Τη διοργάνωση επίσημης αποστολής στην Κύπρο ζήτησε από την Επιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (SEDE), ο ευρωβουλευτής και πρ. πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Βαγγέλης Μεϊμαράκης, με κατεπείγουσα επιστολή του προς την πρόεδρο της Επιτροπής Άμυνας Marie-Agnes Strack-Zimmermann.

Πρωτοβουλία του Βαγγέλη Μεϊμαράκη για την Κύπρο

Στην επιστολή του επισημαίνει ότι οι πρόσφατες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η ευρύτερη γεωπολιτική κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, καθιστούν σημαντική τη στενή παρακολούθηση, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, των εξελίξεων που λαμβάνουν χώρα στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Σημαντική γεωπολιτική περιοχή

Όπως τονίζει, η Κύπρος, ως κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ανατολική Μεσόγειο, βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα σημαντική γεωπολιτική περιοχή και επηρεάζεται άμεσα από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Για τον λόγο αυτό, πρότεινε στο πλαίσιο έκτακτης συνεδρίασης, τη διοργάνωση επίσημης αποστολής από την Επιτροπή Άμυνας, προκειμένου τα μέλη της να ενημερωθούν εκ του σύνεγγυς για τα ζητήματα ασφαλείας και να πραγματοποιήσουν συναντήσεις με την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της χώρας.

Σαφές μήνυμα

Όπως υπογραμμίζει ο κ. Μεϊμαράκης, μια τέτοια πρωτοβουλία αποτελεί ένα σαφές μήνυμα ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και στήριξης προς ένα κράτος-μέλος που βρίσκεται στην εξωτερική περίμετρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επηρεάζεται άμεσα από την αστάθεια που επικρατεί στην περιοχή.

Τέλος, σημειώνει ότι η πρωτοβουλία αυτή αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία, καθώς η Κυπριακή Δημοκρατία ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.