newspaper
Σάββατο 14 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Έρευνα για το θάνατο δύο κρατουμένων στον Κορυδαλλό – Απαντήσεις θα δώσουν οι τοξικολογικές
Ελλάδα 14 Μαρτίου 2026

Δύο κρατούμενοι που συμμετείχαν σε θεραπευτικό πρόγραμμα απεξάρτησης βρέθηκαν νεκροί το Σάββατο 14 Μαρτίου στις φυλακές Κορυδαλλού.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Η επιστήμη της μεγάλης εκπνοής: Το απλό μοτίβο για να ηρεμήσετε σε δευτερόλεπτα

Spotlight

Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους δύο κρατούμενοι των φυλακών Κορυδαλλού θα αναζητήσει η έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη από το μεσημέρι του Σαββάτου 14 Μαρτίου.

Όπως έγινε γνωστό πρόκειται για δύο κρατούμενους ηλικίας 43 και 47 ετών, οι οποίοι κρατούνταν στη Β’ πτέρυγα στις φυλακές Κορυδαλλού και συμμετείχαν σε θεραπευτικό πρόγραμμα απεξάρτησης.

Ο πρώτος εντοπίστηκε το πρωί του Σαββάτου, και ο δεύτερος λίγες ώρες αργότερα, το μεσημέρι, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο θάνατός τους οφείλεται σε χρήση ναρκωτικών.

«Μεταφέρθηκαν νεκροί οι δύο στο νοσοκομείο των φυλακών του Κορυδαλλού και σε σοβαρή κατάσταση, τρεις κρατούμενοι από τη Β’ πτέρυγα, λόγω χρήσης ναρκωτικών. Ενας 47χρονος Έλληνας, ένας 43χρονος από το Μπαγκλαντές και ένας 29χρονος Μαυριτανός» σημείωσε ο αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων ΤΑ ΝΕΑ και ΤΟ ΒΗΜΑ, Βασίλης Λαμπρόπουλος.

Διατάχθηκε νεκροψία και τοξικολογικές εξετάσεις

Όπως έγινε γνωστό από τη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής οι δύο άνδρες συμμετείχαν από τις αρχές Μαρτίου σε θεραπευτικό πρόγραμμα απεξάρτησης που υλοποιείται στις φυλακές Κορυδαλλού σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων (ΕΟΠΑΕ).

Για την υπόθεση έχει ενημερωθεί η αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ διατάχθηκαν νεκροψία – νεκροτομή και τοξικολογικές εξετάσεις για τον προσδιορισμό των αιτίων θανάτου.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση της Γ.Γ.Α.Π: «Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα για τις συνθήκες θανάτου δύο κρατουμένων στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Κορυδαλλού.

Οι δύο κρατούμενοι συμμετείχαν από τις αρχές Μαρτίου σε θεραπευτικό πρόγραμμα απεξάρτησης που υλοποιείται στο Κατάστημα σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων (ΕΟΠΑΕ).

Μετά το συμβάν ενημερώθηκε άμεσα το αρμόδιο υγειονομικό προσωπικό και κλιμάκιο του Οργανισμού μετέβη στο Σωφρονιστικό Κατάστημα, προκειμένου να συνδράμει στη διερεύνηση των περιστατικών. Στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργήθηκαν σε συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, δεν προέκυψαν ευρήματα που να υποδηλώνουν ζήτημα σχετιζόμενο με τη διαδικασία χορήγησης της θεραπευτικής αγωγής.

Σημειώνεται ότι τα θεραπευτικά προγράμματα υλοποιούνται με ιατρική παρακολούθηση και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.

Για τα περιστατικά έχει ενημερωθεί από την πρώτη στιγμή η αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής και τοξικολογικών εξετάσεων, προκειμένου να προσδιοριστούν με ακρίβεια τα αίτια των θανάτων.

Η προανάκριση διενεργείται από το οικείο Αστυνομικό Τμήμα».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η επιστήμη της μεγάλης εκπνοής: Το απλό μοτίβο για να ηρεμήσετε σε δευτερόλεπτα

inWellness
Πως μυρίζουν οι αναμνήσεις;
Τρελό; 14.03.26

Πως μυρίζουν οι αναμνήσεις;

Η όσφρηση συνδέεται άμεσα με το συναίσθημα και τη μνήμη - για αυτό και κάποιες μυρωδιές μπορεί πολύ συχνά να μας «ξυπνήσουν» κάποιες αναμνήσεις.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Αλέξανδρος Κωτάκης
Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Must Read
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 14 Μαρτίου 2026
Απόρρητο