Σημαντική είδηση:
10.03.2026 | 14:19
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό λόγω έργων
Μάρκο Μιλάνοβιτς: Η Κύπρος είναι όμηρος των αποφάσεων της Βρετανίας και των ΗΠΑ
Κόσμος 10 Μαρτίου 2026, 16:13

Μάρκο Μιλάνοβιτς: Η Κύπρος είναι όμηρος των αποφάσεων της Βρετανίας και των ΗΠΑ

Μιλάει στα «ΝΕΑ» ο καθηγητής Δημόσιου Διεθνούς Δικαίου και διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου Διεθνούς Δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Ρέντινγκ στη Βρετανία

Γιάννης Ανδριτσόπουλος
Η Κύπρος «είναι όμηρος των στρατιωτικών αποφάσεων της Βρετανίας και των ΗΠΑ», καθώς δεν μπορεί να αντιταχθεί στη χρήση της βρετανικής βάσης στο Ακρωτήρι, ακόμη κι αν θεωρήσει ότι υπονομεύεται η ασφάλειά της, δηλώνει στα «ΝΕΑ» ο Μάρκο Μιλάνοβιτς, καθηγητής Δημόσιου Διεθνούς Δικαίου και διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου Διεθνούς Δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Ρέντινγκ. Εφόσον το Ακρωτήρι έγινε στόχος ιρανικών επιθέσεων, μοιραία η Λευκωσία κατέστη μέρος της σύγκρουσης, σημειώνει ο διακεκριμένος ακαδημαϊκός και κάτοχος της έδρας Raoul Wallenberg για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και το Ανθρωπιστικό Δίκαιο στο Πανεπιστήμιο του Λουντ. Αναφερόμενος στη βάση της Σούδας, εκτιμά ότι δεν πρέπει να επιτραπεί η χρήση της ακόμη και για αμυντικούς σκοπούς. Η Ελλάδα «θα εκτεθεί σε κινδύνους», συνεπώς «η ασφαλέστερη επιλογή είναι να μην εμπλακεί», τονίζει ο Μιλάνοβιτς, ο οποίος διετέλεσε μέλος της επιτροπής εμπειρογνωμόνων του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για την Παλαιστίνη.

Εχετε πει ότι η απόφαση της Βρετανίας να επιτρέψει στις ΗΠΑ τη χρήση των βάσεών της είναι νόμιμη, αλλά μόνο για συγκεκριμένες αμυντικές ενέργειες. Πού βρίσκεται η λεπτή γραμμή; Από ποιο σημείο και μετά η χρήση τους θα γινόταν παράνομη;

Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν πρέπει να υποστηρίξει την παράνομη επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν. Το πρόβλημα όμως είναι ότι και το Ιράν προβαίνει σε επιθέσεις κατά των χωρών του Κόλπου. Ως εκ τούτου, η Βρετανία, όπως και άλλα κράτη, έχει το δικαίωμα να βοηθήσει αυτές τις χώρες να αμυνθούν. Εκεί, λοιπόν, τίθεται η λεπτή γραμμή. Η Βρετανία πρέπει να παρακολουθεί προσεκτικά αν οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν τις βάσεις της, όπως αυτή στο Ακρωτήρι, για αυτόν τον πολύ συγκεκριμένο σκοπό.

Εάν οι ΗΠΑ επιτεθούν στο Ιράν από τις βρετανικές βάσεις, θα καθιστούσε αυτό συνένοχη τη Βρετανία σε παράνομη χρήση βίας;

Ναι. Αν τότε δεν τερματίσει αμέσως τη χρήση των βάσεων, η Βρετανία θα είναι συνένοχη.

Αποκαλέσατε τις αρχικές επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν παράνομες. Σε ποια νομική βάση εδράζεται αυτό το συμπέρασμα;

Οποιαδήποτε χρήση βίας μεταξύ κρατών απαγορεύεται, εκτός εάν έχει δοθεί έγκριση από το Συμβούλιο Ασφαλείας (εν προκειμένω δεν δόθηκε) ή γίνεται για αυτοάμυνα (ούτε οι προϋποθέσεις για νόμιμη αυτοάμυνα πληρούνταν). Πρέπει να υφίσταται ή να επίκειται ένοπλη επίθεση ενός κράτους εναντίον ενός άλλου. Κατόπιν, η χρήση βίας πρέπει να κριθεί απαραίτητη και να γίνει με αναλογικό τρόπο. Εδώ δεν υπήρχαν αποδείξεις ότι το Ιράν επρόκειτο να επιτεθεί, ούτε ήταν απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί βία εναντίον του, ιδίως ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις. Το ιρανικό καθεστώς είναι φρικτό. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορείς να αποφασίσεις μονομερώς να βομβαρδίσεις ολόκληρη τη χώρα για να το ανατρέψεις.

Εγείρει αυτό ένα νομικό και πολιτικό ζήτημα για τη Βρετανία η οποία συνδράμει τις ΗΠΑ, έστω σε αυτό το περιορισμένο αμυντικό πλαίσιο;

Σαφώς. Υπάρχει μια αντίφαση στο γεγονός ότι η Βρετανία επιτρέπει στον επιτιθέμενο να χρησιμοποιεί τις βάσεις της, όχι όμως για να επιτεθεί, αλλά για να υπερασπιστεί τα κράτη του Κόλπου.

Εάν το Ακρωτήρι χρησιμοποιηθεί για επιθέσεις εναντίον του Ιράν, θα καταστεί η Κύπρος μέρος της σύγκρουσης, μολονότι η βάση βρίσκεται υπό βρετανικό έλεγχο;

Τη στιγμή που το Ιράν εξαπολύει οποιουδήποτε είδους επίθεση κατά της Κύπρου, η Κύπρος καθίσταται μέρος μιας διεθνούς ένοπλης σύγκρουσης.

Θα είχε το Ιράν, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, δικαίωμα να θεωρήσει το Ακρωτήρι νόμιμο στρατιωτικό στόχο εάν χρησιμοποιούνταν για την εξαπόλυση επιθέσεων εναντίον του;

Υπάρχουν δύο παράλληλα νομικά καθεστώτα που ισχύουν ταυτόχρονα. Το Ιράν δεν έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει βία εναντίον του Ακρωτηρίου. Αυτό θα παραβίαζε τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Ωστόσο, δεν θα παραβίαζε το δίκαιο των ενόπλων συγκρούσεων.

Δικαιούται η Κυπριακή Δημοκρατία να αντιταχθεί στη χρήση της βάσης, εάν θεωρήσει ότι υπονομεύεται η ασφάλειά της; Ή μήπως είναι όμηρος των στρατιωτικών αποφάσεων της Βρετανίας και των ΗΠΑ;

Δυστυχώς, είναι περίπου όμηρος. Κι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το καθεστώς των βάσεων στην Κύπρο τις καθιστά κυρίαρχο έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου. Η γειτνίαση της Κυπριακής Δημοκρατίας με αυτό το κυρίαρχο έδαφος σημαίνει ότι είναι σχεδόν αναπόφευκτο να επηρεαστεί από ό,τι κάνει το Ιράν.

Το νόμιμο δικαίωμα της Βρετανίας να χρησιμοποιεί τις βάσεις της υπερισχύει της διπλωματικής της υποχρέωσης να διασφαλίζει τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο;

Ο νομικός κίνδυνος είναι ότι, αν οι ΗΠΑ δεν τηρήσουν τη δέσμευσή τους, η Βρετανία θα καταστεί συνένοχη στον πόλεμο κατά του Ιράν. Ο πολιτικός κίνδυνος είναι ότι η όλη κατάσταση μπορεί να ξεφύγει. Η Ισπανία ξεκαθάρισε ότι οι ΗΠΑ ενεργούν παράνομα και ότι δεν θα επιτρέψει τη χρήση των βάσεών της. Αυτή είναι η ασφαλέστερη νομική επιλογή.

Η Ελλάδα φιλοξενεί εγκαταστάσεις των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Εάν αυτές χρησιμοποιούνταν με αντίστοιχο τρόπο, θα αντιμετώπιζε η Αθήνα παρόμοιο κίνδυνο;

Ναι. Νομικά, η κατάσταση είναι ακριβώς ίδια. Δεν πρέπει τα κράτη να επιτρέψουν τη χρήση των βάσεών τους για επιθετικές ενέργειες κατά του Ιράν. Μπορούν να την επιτρέψουν για αμιγώς αμυντικούς σκοπούς. Ωστόσο, αυτό τα εκθέτει στους κινδύνους που συζητήσαμε. Επομένως, η ασφαλέστερη επιλογή είναι να μην εμπλακούν.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ξέσπασε ανοδικά με οδηγό το +5,9% των τραπεζών

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ξέσπασε ανοδικά με οδηγό το +5,9% των τραπεζών

Κόσμος
Ιράν: Εμείς θα καθορίσουμε τη διάρκεια του πολέμου – Το Ισραήλ βομβαρδίζει τη Βηρυτό

Ιράν: Εμείς θα καθορίσουμε τη διάρκεια του πολέμου – Το Ισραήλ βομβαρδίζει τη Βηρυτό

Σύνταξη
Die Zeit: Συνελήφθη ύποπτος στην Κύπρο που σχεδίαζε τρομοκρατικές επιθέσεις για την Χαμάς
Κόσμος 10.03.26

Die Zeit: Συνελήφθη ύποπτος στην Κύπρο που σχεδίαζε τρομοκρατικές επιθέσεις για την Χαμάς

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι ο άνδρας είχε εμπλοκή στη μεταφορά 300 σφαιρών πραγματικών πυρομαχικών τον Αύγουστο του 2025, οι οποίες φέρεται να προορίζονταν για επιθέσεις δολοφονίας εναντίον ισραηλινών ή εβραϊκών εγκαταστάσεων στη Γερμανία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Σύνταξη
Αντόνιο Κόστα: Παράδειγμα ακλόνητης αλληλεγγύης η ταχεία αντίδραση Ελλάδας, Γαλλίας, Ιταλίας και Ισπανίας στην Κύπρο
Βρυξέλλες 10.03.26

Αντόνιο Κόστα: Παράδειγμα ακλόνητης αλληλεγγύης η ταχεία αντίδραση Ελλάδας, Γαλλίας, Ιταλίας και Ισπανίας στην Κύπρο

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, δήλωσε ότι «οι επιθέσεις του Ιράν και των συμμάχων του, όπως η Χεζμπολάχ, εναντίον των γειτόνων του, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου, κράτους μέλους της ΕΕ, πρέπει να σταματήσουν»

Σύνταξη
Σύνοδος Κορυφής για την πυρηνική ενέργεια στο Παρίσι – Τα στοιχήματα για την Ευρώπη
Γαλλία 10.03.26

Σύνοδος Κορυφής για την πυρηνική ενέργεια στο Παρίσι – Τα στοιχήματα για την Ευρώπη

Στο Παρίσι βρίσκεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου πραγματοποιείται η σύνοδος κορυφής για την πυρηνική ενέργεια και την αστική της χρήση, με τη συμμετοχή εκπροσώπων 41 κρατών από ολόκληρο τον κόσμο και πολλών διεθνών οργανισμών

Σύνταξη
Στενά του Ορμούζ: Γιατί είναι τόσο δύσκολο το πέρασμα να «ανοίξει» με στρατιωτικά μέσα
Κόσμος 10.03.26

Γιατί είναι τόσο δύσκολο το πέρασμα στα Στενά του Ορμούζ να «ανοίξει» με στρατιωτικά μέσα

Το πέρασμα στα Στενά του Ορμούζ αποδεικνύεται το ισχυρότερο όπλο του Ιράν - Γιατί είναι δύσκολο να «ξεμπλοκάρει» με στρατιωτικά μέσα των ΗΠΑ και των συμμάχων τους

Σύνταξη
Από το Ιράν, έως τον Λίβανο και τον Κόλπο – Η Μέση Ανατολή και η διττή στρατηγική του χάους
Ντόμινο δυστοπίας 10.03.26

Από το Ιράν, έως τον Λίβανο και τον Κόλπο – Η Μέση Ανατολή και η διττή στρατηγική του χάους

Η διαδοχή Χαμενεΐ στο Ιράν, η ασάφεια της Ουάσιγκτον και οι γεωπολιτικοί υπολογισμοί Νετανιάχου στην υπό ριζική αναδιαμόρφωση Μέση Ανατολή και πέραν αυτής

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ποιες αμερικανικές και ισραηλινές στρατιωτικές εταιρείες πλουτίζουν από τον πόλεμο με το Ιράν;
Κόσμος 10.03.26

Ποιες αμερικανικές και ισραηλινές στρατιωτικές εταιρείες πλουτίζουν από τον πόλεμο με το Ιράν;

Οι μετοχές των εταιρειών άμυνας φτάνουν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα μετά τον πόλεμο στο Ιράν, λόγω της ανάγκης για παραγωγή οπλικών συστημάτων αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Το Ιράν θα καθορίσει τη διάρκεια του πολέμου, λέει ο Πεζεσκιάν στον Τραμπ – Η Χεζμπολάχ επιτέθηκε σε ισραηλινή βάση
11η μέρα πολέμου 10.03.26 Upd: 18:06

Το Ιράν θα καθορίσει τη διάρκεια του πολέμου, λέει ο Πεζεσκιάν στον Τραμπ – Η Χεζμπολάχ επιτέθηκε σε ισραηλινή βάση

Συνεχίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή με τον Τραμπ να δηλώνει ότι θα τελειώσει σύντομα, και να απειλεί το Ιράν με «θάνατο, φωτιά και οργή» αν κλείσουν τα Στενά του Ορμούζ - «Δεν θα αφήσουμε ούτε ένα λίτρο πετρελαίου να βγει από την περιοχή, αν συνεχιστούν οι επιθέσεις» λέει η Τεχεράνη - Όλες οι εξελίξεις στο in

Π. Τσιβόλα - Φ. Πολίτη - Ν. Ρουγγέρη
Μέση Ανατολή: Η στρατηγική των ΗΠΑ, ο «δορυφόρος» ΕΕ και στο βάθος Πούτιν
Διπλή εμπλοκή 10.03.26

Μέση Ανατολή: Η στρατηγική των ΗΠΑ, ο «δορυφόρος» ΕΕ και στο βάθος Πούτιν

Ο στρατηγικός άξονας που συνδέει την Ανατολική Μεσόγειο, την Ερυθρά Θάλασσα και τον Περσικό Κόλπο ως «έπαθλο» που καθιστά την Ουκρανία δευτερευούσης σημασίας για τις ΗΠΑ

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Στη ζωή τρως χαστούκια, το θέμα είναι να σηκωθείς: Η Μελίνα Κανά για τη μουσική, τις δυσκολίες και την επιστροφή
Buongiorno 10.03.26

Στη ζωή τρως χαστούκια, το θέμα είναι να σηκωθείς: Η Μελίνα Κανά για τη μουσική, τις δυσκολίες και την επιστροφή

Η αγαπημένη τραγουδίστρια Μελίνα Κανά έκατσε στον καναπέ του Buongiorno και μίλησε για όλα, λίγο προτού ανέβει στη σκηνή του Σταυρού του Νότου Plus.

Σύνταξη
Καταγγελία στην Ολομέλεια για Βορίδη – Εγγραφο του Βάρρα από το 2020 δείχνει πως γνώριζε την εκτόξευση του εθνικού αποθέματος
Πολιτική Γραμματεία 10.03.26

Καταγγελία στην Ολομέλεια για Βορίδη – Εγγραφο του Βάρρα από το 2020 δείχνει πως γνώριζε την εκτόξευση του εθνικού αποθέματος

Ο κ. Βορίδης ισχυρίστηκε, μεταξύ άλλων πως το σύνολο των προτάσεων Βάρρα, συμπεριλήφθηκαν στον Οργανισμό από τον μετέπειτα πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Φάνη Παππά

Σύνταξη
Ιωάννινα: 29χρονος παρίστανε τον μοναχό και ζητούσε χρήματα από πιστούς – Είχε και εξοπλισμό αστυνομικού
Ελλάδα 10.03.26

«Ψευτοκαλόγερος» έκανε εράνους και αποσπούσε χρήματα από πιστούς - Στο σπίτι του βρέθηκε και εξοπλισμός αστυνομικού

Η αστυνομία εντόπισε τον 29χρονο μετά από καταγγελία της Μητρόπολης Ιωαννίνων - Στο σπίτι του βρέθηκαν και αντικείμενα που χρησιμοποιεί η ΕΛ.ΑΣ. και εξετάζεται αν ο δράστης παρίστανε και τον αστυνομικό

Σύνταξη
Κατήφορος της διαιτησίας και με ξένους διαιτητές
Ποδόσφαιρο 10.03.26

Κατήφορος της διαιτησίας και με ξένους διαιτητές

Επί εποχής Λανουά προστέθηκε ένα ακόμη πρόβλημα στη διαιτησία που έχει να κάνει με τα φάλτσα των ξένων. Έτσι ο Γάλλος έχασε ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Ο κίνδυνος ενόψει των πλέι οφ

Βάιος Μπαλάφας
Σκάει ο τζίτζικας – Ακόμα και τα έντομα στους τροπικούς δεν αντέχουν τη ζέστη της κλιματικής αλλαγής
Περιβάλλον 10.03.26

Σκάει ο τζίτζικας – Ακόμα και τα έντομα στους τροπικούς δεν αντέχουν τη ζέστη της κλιματικής αλλαγής

Μέχρι το τέλος του αιώνα, έως και τα μισά έντομα του Αμαζονίου και άλλων τροπικών περιοχών θα έχουν φτάσει τα θερμικρά τους όρια. Οι οικολογικές επιπτώσεις θα είναι σοβαρές.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Αποθέωση από Γαλλία για Ολυμπιακό – Μαρινάκη: «Απόλυτη κυριαρχία, ο πιο πετυχημένος πρόεδρος στο ελληνικό ποδόσφαιρο»
Ποδόσφαιρο 10.03.26

Αποθέωση από Γαλλία για Ολυμπιακό – Μαρινάκη: «Απόλυτη κυριαρχία, ο πιο πετυχημένος πρόεδρος στο ελληνικό ποδόσφαιρο»

Πλήρης αποθέωση για τον Ολυμπιακό από μεγάλη γαλλική ιστοσελίδα, η οποία κάνει αναφορά στη θρυλική ερυθρόλευκη ιστορία και την απόλυτη κυριαρχία επί των ημερών του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Σύνταξη
Λάιζα Μινέλι: Σεξ με τον Σκορσέζε, κοκαΐνη, άθλιος σύζυγος, ο Πίτερ Σέλερς ναζί και ένας 18χρονος για εραστής
Ζωή ως ταινία 10.03.26

Λάιζα Μινέλι: Σεξ με τον Σκορσέζε, κοκαΐνη, άθλιος σύζυγος, ο Πίτερ Σέλερς ναζί και ένας 18χρονος για εραστής

Η κυκλοφορία των απομνημονευμάτων της Λάιζα Μινέλι με τον τίτλο Wait Til You Hear This! είναι ένα από τα εκδοτικά γεγονότα της χρονιάς καθώς εκθέτει ανεπανόρθωτα το γεμάτο δράμα Χόλιγουντ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Βαγγέλης Μεϊμαράκης: Κατεπείγουσα επιστολή στην πρόεδρο της Επιτροπής Άμυνας της ΕΕ για την Κύπρο
Πολιτική 10.03.26

Κατεπείγουσα επιστολή Μεϊμαράκη στην πρόεδρο της Επιτροπής Άμυνας της ΕΕ για την Κύπρο

Τη διοργάνωση επίσημης αποστολής στην Κύπρο ζήτησε από την Επιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (SEDE), ο ευρωβουλευτής και πρ. πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Βαγγέλης Μεϊμαράκης.

Σύνταξη
Υπουργείο Εξωτερικών: Δεν υπήρξε καμία εκούσια διαρροή προσωπικών στοιχείων στις επιχειρήσεις επαναπατρισμού
Διπλωματία 10.03.26

Υπουργείο Εξωτερικών: Δεν υπήρξε καμία εκούσια διαρροή προσωπικών στοιχείων στις επιχειρήσεις επαναπατρισμού

Το Υπουργείο Εξωτερικών απαντά πως σε ένα από e-mails για πτήσεις επαναπατρισμού, κατέστησαν εμφανείς οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών, ωστόσο η στοχοποίηση υπαλλήλων που επιτελούν το έργο τους υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες υπερβαίνει κάθε μέτρο.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Κληρονομιά Αλέν Ντελόν και κίνηση-ματ του μικρού του γιου απέναντι στα αδέρφια του – Είναι παράνομη η διαθήκη του 2022;
Family Affair 10.03.26

Κληρονομιά Αλέν Ντελόν και κίνηση-ματ του μικρού του γιου απέναντι στα αδέρφια του – Είναι παράνομη η διαθήκη του 2022;

Όπως αποκάλυψαν τα κανάλια RTL και M6, τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο μικρότερος γιος του σταρ, Αλέν Φαμπιέν Ντελόν, είχε ξεκινήσει μια διαδικασία για να ζητήσει την ακύρωση της διαθήκης του πατέρα του ενώπιον του δικαστηρίου του Παρισιού.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Χαρίτσης: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μία πυραμίδα διαφθοράς στην κορυφή της οποίας βρίσκεται το Μέγαρο Μαξίμου
Βουλή 10.03.26

Χαρίτσης: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μία πυραμίδα διαφθοράς στην κορυφή της οποίας βρίσκεται το Μέγαρο Μαξίμου

«Η εξεταστική ξεκίνησε ως συνέπεια της επιστολικής ψήφου της πλειοψηφίας για να καλυφθούν οι ευθύνες των υπουργών της. Συνεχίστηκε με τους 'Χασάπηδες' και τους 'Φραπέδες' που μόνο με θεατρική σάτιρα προσομοιάζει», τόνισε ο Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: Πώς ο πόλεμος αδειάζει τα πορτοφόλια των Ευρωπαίων – «Όλα θα αυξηθούν»
Διεθνής Οικονομία 10.03.26

Πώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αδειάζει τα πορτοφόλια των Ευρωπαίων - «Όλα θα αυξηθούν»

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει ήδη επηρεάσει τα οικονομικά των πολιτών στην Ευρώπη γεγονός που φαίνεται τόσο στα καύσιμα όσο και στα τρόφιμα

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
«Δεν θα ήθελα να δω κανέναν άλλον να παίζει τον Φρόντο»: Επιστρέφει ο Ελάιζα Γουντ στον Άρχοντα τον Δαχτυλιδιών;
The Hunt for Gollum 10.03.26

«Δεν θα ήθελα να δω κανέναν άλλον να παίζει τον Φρόντο»: Επιστρέφει ο Ελάιζα Γουντ στον Άρχοντα τον Δαχτυλιδιών;

Ο Ελάιζα Γουντ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής στον ρόλο του Φρόντο σε νέα ταινία του κόσμου του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
