Μάθιου Μπράιζα: Η Κύπρος δεν κινδυνεύει με άμεση εμπλοκή
Κόσμος 12 Μαρτίου 2026, 06:00

Μάθιου Μπράιζα: Η Κύπρος δεν κινδυνεύει με άμεση εμπλοκή

Μιλάει στα «ΝΕΑ» ο Μάθιου Μπράιζα, πρώην υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, πρώην πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Αζερμπαϊτζάν και μέλος του ΔΣ της βουλγαρικής εταιρείας φυσικού αερίου Overgas

ΣυνέντευξηΙωάννα Κλεφτόγιαννη
A
A
«Η είσοδος των κούρδων μαχητών του Ιράκ στον ισραηλο-αμερικανο-ιρανικό πόλεμο είναι μια εξαιρετικά σοβαρή κι επικίνδυνη κλιμάκωση», υπογραμμίζει στα «ΝΕΑ» ο πρώην υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, πρώην πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Αζερμπαϊτζάν και μέλος του ΔΣ της βουλγαρικής εταιρείας φυσικού αερίου Overgas, Μάθιου Μπράιζα.

Θα μπορούσε οι Κούρδοι, τελικά, να αποτελέσουν τον «μοχλό» του Ντόναλντ Τραμπ για την αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν;

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε την πρόθεση να προμηθεύσουν οι ΗΠΑ με όπλα τους Κούρδους στο Ιράν για να ανατρέψουν το καθεστώς. Ακούγεται σαν μια απελπισμένη απειλή, που προέρχεται από το θυμικό του αμερικανού προέδρου. Συχνά στην εξωτερική πολιτική ενεργεί παρορμητικά, αντί βάσει μιας σχεδιασμένης στρατηγικής, αφού έχει κυριολεκτικά καταστρέψει το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας, του οποίου υπήρξα μέλος και το οποίο διασφάλιζε τη συνοχή στην εξωτερική πολιτική και, μέσα από ανταλλαγές, την πρόκριση των καλύτερων λύσεων και την εξουδετέρωση ιδεών που θα δημιουργούσαν περισσότερα ζητήματα, όπως ο οπλισμός κουρδικών ομάδων στην Τεχεράνη.

Υπάρχουν αναφορές για ένοπλη σύγκρουση και χερσαία εισβολή κούρδων μαχητών από το Βόρειο Ιράκ στο έδαφος του Ιράν.

Η ένταξη των κούρδων μαχητών του Ιράκ στον ισραηλο-αμερικανο-ιρανικό πόλεμο είναι μια εξαιρετικά σοβαρή κι επικίνδυνη κλιμάκωση. Θεωρώ ότι η ενθάρρυνση της συμμετοχής των Κούρδων είναι τραγικό λάθος, καθώς δημιουργεί τον κίνδυνο εμφύλιου πολέμου στο Ιράν, κάτι που δεν είναι προς το συμφέρον κανενός. Θα δημιουργήσει μια αδιανόητα ασταθή κατάσταση, η οποία θα οδηγήσει σε απρόβλεπτα αποτελέσματα.

Πόσο μπορεί να διαρκέσει ο πόλεμος; Μπορεί να εξελιχθεί σε Ουκρανία;

Κανένας δεν γνωρίζει. Ο πρόεδρος Τραμπ αρχικά ανέφερε 3-4 ημέρες, μετά ανέφερε μία εβδομάδα και τώρα 4-5 εβδομάδες. Η διάρκεια εξαρτάται από τα επίπεδα εξάντλησης του Ιράν  και των ΗΠΑ.

Υπάρχει εικόνα για το πότε μπορεί να εξαντληθεί το Ιράν;

Δεν γνωρίζουμε. Διαθέτει μερικές χιλιάδες πυραύλους, που μπορεί να συνεχίσει να εκτοξεύει. Οι ΗΠΑ υπερτερούν στρατιωτικά και οικονομικά συντριπτικά έναντι της Τεχεράνης, η οποία επιτίθεται στους γείτονές της στον Περσικό Κόλπο για να πλήξει τον βασικό προστάτη τους, τις ΗΠΑ. Κανείς δεν γνωρίζει πόσο θα διαρκέσει αυτό. Η ανησυχία του προέδρου Τραμπ είναι μία. Η ανατίμηση της τιμής της βενζίνης που θα επιβαρύνει τους αμερικανούς καταναλωτές. Αυτό είναι  το μεγαλύτερο τίμημα για την αμερικανική πολιτική από τον πόλεμο με το Ιράν. Εξαιρετικά σοβαρό, ενώ πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Εύχομαι ο πρόεδρος Τραμπ να αντιληφθεί το κόστος και να υποχωρήσει. Αλλά πότε θα συμβεί αυτό, κανείς δεν μπορεί να ξέρει. Η διακοπή της παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στο Κατάρ είναι τρομερά σοβαρή εξέλιξη και για την Ευρώπη. Επομένως, πρόκειται για ένα παιχνίδι με τον χρόνο, πόσο θα αντέξει το Ιράν να χτυπάει και να κρατάει τα Στενά κλειστά, πριν στην εσωτερική πολιτική των ΗΠΑ να υπάρξει αντίδραση. Οι χώρες του Κόλπου έχουν περιορισμένο προσωπικό και δυνατότητες να  αντεπιτεθούν. Κίνα και Ρωσία δεν συμμετέχουν.

Θα δούμε αμερικανικές μπότες στο έδαφος του Ιράν;

Νομίζω, σε έναν βαθμό, ναι, αλλά όχι σε μεγάλη έκταση. Αν και το πιθανότερο είναι ότι ήδη γίνονται επιχειρήσεις στο έδαφος από τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες και ειδικές δυνάμεις. Πρόκειται για μέρος των αμερικανικών πολεμικών επιχειρήσεων.

Κινδυνεύει η Κύπρος με άμεση εμπλοκή;

Η Κύπρος δεν κινδυνεύει με άμεση εμπλοκή. Δεν έχει καμία σχέση με την τρέχουσα σύγκρουση. Το Ιράν εστιάζει στις ΗΠΑ, στο Ισραήλ και στους γείτονές του, στην περιοχή του Κόλπου, για να είναι όσο το δυνατόν πιο υψηλό το τίμημα για την Ουάσιγκτον. Δεν θα έχει κανένα κόστος για την Αμερική να εμπλακεί και η Κύπρος. Το Ιράν μπορεί όμως να εκτοξεύει πυραύλους στην αμερικανική ναυτική βάση στη Σούδα γιατί θεωρεί οποιαδήποτε αμερικανική παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο – συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας – ως απειλή.

Σε περίπτωση πτώσης του καθεστώτος στο Ιράν, τι μπορεί να προκύψει;

Κατ’ αρχάς, ούτε τα στελέχη του καθεστώτος δεν ξέρουν πότε θα καταρρεύσει. Οι μαζικές διαμαρτυρίες το έχουν αποδυναμώσει δραματικά, αλλά η αφοσίωση των δυνάμεων ασφαλείας είναι κρίσιμος παράγοντας για την επιβίωσή του.

Παραμένουν πιστές ή υπάρχουν σημάδια διάλυσης;

Eκτιμώ ότι η αφοσίωση των Φρουρών της Επανάστασης στο θεοκρατικό καθεστώς είναι αλύγιστη. Αυτός είναι ο λόγος που η αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν είναι δύσκολο να επιτευχθεί. Οργανωμένη αντιπολίτευση, από όσο γνωρίζω, δεν υπάρχει.

Αν το καθεστώς καταρρεύσει, η χώρα θα εισέλθει σε χάος;

Απολύτως! Αν καταρρεύσει το καθεστώς στην Τεχεράνη, είναι αδύνατο να συγκρατηθεί η συνοχή του κράτους. Το Ιράν είναι μια σύνθετη χώρα, απαρτιζόμενη από πολλές εθνότητες, με τους Πέρσες να είναι η πλειονότητα, αλλά υπάρχουν και Αζέροι και Κούρδοι και Μπαλούχοι.

Economy
Ελληνικά ομόλογα: Η άνοδος των αποδόσεων και το spread λόγω Μέσης Ανατολής

Ελληνικά ομόλογα: Η άνοδος των αποδόσεων και το spread λόγω Μέσης Ανατολής

World
UBS: Τι θα οδηγήσει τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη πάνω από το 3%

UBS: Τι θα οδηγήσει τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη πάνω από το 3%

inWellness
Απλά πράγματα 11.03.26

Διατροφή: Η μια κίνηση που «ρίχνει» τις θερμίδες χωρίς να μειώσουμε την ποσότητα

Μια νέα επιστημονική μελέτη αποκαλύπτει ότι μια απλή αλλαγή στη διατροφή μπορεί να μειώσει τις θερμίδες που καταναλώνουμε, χωρίς να χρειαστεί να μικρύνουν οι μερίδες σας.

Σύνταξη
inTown
Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium
inTickets 10.03.26

Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium

Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού από την πρώτη παρουσίαση στο Θέατρο Γκλόρια την άνοιξη του 2024, η παράσταση «Αλιγάτορες» επέστρεψε πιο επίκαιρη από ποτέ και μπαίνει στις τελευταίες παραστάσεις.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Δεν θα συνεργαστώ με τη ΝΔ σε καμία εκδοχή της, πολιτική αλλαγή με αυτούς σε κυβέρνηση δεν υπάρχει
Πολιτική 09.03.26

Ανδρουλάκης: Δεν θα συνεργαστώ με τη ΝΔ σε καμία εκδοχή της, πολιτική αλλαγή με αυτούς σε κυβέρνηση δεν υπάρχει

Λάβρος και αποκαλυπτικός ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης για το σκάνδαλο των υποκλοπών, επιμένει ότι θα πάει το θέμα μέχρι τέλους, να τιμωρηθούν νομικά αυτοί που σχεδίασαν το παρακράτος: Κ.Μητσοτάκης, Γρ.Δημητριάδης και οι άλλοι. «Θύμα» ο ίδιος μιλά για την προσπάθεια ηθικής απαξίωσής του, γιατί ανέδειξε το θέμα. Μιλά για σκοτεινή κυβέρνηση που κατασπαταλά τους πόρους του λαού και απορρίπτει κατηγορηματικά την οποιαδήποτε μετεκλογική συνεργασία. Ό,τι και αν συμβεί στη Μέση Ανατολή θα το πληρώσουμε ακριβά τονίζει εκφράζοντας έντονη ανησυχία. Τάσσεται υπέρ της στήριξης της Κύπρου, αλλά απορρίπτει οποιαδήποτε εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο.

Σύνταξη
Γεραπετρίτης: Δεν έχει γίνει από πλευράς ΗΠΑ οποιαδήποτε προσέγγιση για τα ελληνοτουρκικά, καρφιά για Σαμαρά
Πολιτική Γραμματεία 03.03.26

Γεραπετρίτης: Δεν έχει γίνει από πλευράς ΗΠΑ οποιαδήποτε προσέγγιση για τα ελληνοτουρκικά, καρφιά για Σαμαρά

Εν μέσω των δραματικών και επικίνδυνων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή ο Γιώργος Γεραπετρίτης μιλά για τον πόλεμο, τη στάση της Ελλάδας, την ετοιμότητα του επιχειρησιακού συστήματος και καθησυχάζει για τη Σούδα. Στην εφ'όλης της ύλης συνέντευξή του τοποθετείται ακόμη για τα ελληνοτουρκικά, το σκάνδαλο των υποκλοπών, ενώ δεν αφήνει αναπάντητη την κριτική του Αντώνη Σαμαρά για τα εθνικά θέματα, αλλά και τις αιχμές του Βαγγέλη Βενιζέλου για τη συνταγματική αναθεώρηση

Σύνταξη
Γεραπετρίτης: Ασύμμετρα τα χτυπήματα του Ιράν λόγω έλλειψης ηγεσίας – Δεν είναι μέσα στο σχεδιασμό των Ιρανών αυτή τη στιγμή η Σούδα
Πολιτική Γραμματεία 02.03.26

Γεραπετρίτης: Ασύμμετρα τα χτυπήματα του Ιράν λόγω έλλειψης ηγεσίας – Δεν είναι μέσα στο σχεδιασμό των Ιρανών αυτή τη στιγμή η Σούδα

Με ψυχραιμία αλλά χωρίς να υποτιμά την κρισιμότητα της κατάστασης στη Μέση Ανατολή ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είναι καθησυχαστικός για πιθανό ιρανικό χτύπημα στην αμερικανική βάση στη Σούδα. «Δεν είναι καθόλου μέσα στο σχεδιασμό των Ιρανών. Βεβαίως, έχουν υπάρξει αναβαθμισμένα μέτρα ασφαλείας» τονίζει. Ανακοινώνει ότι ξεκινά πρόγραμμα επαναπατρισμού Ελλήνων και μιλά για την αταλάντευτη στάση της Ελλάδας υπέρ του διεθνούς δικαίου. Το πρώτο μέρος της συνέντευξης Γεραπετρίτη.

Σύνταξη
Το τέλος του διεθνούς δικαίου; Πώς οι ισχυροί καταβροχθίζουν τα τελευταία αποθέματα νομιμότητας
Κόσμος 12.03.26

Το τέλος του διεθνούς δικαίου; Πώς οι ισχυροί καταβροχθίζουν τα τελευταία αποθέματα νομιμότητας

Από τη Βενεζουέλα μέχρι τη Γάζα, η επιλεκτική εφαρμογή του διεθνούς δικαίου από ισχυρά κράτη διαλύει την τάξη πραγμάτων που θεμελιώθηκε μετά από το 1945

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Τεχνητή Νοημοσύνη: Βομβαρδίζοντας ταχύτερα και από την… ανθρώπινη σκέψη – Το σύστημα που δίνει ώθηση στην «αλυσίδα θανάτου»
Πόλεμος στο Ιράν 12.03.26

Βομβαρδίζοντας ταχύτερα και από την… ανθρώπινη σκέψη - Το σύστημα που δίνει ώθηση στην «αλυσίδα θανάτου»

Η ταχύτητα και η κλίμακα του σχεδιασμού του πολέμου με Τεχνητή Νοημοσύνη από τον αμερικανικό στρατό προκαλεί φόβους ότι η λήψη αποφάσεων από τον άνθρωπο μπορεί να παραγκωνιστεί.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ψήφισμα κατά του Ιράν από το ΣΑ του ΟΗΕ με στήριξη της Ελλάδας
ΣΑ του ΟΗΕ 12.03.26

Η Ελλάδα στήριξε το ψήφισμα κατά του Ιράν

Η Ελλάδα στήριξε το σχέδιο Ψηφίσματος κατά του Ιράν στο ΣΑ του ΟΗΕ, το οποίο κατατέθηκε από το Μπαχρέιν και την Ιορδανία, ενώ Κίνα και Ρωσία απείχαν από την ψηφοφορία.

Σύνταξη
Τέξας: Εκτελέστηκε θανατοποινίτης για τον φόνο της συντρόφου του και γιου της
Κόσμος 12.03.26

Εκτέλεση θανατοποινίτη στο Τέξας

Ο Σέντρικ Ριξ, 51 ετών, εκτελέστηκε με ενέσιμες θανατηφόρες χημικές ουσίες σε φυλακή του Τέξας, καθώς είχε καταδικαστεί για τον φόνο της συντρόφου του, 30 ετών, και ενός εκ των παιδιών της, 8 ετών.

Σύνταξη
Βούλα: 2 τραυματίες σε σύγκρουση ΙΧ με ταξί στη Λεωφόρο Ποσειδώνος
Βούλα 12.03.26

Αιματηρό τροχαίο στην Παραλιακή

Δυο άτομα τραυματίστηκαν σε τροχαίο στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της Βούλας, και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για να απεγκλωβιστούν από τα οχήματά τους καθώς υπέστησαν μεγάλη ζημιά.

Σύνταξη
Ιράν: Το πετρέλαιο άγγιξε ξανά τα 100 δολάρια το βαρέλι – Οι πρώτες αντιδράσεις στις ασιατικές αγορές
Brent - WTI 12.03.26

Στα 100 δολάρια ξανά το πετρέλαιο

Τα 100 δολάρια άγγιξε ξανά το πετρέλαιο παρά τις ανακοινώσεις κρατών για αποδέσμευση από τα στρατηγικά τους αποθέματα, ενώ ο Nikkei σημείωνε πτώση πάνω από 1%, και ο Kospi ήταν πρακτικά αμετάβλητος.

Σύνταξη
Το Ιράν είναι «κοντά στην ήττα», δηλώνει ο Τραμπ, αλλά «αυτό δεν πάει να πει ότι θα σταματήσουμε αμέσως»
«Δεν θα σταματήσουμε» 12.03.26

«Κοντά στην ήττα» το Ιράν, λέει ο Τραμπ

Για πλήγματα κατά του Ιράν που θα καθιστούσαν «σχεδόν αδύνατη» την ανοικοδόμησή του έκανε λόγο ο Τραμπ, ισχυριζόμενος ότι η Τεχεράνη βρίσκεται «κοντά στην ήττα.

Σύνταξη
Συρία: Πέθανε ο Σάλεχ Μούσλιμ, ηγέτης των Κούρδων της Ροζάβας
Σάλεχ Μούσλιμ 12.03.26

Πέθανε ο ηγέτης των Κούρδων της Ροζάβας

Ο Σάλεχ Μούσλιμ, ηγέτης των Κούρδων της Ροζάβας, επί χρόνια συμπρόεδρος του Κόμματος της Δημοκρατικής Ενωσης, του μεγαλύτερου κουρδικού κόμματος στη Συρία, πέθανε «έπειτα από μακρά μάχη με ασθένεια».

Σύνταξη
Ευρωπαϊκή Ένωση: Τα «γκρίζα σύννεφα» για τον πληθωρισμό – Προβλέψεις για αύξηση πάνω από το 3%
Διεθνής Οικονομία 12.03.26

Τα «γκρίζα σύννεφα» για τον πληθωρισμό της ΕΕ - Προβλέψεις για αύξηση πάνω από το 3%

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμά ότι ο πληθωρισμός της θα μπορούσε να ξεπεράσει το 3% φέτος. Σε ένα τέτοιο σενάριο, η οικονομική ανάπτυξη το 2026 ενδέχεται να υποχωρήσει.

Σύνταξη
Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι 5-2: Από ντέρμπι, θρίαμβος για τους οι πρωταθλητές Ευρώπης! (vid)
Champions League 12.03.26

Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι 5-2: Από ντέρμπι, θρίαμβος για τους οι πρωταθλητές Ευρώπης! (vid)

Δύο φορές προηγήθηκε η Παρί, οι Άγγλοι είχαν τις απαντήσεις, όμως στο τελευταίο 20λεπτο ένα λάθος και δύο γκολ του Κβαρατσκέλια διαμόρφωσαν το τελικό 5-2 που δίνει «μισή πρόκριση» στους Γάλλους.

Σύνταξη
Μπόντο Γκλιμτ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας 3-0: Ασταμάτητοι οι Νορβηγοί και με το ένα πόδι στους «8» (vid)
Champions League 12.03.26

Μπόντο Γκλιμτ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας 3-0: Ασταμάτητοι οι Νορβηγοί και με το ένα πόδι στους «8» (vid)

Η… τρέλα διαρκείας που ακούει στο όνομα Μπόντο Γκλιμτ συνεχίζεται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, με τη νορβηγική ομάδα να σαρώνει 3-0 τη Σπόρτινγκ στο πρώτο ματς και να ετοιμάζεται για οκτάδα!

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Δημοσκόπηση: Τι ανησυχεί τους Έλληνες από την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή – Το «νέο κόμμα» που κερδίζει έδαφος
Δημοσκόπηση 11.03.26

Δημοσκόπηση: Τι ανησυχεί τους Έλληνες από την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή – Το «νέο κόμμα» που κερδίζει έδαφος

Σχεδόν 8 στους 10 ανησυχούν με τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή και τις συνέπειες τους. Διχασμένη η κοινή γνώμη για τις ενέργειες της κυβέρνησης. Ανοδική πορεία για το κόμμα Τσίπρα, μεγάλη πτώση για κόμμα Καρυστιανού στη δύσκολη αυτή συγκυρία.

Σύνταξη
Βαλεφόλια – Παναθηναϊκός 3-2: «Λύγισαν» δύσκολα οι πράσινες και το τρόπαιο θα κριθεί στη Γλυφάδα
Challenge Cup 11.03.26

Βαλεφόλια – Παναθηναϊκός 3-2: «Λύγισαν» δύσκολα οι πράσινες και το τρόπαιο θα κριθεί στη Γλυφάδα

Πλέον ο τίτλος στο Challenge Cup Γυναικών θα κριθεί την Τετάρτη (18/3, 19:00) στο κλειστό της Γλυφάδας, όπου ο Παναθηναϊκός θέλει νίκη με 3-0 ή 3-1 σετ επί των Ιταλίδων για να κατακτήσει το τρόπαιο.

Σύνταξη
Αυτές είναι οι λέσχες της «ομοσπονδίας» του παράνομου τζόγου με τα φρουτάκια – Πώς νομιμοποιούσαν τα κέρδη εκατομμυρίων
Ελλάδα 11.03.26

Αυτές είναι οι λέσχες της «ομοσπονδίας» του παράνομου τζόγου με τα φρουτάκια – Πώς νομιμοποιούσαν τα κέρδη εκατομμυρίων

Ένα από τα μεγαλύτερα κυκλώματα παράνομου τζόγου εξάρθρωσε η Αστυνομία με περισσότερα από 135 μέλη και δίκτυο με τουλάχιστον 37 παράνομα μίνι καζίνο

Σύνταξη
