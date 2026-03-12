ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση οδηγεί τα ΕΛΤΑ σε απαξίωση – Λουκέτα και εγκατάλειψη της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας

«Η εικόνα που διαμορφώνεται στα Ελληνικά Ταχυδρομεία δεν μπορεί πλέον να κρυφτεί πίσω από τον όρο ‘μετασχηματισμός’. Στην πράξη εξελίσσεται ένα σχέδιο σταδιακής απαξίωσης του ταχυδρομικού δικτύου της χώρας, με κλείσιμο καταστημάτων, υποστελέχωση υπηρεσιών και σοβαρές καθυστερήσεις στη διανομή της αλληλογραφίας, τονίζει το ΠΑΣΟΚ.

Ειδικότερα, ο Τομέας Ψηφιακής Πολιτικής του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής επισημαίνει ότι «η κυβέρνηση και η διοίκηση των ΕΛΤΑ προχωρούν τμηματικά στο κλείσιμο καταστημάτων, παρουσιάζοντας την πολιτική αυτή ως οργανωτική αναδιάρθρωση. Στην πραγματικότητα, όμως, πρόκειται για συστηματική συρρίκνωση του φυσικού δικτύου εξυπηρέτησης, η οποία πλήττει κυρίως την ελληνική περιφέρεια, τις μικρές πόλεις, τα χωριά και τις απομακρυσμένες περιοχές».

«Σε πολλές περιοχές της χώρας», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «το κλείσιμο καταστημάτων ΕΛΤΑ οδηγεί σε καταστάσεις πρωτοφανείς για ένα σύγχρονο κράτος: πολίτες καλούνται να μετακινηθούν σε άλλες πόλεις για βασικές ταχυδρομικές υπηρεσίες, ενώ υπάρχουν ακόμη και περιπτώσεις όπου η παραλαβή αλληλογραφίας πραγματοποιείται σε δημοτικά κτίρια ή άλλους προσωρινούς χώρους, επειδή τα τοπικά καταστήματα έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους».

«Η εγκατάλειψη του δημόσιου ταχυδρομικού δικτύου δεν αποτελεί εκσυγχρονισμό»

Παράλληλα, προσθέτει, «τα προβλήματα στη διανομή αλληλογραφίας και δεμάτων πολλαπλασιάζονται. Ρεπορτάζ από πολλές περιοχές της χώρας καταγράφουν ελλείψεις ταχυδρόμων, καθυστερήσεις εβδομάδων ή και μηνών στην παράδοση αλληλογραφίας, καθώς και σοβαρές δυσλειτουργίες στην καθημερινή εξυπηρέτηση των πολιτών. Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η κατάσταση στη διανομή του περιοδικού και περιφερειακού Τύπου, όπου καταγράφονται καθυστερήσεις που φτάνουν ακόμη και τις 30 ή 40 ημέρες. Η εξέλιξη αυτή δεν πλήττει μόνο τις εκδοτικές επιχειρήσεις, αλλά υπονομεύει και την πρόσβαση των πολιτών στην ενημέρωση, ιδιαίτερα στην περιφέρεια», υπογραμμίζει ο αρμόδιος Τομέας του ΠΑΣΟΚ.

Επισημαίνει, δε, ότι «η καθολική ταχυδρομική υπηρεσία αποτελεί θεσμική υποχρέωση του κράτους απέναντι στους πολίτες. Δεν μπορεί να λειτουργεί με όρους περιστασιακής εξυπηρέτησης ούτε να εγκαταλείπεται στις δυνάμεις της αγοράς. Όταν το δίκτυο συρρικνώνεται, όταν οι ταχυδρόμοι δεν επαρκούν και όταν η αλληλογραφία φτάνει με καθυστέρηση εβδομάδων, η καθολική υπηρεσία παύει στην πράξη να λειτουργεί».

«Η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει με σαφήνεια: ποιο είναι το πραγματικό σχέδιο για το μέλλον των ΕΛΤΑ; Πόσα ακόμη καταστήματα πρόκειται να κλείσουν; Και πώς διασφαλίζεται η ισότιμη πρόσβαση των πολιτών στις ταχυδρομικές υπηρεσίες όταν το δημόσιο δίκτυο συρρικνώνεται, ιδιαίτερα στην ελληνική περιφέρεια;», σημειώνει, τονίζοντας πως «το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής ζητά άμεση διαφάνεια για το σχέδιο αναδιάρθρωσης των ΕΛΤΑ, πλήρη στοιχεία για τις καθυστερήσεις και τις δυσλειτουργίες στη διανομή αλληλογραφίας και άμεση επανεξέταση των αποφάσεων που οδηγούν στο κλείσιμο καταστημάτων στην περιφέρεια», για να καταλήξει πως «η εγκατάλειψη του δημόσιου ταχυδρομικού δικτύου δεν αποτελεί εκσυγχρονισμό. Αποτελεί πολιτική επιλογή που οδηγεί στην αποδυνάμωση της περιφέρειας και στην απαξίωση μιας κρίσιμης δημόσιας υπηρεσίας».