο χωριό του, στον Βλαχιώτη Λακωνίας, με σκοπό να μείνει μόνιμα, αλλά στις 21 Σεπτεμβρίου 2023 εξαφανίστηκε από προσώπου γης.

Την ίδια στιγμή, μια νέα μαρτυρία που φτάνει στο «Φως στο Τούνελ» προσθέτει ακόμα ένα κομμάτι στο παζλ του μυστηρίου. «Κάθε φορά που έφευγα για Αθήνα, ξυπνούσα γύρω στις τρεισήμισι τα ξημερώματα και έβγαινα για έναν μικρό περίπατο μέχρι τις τέσσερις περίπου. Απέναντι από το σπίτι του κυρίου Κώστα υπάρχουν δύο σπίτια με σκυλάκια που γαβγίζουν έντονα όταν περνά κάποιος. Αν είχε συμβεί κάτι αργά τη νύχτα, θα είχαν ξεσηκώσει το χωριό. Εκείνο το βράδυ δεν είδα κάποιον άλλον να περπατάει. Περνούσαν όμως αρκετά αυτοκίνητα, καθώς ο δρόμος είναι ουσιαστικά εθνική οδός.

Ο ίδιος μάρτυρας αναφέρει: «Δεν θυμάμαι αν υπήρχε κάποιο φως ή κάτι που να μου έκανε εντύπωση στο σπίτι. Η μόνη φορά που τον είδα με κάποιον άλλο ήταν γύρω στις επτάμισι το απόγευμα της Πέμπτης. Ο κυρ Κώστας ήταν με έναν άνδρα δίπλα σε ένα άσπρο βανάκι. Είχαν απλώσει κάποια έγγραφα πάνω στο καπό και τα κοιτούσαν», λέει χαρακτηριστικά ο μάρτυρας. Ο άντρας αυτός, όπως αποδείχτηκε, ήταν ο επιστάτης του.

«Όταν τον παραπιέζανε, έφευγε και πήγαινε στο Πλατανάκι – Πάω, λέει, γιατί δεν τους αντέχω, μου κάνουν πόλεμο»

Εξαφάνιση Γρεβενίτη: Οι άλλες μαρτυρίες

Το «Φως στο Τούνελ» κατέγραψε μαρτυρίες που άνοιξαν το δρόμο στις Αρχές για βαθύτερη έρευνα, με την εισαγγελέα να χαρακτηρίζει την υπόθεση «αρπαγή» και να επιστρέφει το φάκελο στην Ασφάλεια της Σπάρτης για περαιτέρω ενέργειες.

Στην εκπομπή μίλησαν διαχειριστές που συνεργάστηκαν μαζί του στα χωράφια του, επιστάτες που είδαν από κοντά τις σχέσεις, τις εντάσεις αλλά και τις σκιές που υπήρχαν γύρω από τον αγνοούμενο.

«Έχω ήδη υποστεί κοινωνική και οικονομική ζημιά. Έχω χάσει χρήματα από τη συνεργασία μου με τον κύριο Γρεβενίτη και με εμπλέκουν άδικα σε μια υπόθεση με την οποία δεν έχω καμία απολύτως εμπλοκή. Ακούω διάφορα που λέγονται και με ενοχλούν πολύ. Ότι δήθεν γνώριζα από την πρώτη στιγμή για την εξαφάνιση ή ότι ήμουν στο Γύθειο εκείνες τις μέρες. Αυτά δεν ισχύουν και αλλοιώνουν την αλήθεια», λέει επιστάτης από την Τρίπολη, του οποίου η συνεργασία με τον Κώστα Γρεβενίτη δεν έληξε ομαλά.

«Υπήρχε ένα ενοικιαστήριο από το 2020 με ισχύ έως το 2025. Όμως η σχέση μας διακόπηκε το 2021, όταν μου έστειλε εξώδικο ζητώντας να φύγω. Του είπα ότι δεν το δέχομαι. Παρόλα αυτά πήγε και μάζεψε τις ελιές, χωρίς να με ενημερώσει και τις πούλησε. Έτσι οδηγηθήκαμε στα δικαστήρια», λέει ο ίδιος προσθέτοντας ότι έκτοτε οι επαφές κόπηκαν.

Άλλοι μάρτυρες περιγράφουν ένα κλίμα έντασης γύρω από τα χωράφια και τις διαφορές με τα ανίψια του. Ένας φίλος του αγνοούμενου μιλά για απειλές και περιστατικά που τον είχαν τρομάξει: «Όταν ήθελε να πάει να μαζέψει το χωράφι, εκεί τις ελιές, και έβαλε το συνεργείο. Εγώ είχα πάει εκεί πέρα και καθόμουν το πρωί. Μόλις τελείωσε το συνεργείο και ο ένας ανιψιός ήταν από απόσταση με μια καραμπίνα και βάραγε ντουφεκιές για να φοβηθούμε».

Σύμφωνα με τον ίδιο μάρτυρα, ο Κώστας Γρεβενίτης έδειχνε πιεσμένος: «Όταν τον παραπιέζανε αυτοί, έφευγε και πήγαινε στο Πλατανάκι. Πάω, λέει, γιατί δεν τους αντέχω, λέει. Αυτός, λέει, μου κάνουνε, ρε παιδί μου, λέει, πόλεμο, μου κάνουν πόλεμο, με απειλούν, με κάνουν».

Άλλος επιστάτης που πέρασε για λίγο από τη διαχείριση των χωραφιών επιβεβαιώνει ότι υπήρχαν εντάσεις και απειλές: «Είχε προβλήματα με τα ανίψια του, φώναζαν εκεί τα ανίψια του και έφυγα εγώ, δεν ήξερα. Για μένα ήταν ο ένας λίγο επιθετικός, γι’ αυτό δεν ήθελα να μπλέξω. Με βρήκανε στον δρόμο. Λέει ο μπάρμπας που τα πήρε από τον πατέρα μου, ξέρω εγώ κάτι τέτοια και λέω εντάξει, άντε γεια».

Η μαρτυρία του τελευταίου επιστάτη

Στην υπόθεση εμφανίζεται αργότερα και ο τελευταίος επιστάτης των χωραφιών του αγνοούμενου Γρεβενίτη. Είναι ο άνθρωπος που σύμφωνα με τις κάμερες ήταν και ο τελευταίος που τον είδε ζωντανό. Ήταν αυτός που βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο μικροσκόπιο των Αρχών.

«Από την εξαφάνιση και μετά, προφανώς ήμουν και ο πρώτος άνθρωπος που βρισκόμουν στους ύποπτους. Έπρεπε να με τσεκάρουν», έχει πει ο ίδιος τονίζοντας ότι συνεργάστηκε πλήρως με τους αστυνομικούς. «Προσπάθησα να διευκολύνω την κατάσταση. Δηλαδή μετά από λίγες μέρες είπα και στα παιδιά στην αστυνομία ‘πάρτε το αμάξι μου άμα θέλετε, τσεκάρετέ το’. Το πήραν, το στείλαν για έλεγχο, το τσεκάρανε, είδαν ότι και από εκεί δεν υπάρχει καμία επαφή. Τσεκάρανε ακόμα και τις κλήσεις μου».

Ο ίδιος, ωστόσο, σε άλλη του συνέντευξη στην εκπομπή δίνει μια διαφορετική εικόνα για τις σχέσεις του Γρεβενίτη με τα ανίψια του και τους πυροβολισμούς και τις απειλές που ανέφεραν άλλοι μάρτυρες. «Εγώ που μάζεψα τις ελιές τη χρονιά που είχε φύγει ο Τριπολιτσιώτης και έβαλε μένα γιατί είχαν, δεν ξέρω τι ακριβώς είχανε, δεν είχα δει κάποιον να γυρίζει με όπλο γύρω από το χωράφι. Μπορεί να είχανε μια έχθρα γιατί είχανε κάποια περιουσιακά θέματα, αλλά αυτό εγώ δεν το είχα δει», εξηγεί.

Μια ακόμα λεπτομέρεια που προκαλεί ερωτήματα είναι οι αναφορές για οικονομικές δοσοληψίες. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι ο αγνοούμενος δεν ήταν άνθρωπος που θα δάνειζε χρήματα. Ωστόσο, δεν αναφέρεται στα χρέη που του καταλογίζουν οι συγγενείς του Γρεβενίτη ότι υπήρχαν. Είναι επίσης ο άνθρωπος που περιγράφει την τελευταία του συνάντηση με τον Κώστα Γρεβενίτη.

«Με είχε πάρει τηλέφωνο ότι είχε παραγγείλει ένα φανάρι για το αυτοκίνητό του που το είχε σπάσει και τελικά του δώσανε τιμή χίλια διακόσια ευρώ. Πρέπει να πήγα εφτά και να έφυγα οχτώ παρά, την ώρα που σουρούπωνε». Λεπτομέρειες που με την πάροδο του χρόνου φαίνεται να αλλάζουν ή να θολώνουν στη μνήμη του. Ο ίδιος πάντως επιμένει ότι δεν υπήρξε καμία ένταση ανάμεσα σε εκείνον και τον αγνοούμενο.

«Αν γινόταν, θα με άκουγε ο μισός Βλαχιώτης. Στο μπαλκόνι καθόμασταν. Έχει τόσους ανθρώπους και είναι Σεπτέμβρης και προφανώς όλοι έχουν τα παράθυρά τους ανοιχτά», λέει.

«Ήταν ιδιόρρυθμος άνθρωπος, είχε κόντρες με συγγενείς»

Το μπλεγμένο κουβάρι της εξαφάνισης του Κώστα Γρεβενίτη, πάντως, φαίνεται να έχει αρχίσει σταδιακά να ξετυλίγεται μέσα από τις μαρτυρίες που φέρνει στο φως η διεξοδική έρευνα του «Τούνελ». Μία από αυτές προέρχεται από την ιδιοκτήτρια καφέ στην πλατεία του Βλαχιώτη, που μίσθωνε το κατάστημα που ανήκει στον αγνοούμενο και μίλησε για πρώτη φορά στην εκπομπή.

«Εμένα μου είχε μεγάλη αδυναμία ο κύριος Κώστας. Ήταν περίεργος άνθρωπος, ιδιόρρυθμος αλλά ήταν και μόνος του εδώ». Όπως εξηγεί, όταν αποφάσισε να νοικιάσει το κατάστημά του, οι παλιοί κάτοικοι του χωριού την είχαν προειδοποιήσει να είναι ιδιαίτερα προσεκτική με τους όρους του μισθωτηρίου.

«Εγώ δεν τον γνώριζα. Μου έλεγαν να προσέξω, να γράψω τα πάντα στο μισθωτήριο για να μην έχω προβλήματα. Το αλλάξαμε πέντε φορές. Στο τέλος όμως ικανοποιήθηκε και αυτός από το αποτέλεσμα και χαιρόταν που είχε δουλειά το μαγαζί». Όπως λέει η ίδια, οι οικογενειακές του σχέσεις ήταν εδώ και χρόνια τεταμένες.

«Υπήρχαν κόντρες με τον αδερφό του και τα ανίψια. Για τα κληρονομικά, για χωράφια. Πολλά χρόνια έτρεχαν στα δικαστήρια. Είχαν καυγάδες ακόμα και για διαθήκες που έλεγαν ότι ήταν πλαστές. Τώρα τι γινόταν, δεν ξέρω».

Παράλληλα, περιγράφει έναν άνθρωπο με έντονες αντιδράσεις. «Ήταν περίεργος χαρακτήρας. Αν δεν του έκανες τη χάρη ή δεν συμφωνούσες μαζί του, γινόταν εχθρός σου. Μετά το ξεχνούσε».

Η μάρτυρας αναφέρει ότι είχε μιλήσει και με έναν από τους γιους του αγνοούμενου. «Εγώ μίλησα με τον γιο του, τον Δημήτρη. Είχε έρθει τον Ιούλιο και σκεφτόταν μάλιστα να απευθυνθεί και στην κυρία Νικολούλη. Το συζητήσαμε αυτό όταν είχε έρθει στο μαγαζί από την Αμερική. Με ρώτησε τη γνώμη μου για την εξαφάνιση και του απάντησα πως δεν γνωρίζω τίποτα».

Όσο για την τελευταία φορά που είδε τον Κώστα Γρεβενίτη, την θυμάται καθαρά. «Την ημέρα της εξαφάνισης τον είδαμε να πηγαίνει απέναντι, στο καφενείο της κυρά Ρίνας. Ήταν με τον Γιώργο. Κάθησαν για έναν καφέ και στη συνέχεια έφυγε μόνος του. Τον είδα να κατευθύνεται προς τη Σκάλα. Μετά δεν τον ξαναείδα. Για την εξαφάνισή του εμείς μάθαμε την επόμενη μέρα, όταν έψαχναν όλοι να τον βρουν και ήρθε η αστυνομία στο μαγαζί με την ΕΜΑΚ. Ανέβηκαν και πάνω, στο σπίτι. Ήλεγξαν και τις κάμερες από τα γύρω μαγαζιά αλλά δεν βρήκαν τίποτα».

Η ίδια παραμένει μέχρι σήμερα συγκλονισμένη και δυσκολεύεται να κατανοήσει πώς ο άνθρωπος που γνώριζε χάθηκε χωρίς να αφήσει κανένα ίχνος. «Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω ότι μπορεί να έχει πεθάνει. Ήταν τετραπέρατος άνθρωπος. Πώς γίνεται να εξαφανιστεί έτσι; Είναι σαν να τον πήραν σηκωτό», λέει.

«Ο μπάρμπα Κώστας δεν φοβόταν τίποτα. Δεν γνώριζα ότι είχε τόσο μεγάλη περιουσία. Μας έλεγε για τα μαγαζιά που είχε στην Αμερική και πόσο κόσμο είχε κάθε μέρα. Πήγαινε στην Αμερική για κανένα μήνα και επέστρεφε στο χωριό. Είχε σκοπό να μείνει μόνιμα στον Βλαχιώτη. Κάτι πρέπει να έγινε εκείνη τη στιγμή, ξαφνικά και γρήγορα… Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πώς δεν έχει βρεθεί ούτε το παραμικρό μέχρι σήμερα. Δεν πρέπει να ελεγχθούν τα πάντα;», καταλήγει.

Moody's: Οι «αστερίσκοι» για την ελληνική οικονομία

Moody's: Οι «αστερίσκοι» για την ελληνική οικονομία

Μέση Ανατολή: Το Ιράν απειλεί αντίποινα μετά την επίθεση στο νησί Χαργκ – Επλήγη η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ιράκ

Μέση Ανατολή: Το Ιράν απειλεί αντίποινα μετά την επίθεση στο νησί Χαργκ – Επλήγη η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ιράκ

Πως μυρίζουν οι αναμνήσεις;
Τρελό; 14.03.26

Πως μυρίζουν οι αναμνήσεις;

Η όσφρηση συνδέεται άμεσα με το συναίσθημα και τη μνήμη - για αυτό και κάποιες μυρωδιές μπορεί πολύ συχνά να μας «ξυπνήσουν» κάποιες αναμνήσεις.

ΕΛ.ΑΣ.: «Μη γίνεις ήρωας, μη μαλώσεις με τον τρομοκράτη…»
Σχέδιο «Πρόμαχος» 14.03.26

«Μη γίνεις ήρωας, μη μαλώσεις με τον τρομοκράτη» - Οι απόρρητες εντολές της ΕΛ.ΑΣ. για τους εξτρεμιστές

Οι εντυπωσιακές εντολές προς τους αστυνομικούς όπως αυτές αποτυπώνονται στο εμπιστευτικό σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ. για την αντιμετώπιση «μοναχικών λύκων»

Αστυνομική επιχείρηση σε οικισμούς των Αχαρνών και του Ζεφυρίου – Ξηλώθηκαν καλώδια ρευματοκλοπής μήκους 1,5 χλμ
Ελλάδα 13.03.26

Αστυνομική επιχείρηση σε οικισμούς των Αχαρνών και του Ζεφυρίου – Ξηλώθηκαν καλώδια ρευματοκλοπής μήκους 1,5 χλμ

Ειδική αστυνομική επιχείρηση με 4 συλλήψεις πραγματοποιήθηκε χθες (12-3-2026) το πρωί σε οικισμούς των Αχαρνών και του Ζεφυρίου με σκοπό την αποτροπή κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας

«Ο κόσμος σκοτείνιασε»: Η σπαρακτική ανάρτηση του πατέρα του 18χρονου στον Πύργο που έπεσε από το μπαλκόνι και σκοτώθηκε
«Καλό ταξίδι» 13.03.26

«Ο κόσμος σκοτείνιασε»: Η σπαρακτική ανάρτηση του πατέρα του 18χρονου στον Πύργο που έπεσε από το μπαλκόνι και σκοτώθηκε

Βαθιά συγκίνηση και θλίψη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Πύργου και στον ηλειακό αθλητισμό ο χαμός του 18χρονου βολεϊμπολίστα.

Έρευνα: Το 44% των Ελλήνων δεν εγκρίνει… την ηθική των άλλων – Γιατί μας αρέσει να κουνάμε το δάχτυλο
Pew Research Center 13.03.26

Έρευνα: Το 44% των Ελλήνων δεν εγκρίνει… την ηθική των άλλων – Γιατί μας αρέσει να κουνάμε το δάχτυλο

Εκτός από την κατσίκα του γείτονα, πολλοί Έλληνες έχουν πρόβλημα και με την ηθική του γείτονα, με το 44% να θεωρεί τους άλλους ανήθικους. Τι δείχνει έρευνα του Pew Research Center

Συνελήφθη ο αστυνομικός που ενεπλάκη σε τροχαίο στο κέντρο της Αθήνας – Πέθανε ο 63χρονος που είχε τραυματιστεί
Ελλάδα 13.03.26

Συνελήφθη ο αστυνομικός που ενεπλάκη σε τροχαίο στο κέντρο της Αθήνας – Πέθανε ο 63χρονος που είχε τραυματιστεί

Το τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στη Βασιλίσσης Σοφίας μπροστά στη Βουλή όταν ο αστυνομικός της Άμεσης Δράσης που επέβαινε στη μηχανή συγκρούστηκε με τη μοτοσυκλέτα του 63χρονου

Θεσσαλονίκη: Ομολόγησε και συνελήφθη ο 23χρονος για τη δολοφονία του 20χρονου – Τι εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ
Ελλάδα 13.03.26

Θεσσαλονίκη: Ομολόγησε και συνελήφθη ο 23χρονος για τη δολοφονία του 20χρονου – Τι εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ

Ο 23χρονος ισχυρίζεται ότι αρχικά δέχθηκε επίθεση από τρία άτομα και έβγαλε μαχαίρι για να αμυνθεί τραυματίζοντας θανάσιμα τον 20χρονο - Το κίνητρο που βλέπει ΕΛ.ΑΣ. πίσω από την αιματηρή συμπλοκή

Κλείνει για δύο μέρες η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης – Πώς θα γίνεται η κυκλοφορία
Fly Over 13.03.26

Κλείνει για δύο μέρες η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης – Πώς θα γίνεται η κυκλοφορία

Ο 48χρονος αποκλεισμός στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης θα αφορά και τις δύο κατευθύνσεις της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού, στο μεσοδιάστημα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Κ7

Η δυναμική της δικαστικής απόφασης για τις υποκλοπές και οι ρωγμές που προκαλεί στο κυβερνητικό αφήγημα
Ελλάδα 13.03.26

Η δυναμική της δικαστικής απόφασης για τις υποκλοπές και οι ρωγμές που προκαλεί στο κυβερνητικό αφήγημα

Όσοι γνωρίζουν το υλικό της δικογραφίας, εκτιμούν ότι οι αποκαλύψεις του Ταλ Ντίλιαν στο MEGA είναι το πρώτο από τα «χαρτιά» που ανοίγει ο ιδρυτής της Intellexa.

Στον Εισαγγελέα Χανίων ο Πολωνός που συνελήφθη για κατασκοπεία στη Σούδα – Τα τρία τελευταία χρόνια έμενε στην περιοχή
Ελλάδα 13.03.26

Στον Εισαγγελέα Χανίων ο Πολωνός που συνελήφθη για κατασκοπεία στη Σούδα – Τα τρία τελευταία χρόνια έμενε στην περιοχή

Ο 58χρονος αρνείται τις κατηγορίες για κατασκοπεία - Τα τρία τελευταία χρόνια επισκεπτόταν την ίδια περιοχή και έμενε σε βαν-τροχόπιστο στο Μαράθι από τον Οκτώβριο μέχρι και την άνοιξη

Το Ιράν απειλεί με πετρελαϊκά αντίποινα μετά την επίθεση στο νησί Χάργκ – Επλήγη η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ιράκ
Κόσμος 14.03.26

Το Ιράν απειλεί με πετρελαϊκά αντίποινα μετά την επίθεση στο νησί Χάργκ – Επλήγη η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ιράκ

Σε κρίσιμη καμπή ο πόλεμος μετά την αμερικανική επίθεση στη νήσο Χαργκ του Ιράν - Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ επικήρυξε τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ενώ ο Τραμπ εξετάζει την αποστολή 5.000 στρατιωτών στην περιοχή

Πως μυρίζουν οι αναμνήσεις;
Τρελό; 14.03.26

Πως μυρίζουν οι αναμνήσεις;

Η όσφρηση συνδέεται άμεσα με το συναίσθημα και τη μνήμη - για αυτό και κάποιες μυρωδιές μπορεί πολύ συχνά να μας «ξυπνήσουν» κάποιες αναμνήσεις.

Μπάφετ: Τα μετρητά είναι απαραίτητα σαν οξυγόνο αλλά δεν είναι καλό περιουσιακό στοιχείο
Οικονομικές Ειδήσεις 14.03.26

Μπάφετ: Τα μετρητά είναι απαραίτητα σας οξυγόνο

Όταν ο Γουόρεν Μπάφετ παραιτήθηκε από τη θέση του CEO της Berkshire Hathaway στα τέλη του 2025, η εταιρεία διέθετε περισσότερα από 370 δισ. δολάρια σε ισοδύναμα μετρητών (κρατικά ομόλογα)

Συνταξιούχοι: Σημειωτόν και μετ’ εμποδίων οι πληρωμές των αναδρομικών
Με το σταγονόμετρο 14.03.26

Σημειωτόν και μετ’ εμποδίων οι πληρωμές των αναδρομικών στους συνταξιούχους

Μόνο 20.000 δικαιούχοι από 370.000 έχουν πληρωθεί - Μεγάλες καθυστερήσεις στην εκδίκαση των υποθέσεων - Συνταξιούχοι που προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη θα πάρουν αναδρομικά του 11μήνου με τόκο 6%

«Είναι απλώς ένα μη γεγονός»: Αμφιβάλλουν οι ειδικοί για τον πίνακα που αποδίδεται στον Μιχαήλ Άγγελο
Art 14.03.26

«Είναι απλώς ένα μη γεγονός»: Αμφιβάλλουν οι ειδικοί για τον πίνακα που αποδίδεται στον Μιχαήλ Άγγελο

Μια μελέτη 600 σελίδων του ιστορικού τέχνης Μισέλ Ντραγκέ υποστηρίζει ότι ένας πίνακας του 16ου αιώνα είναι έργο του Μιχαήλ Αγγέλου. Ωστόσο, κορυφαίοι ειδικοί εκφράζουν σοβαρές επιφυλάξεις

Ανάμεσα στο Ιράν και την Ουκρανία, η ψευδαίσθηση της ΕΕ ότι έχει πολιτική δύναμη έχει αρχίσει να καταρρέει
Τέλος της αφέλειας 14.03.26

Ανάμεσα στο Ιράν και την Ουκρανία, η ψευδαίσθηση της ΕΕ ότι έχει πολιτική δύναμη έχει αρχίσει να καταρρέει

Η ΕΕ βρίσκεται μπροστά σε ένα δίλημμα: να διατηρήσει ένα ελάχιστο επίπεδο διατλαντικής συνοχής για να κρατήσει τις ΗΠΑ ή συνεχίσει να προσποιείται ότι το διεθνές δίκαιο εξακολουθεί να έχει σημασία

ΕΛ.ΑΣ.: «Μη γίνεις ήρωας, μη μαλώσεις με τον τρομοκράτη…»
Σχέδιο «Πρόμαχος» 14.03.26

«Μη γίνεις ήρωας, μη μαλώσεις με τον τρομοκράτη» - Οι απόρρητες εντολές της ΕΛ.ΑΣ. για τους εξτρεμιστές

Οι εντυπωσιακές εντολές προς τους αστυνομικούς όπως αυτές αποτυπώνονται στο εμπιστευτικό σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ. για την αντιμετώπιση «μοναχικών λύκων»

Η παραπληροφόρηση πρωταγωνιστεί και στον πόλεμο στο Ιράν
Πλήγμα στην αλήθεια 14.03.26

Η παραπληροφόρηση πρωταγωνιστεί και στον πόλεμο στο Ιράν

Η ΤΝ έχει τεθεί στην υπηρεσία των εμπολέμων, των αφηγημάτων και της προπαγάνδας τους - Τα περιστατικά που έχουμε ήδη διαπιστώσει και πώς μπορούμε να αποφύγουμε τις «παγίδες»

Ιράν: «Είναι εντελώς ηττημένο και θέλει συμφωνία» διατείνεται ο Τραμπ, αρνούμενος να την «αποδεχθεί»
Ουάσιγκτον 14.03.26

Το Ιράν «είναι εντελώς ηττημένο» και εκλιπαρεί για «συμφωνία»

Ο Τραμπ δεν δέχεται συμφωνία για την οποία, όπως ισχυρίζεται, εκλιπαρεί το Ιράν, καθώς «έχει ηττηθεί εντελώς», και επιτίθεται στα ΜΜΕ που «απεχθάνονται να μεταδώσουν πόσο καλά τα έχει πάει ο στρατός».

Ιράν: Επίθεση Λευκού Οίκου και Πενταγώνου στο CNN για «ψευδείς πληροφορίες»
«Ψευδείς πληροφορίες» 14.03.26

Επίθεση Λευκού Οίκου και Πενταγώνου στο CNN

Ο Πιτ Χέγκσεθ κατήγγειλε «τις ψευδείς πληροφορίες» του CNN, και η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου έκρινε πως η ενημέρωση του τηλεοπτικού σταθμού είναι «100% ψευδής».

Ουκρανία: Τουλάχιστον 2 νεκροί και αρκετοί τραυματίες σε μαζική ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones
Ρωσία 14.03.26

Μαζική φονική επιδρομή με πυραύλους και drones στην Ουκρανία

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Κίεβο και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν στη διάρκεια μαζικών επιθέσεων με πυραύλους και drones που εξαπέλυσε η Ρωσία σε πολλές περιοχές της Ουκρανίας.

Τζέφρι Επσταϊν: Για πρώτη φορά ο πρώην πρίγκιπας Αντριου και ο Μάντελσον εμφανίζονται μαζί του σε φωτογραφία
Βρετανία 14.03.26

Για πρώτη φορά μαζί σε φωτογραφία Αντριου, Μάντελσον και Επσταϊν

Φωτογραφία που αποκαλύφθηκε από βρετανικό τηλεοπτικό σταθμό δείχνει για πρώτη φορά μαζί τον Τζέφρι Επσταϊν, με τον πρώην πρίγκιπα Αντριου και το ιστορικό στέλεχος των Εργατικών, Πίτερ Μάντελσον.

Το Ιράν απειλεί να πλήξει πετρελαϊκές υποδομές στην περιοχή μετά τις απειλές Τραμπ για τη νήσο Χαργκ
Βομβαρδισμός Χαργκ 14.03.26

Το Ιράν απειλεί να πλήξει πετρελαϊκές υποδομές

Το Ιράν απείλησε ότι θα πλήξει πετρελαϊκές υποδομές σε όλη την περιοχή, έπειτα από τον βομβαρδισμό της νήσου Χαργκ και τις απειλές Τραμπ για ανάλογα χτυπήματα εκεί.

Βολιβία: Ουρουγουανός βαρόνος ναρκωτικών, από τους πλέον καταζητούμενους, εκδίδεται στις ΗΠΑ
Επικηρυγμένος 14.03.26

«Ο βασιλιάς του τρόμου και του χάους» εκδίδεται στις ΗΠΑ

Ο ουρουγουανός βασιλιάς «του τρόμου και του χάους» Σεμπαστιάν Μαρσέτ, από τους πλέον καταζητούμενους βαρόνους ναρκωτικών, συνελήφθη και εκδόθηκε στις ΗΠΑ που τον είχαν επικηρύξει για 2 εκατ. δολάρια.

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

