Λαριτζανί: Όποιος αισθάνεται δυνατός δεν βομβαρδίζει κατά τη διάρκεια διαδήλωσης
Ιρανικά ΜΜΕ λένε ότι σημειώνονται εκρήξεις κοντά σε σημεία διαδηλώσεων.
Ο Αλί Λαριτζανί, γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, βρέθηκε την Παρασκευή στη διαδήλωση στην Τεχεράνη την Ημέρα Al Quds επιβεβαιώνοντας τις αναφορές σε ιρανικά ΜΜΕ για βομβαρδισμούς κοντά στα σημεία των διαδηλώσεων.
Σε δηλώσεις του ο ίδιος είπε: «Οι επιθέσεις που πραγματοποιούν γίνονται από φόβο, από απελπισία. Κάποιος που είναι δυνατός δεν βομβαρδίζει κατά τη διάρκεια μιας πορείας. Είναι σαφές ότι έχουν φτάσει σε οριακό σημείο καταστροφής».
Νωρίτερα το Ισραήλ εξέδωσε εντολές εκκένωσης για περιοχές κοντά στις οποίες συγκεντρώνονται τεράστια πλήθη ανθρώπων για να τιμήσουν την Ημέρα Al Quds στην Τεχεράνη.
Ο στρατός με τη συνηθισμένη μέθοδο κοινοποίησε αυτές τις «προειδοποιήσεις» στον λογαριασμό του στα Φαρσί στο Χ. Οι Ιρανοί όμως συνεχίζουν για 14η μέρα να μην έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο.
- Λαριτζανί: Όποιος αισθάνεται δυνατός δεν βομβαρδίζει κατά τη διάρκεια διαδήλωσης
