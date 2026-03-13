Ένοχη έκρινε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο στη Θεσσαλονίκη τη μητέρα που κούρεψε την κόρη της πάνω σε καυγά, ενώ η 16χρονη έχει τεθεί σε καθεστώς προστατευτικής φύλαξης.

Για επιμέρους πράξεις του ίδιου κατηγορητηρίου καταδικάστηκε και ο 19χρονος αδελφός της ανήλικης

Μετά το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, η 33χρονη συνελήφθη και παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο. Το ίδιο και ο 19χρονος γιος της. Η ποινή που της επιβλήθηκε είναι φυλάκιση 22 μηνών, εξαγοράσιμη, επειδή κούρεψε και χτύπησε τη 16χρονη κόρη της.

Η έδρα την καταδίκασε για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, απειλή και παράνομη βία, κατ’ εξακολούθηση, ενώ η ποινή μετατράπηκε σε εξαγοράσιμη προς 10 ευρώ ημερησίως.

Για επιμέρους πράξεις του ίδιου κατηγορητηρίου καταδικάστηκε κι ο 19χρονος αδελφός της ανήλικης, στον οποίο επιβλήθηκε συνολική ποινή φυλάκισης 15 μηνών, μετατρέψιμη κι αυτή προς 10 ευρώ την ημέρα.

Θεσσαλονίκη: Τι ισχυρίστηκε η 33χρονη μητέρα

«Φεύγει και εξαφανίζεται συνεχώς» απολογήθηκε η 33χρονη, επισημαίνοντας ότι έψαχνε επί ώρες την κόρη της και τελικά πληροφορήθηκε ότι ήταν στον φίλο της. «Πήγα στην Αστυνομία να την ψάξω, την βρήκα τελικά τα ξημερώματα. Όταν μπήκε στο σπίτι, την χτύπησα πάνω στην ταραχή μου» προσέθεσε η ίδια.

Όπως έγινε γνωστό, τα περιστατικά εις βάρος της 16χρονης ήταν δύο – το πρώτο σημειώθηκε τα ξημερώματα και το δεύτερο το μεσημέρι. Στο ένα από αυτά, η 33χρονη μητέρα φέρεται να κούρεψε τα μαλλιά της ανήλικης κόρης της.

Μετά την καταγγελία στις αρμόδιες Αρχές, η 16χρονη μεταφέρθηκε στο ΑΧΕΠΑ, όπου εξετάστηκε ιατροδικαστικά.