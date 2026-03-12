Σοκαριστική αποκάλυψη της Καρίνα Έντλινγκερ: «Με βίασαν δύο εβδομάδες πριν κερδίσω το χρυσό μετάλλιο»

Αποκάλυψη που θα συζητηθεί έκανε η Παραολυμπιονίκης Καρίνα Έντλινγκερ.

Δύο εβδομάδες πριν κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στους Αγώνες του Πεκίνου, το 2022, το Forbes Austria δημοσίευσε για πρώτη φορά τις λεπτομέρειες για τον βιασμό που υπέστη, με την ίδια να επιβεβαιώνει τους ισχυρισμούς.

Μάλιστα, η Έντλινγκερ περιέγραψε όσα βίωσε, αλλά και το πώς το αντιμετώπισε, με την ίδια αμέσως μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου, να περνά 14 εβδομάδες σε εντατική θεραπεία.

Αναλυτικά όσα ανέφερε η Παραολυμπιονίκης Καρίνα Έντλινγκερ

«Πέρασα πολύ σκοτεινές στιγμές. Υπέφερα πολύ εξαιτίας αυτού. Εξωτερικά ήμουν μια επιτυχημένη νεαρή κοπέλα που κατέκτησε οτιδήποτε μπορούσε να φανταστεί κανείς, αλλά αυτό που συμβαίνει μέσα σε έναν άνθρωπο, πίσω από αυτή την πρόσοψη, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Δούλεψα πολύ με ψυχολόγους πάνω στην ίδια τη λέξη Κίνα. Δεν ξανακοίταξα ποτέ το χρυσό μετάλλιο από το Πεκίνο», ανέφερε και συμπλήρωσε:

«Κανείς δεν θέλει να μιλήσει για ψυχική υγεία επειδή όλοι λένε αμέσως: ‘Είσαι ψυχικά άρρωστος’. Οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν ότι πίσω από έναν αθλητή κρύβεται ένας άνθρωπος. Ευτυχώς, επέζησα από όλα αυτά, κυρίως χάρη στον σκύλο μου, που έφερε ξανά φως στη ζωή μου».