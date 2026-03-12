Ιράν: «Συντονισμένη επίθεση» με τη Χεζμπολά κατά του Ισραήλ «με πυραύλους και drones»
Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν διεξήγαγαν «κοινή και ολοκληρωμένη» επιχείρηση με το σιιτικό κίνημα Χεζμπολά του Λιβάνου εναντίον του Ισραήλ, μεταδίδουν ιρανικά ΜΜΕ.
Ο στρατός του Ισραήλ προειδοποίησε τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα Πέμπτη ότι ιρανικοί πύραυλοι κατευθύνονται προς την ισραηλινή επικράτεια και στοιχεία της αντιαεροπορικής άμυνας επιχειρούν για την αναχαίτισή τους, ενώ ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου μεταδίδουν πως άκουσαν εκρήξεις από την Ιερουσαλήμ (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).
«Συνεχές πυρ για περίοδο πέντε ωρών» από Ιράν και Χεζμπολά εναντίον «50 και πλέον στόχων» στο Ισραήλ
Footage shows Hezbollah’s large rocket barrage on northern Israel this evening. Around 100 rockets were fired, according to IDF assessments. pic.twitter.com/8wuG6J8kgg
— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) March 11, 2026
«Πριν από λίγο» οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις «εντόπισαν πυραύλους εκτοξευθέντες από το Ιράν προς την κατεύθυνση της επικράτειας του κράτους του Ισραήλ», ανέφεραν μέσω Telegram, καλώντας τους κατοίκους περιοχών που διατρέχουν κίνδυνο να πάνε στα καταφύγια και προσθέτοντας ότι «επιχειρούν συστήματα (αντιαεροπορικής) άμυνας για να αναχαιτίσουν την απειλή».
Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν νωρίτερα επιχείρηση εναντίον 50 και πλέον στόχων στο Ισραήλ «από κοινού» με το σιιτικό κίνημα Χεζμπολά του Λιβάνου.
One person was lightly hurt and damage was caused to a home in the northern town of Bi’ina, following an impact of a Hezbollah rocket this evening, rescue services say. pic.twitter.com/qIZpSRfBlg
— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) March 11, 2026
Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν διεξήγαγαν «κοινή και ολοκληρωμένη» επιχείρηση με το σιιτικό κίνημα Χεζμπολά του Λιβάνου, σύμμαχο της Ισλαμικής Δημοκρατίας, εναντίον του Ισραήλ, μετέδωσαν ιρανικά ΜΜΕ, επικαλούμενα τους Φρουρούς της Επανάστασης.
«Συνεχές πυρ»
«Η από κοινού και ολοκληρωμένη επιχείρηση του σώματος των Φρουρών και της λιβανικής αντίστασης» συμπεριέλαβε «συνεχές πυρ για περίοδο πέντε ωρών» με πυραύλους που εκτόξευσαν οι Φρουροί της Επανάστασης και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που εξαπέλυσε η Χεζμπολά εναντίον «50 και πλέον στόχων» στην ισραηλινή επικράτεια, σύμφωνα με ανακοίνωση που μετέδωσαν τα πρακτορεία ειδήσεων FARS και Tasnim.
Πηγή: ΑΠΕ
