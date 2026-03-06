newspaper
Παρασκευή 06 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
ΕΛΤΑ: Συρρικνώνεται ακόμα περισσότερο το δίκτυο – Εφτά λιγότερα καταστήματα
Οικονομικές Ειδήσεις 06 Μαρτίου 2026, 21:52

ΕΛΤΑ: Συρρικνώνεται ακόμα περισσότερο το δίκτυο – Εφτά λιγότερα καταστήματα

Ο «μετασχηματισμός», σε μία περίπτωση, αναγκάζει τους πολίτες να μετακινηθούν σε απόσταση 1.400 μέτρων για να διεκπεραιώσουν τις υποθέσεις τους σε κατάστημα των ΕΛΤΑ.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Εσύ είσαι “relationship material”;

Εσύ είσαι “relationship material”;

Spotlight

Στην υλοποίηση της δεύτερης φάσης κλεισίματος καταστημάτων των ΕΛΤΑ που πλέον ονομάζεται «μετασχηματισμός δικτύου» -καθώς η δραστηριότητά μεταφέρεται σε κοντινές περιοχές- περνούν τα Ελληνικά Ταχυδρομεία.

Ανακοινώθηκε το κλείσιμο 7 καταστημάτων

Όπως τονίζεται σε ανακοίνωση, προχωρά η μεταφορά δραστηριότητας σε συνολικά 30 καταστήματα μέσα στον Μάρτιο. Από αυτά, τα εφτά πρώτα θα λειτουργήσουν σε νέα ταχυδρομικά πρακτορεία ή πρακτορεία ΕΛΤΑ Courier.

Συγκεκριμένα, η δραστηριότητα μεταφέρεται:

• Νέα Αρτάκη Ευβοίας: στο νέο Ταχυδρομικό Πρακτορείο της περιοχής, σε απόσταση περίπου 100 μέτρων από το υφιστάμενο κατάστημα, επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 51, 34600 Νέα Αρτάκη.

• Κρέστενα Ηλείας: στο νέο Ταχυδρομικό Πρακτορείο της περιοχής, σε απόσταση περίπου 70 μέτρων, επί της οδού Σεφερλή Χρ. 4, 27 055 Κρέστενα.

• Αγία Βαρβάρα Ηρακλείου Κρήτης: στο νέο Ταχυδρομικό Πρακτορείο της περιοχής, σε απόσταση περίπου 170 μέτρων από το υφιστάμενο κατάστημα.

• Ληξούρι Κεφαλληνίας: στο νέο Ταχυδρομικό Πρακτορείο της περιοχής, σε απόσταση περίπου 30 μέτρων, επί της οδού Λαυράγκα 3, 28 200 Ληξούρι.

• Σέρβια Κοζάνης: στο νέο Ταχυδρομικό Πρακτορείο της περιοχής, σε απόσταση περίπου 300 μέτρων, επί της οδού Αγίου Γεωργίου 10, 50 500 Σέρβια.

• Νεοχώρι Αιτωλοακαρνανίας: στο υφιστάμενο Ταχυδρομικό Πρακτορείο Κατοχής, σε απόσταση 1400μέτρων.

• Γύθειο Λακωνίας: στο νέο Πρακτορείο ΕΛΤΑ Courier της περιοχής, σε απόσταση περίπου 100 μέτρων, επί της οδού Αρχαίου Θεάτρου 10, 23 200 Γύθειο.

Η πρώτη φάση του σχεδίου είχε ολοκληρωθεί με μεταφορά της δραστηριότητας των πρώτων 11 καταστημάτων

• Στο Αλιβέρι Ευβοίας, στο πρακτορείο Courier της περιοχής, σε απόσταση περίπου 490 μέτρων.

• Στα Λεχαινά Ηλείας, στο Ταχυδρομικό Πρακτορείο της περιοχής, σε απόσταση περίπου 250 μέτρων.

Στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, στο Ταχυδρομικό Πρακτορείο της περιοχής, σε απόσταση περίπου 600 μέτρων.

• Στις Αρχάνες Ηρακλείου, στο Ταχυδρομικό Πρακτορείο της περιοχής, σε απόσταση περίπου 200 μέτρων.

• Στην Παραμυθιά Θεσπρωτίας, στο πρακτορείο Courier της περιοχής, σε απόσταση περίπου 340 μέτρων.

• Στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης, στο πρακτορείο Courier της περιοχής, σε απόσταση περίπου 650 μέτρων.

• Στους Σοφάδες Καρδίτσας, στο Ταχυδρομικό Πρακτορείο της περιοχής, σε απόσταση περίπου 650 μέτρων.

• Στη Νεάπολη Λακωνίας, στο πρακτορείο Courier της περιοχής, σε απόσταση περίπου 250 μέτρων.

• Στη Σκάλα Λακωνίας, στο πρακτορείο Courier της περιοχής, σε απόσταση περίπου 700 μέτρων.

• Στον Αλμυρό Μαγνησίας, στο πρακτορείο Courier της περιοχής, σε απόσταση περίπου 540 μέτρων.

• Στη Στυλίδα Φθιώτιδας, στο πρακτορείο Courier της περιοχής, σε απόσταση περίπου 670 μέτρων.

Ίδια διαδικασία

Τα νέα πρακτορεία θα παρέχουν το σύνολο των βασικών υπηρεσιών θυρίδας, όπως πληρωμή σύνταξης, εργόσημο, πληρωμή λογαριασμών, αποστολή χρημάτων και όλες τις ταχυδρομικές υπηρεσίες.

Τα ΕΛΤΑ διαβεβαιώνουν πως σε κάθε φάση του μετασχηματισμού ακολουθείται η ίδια διαδικασία: «Προηγείται διάλογος με την τοπική κοινωνία, ενημερώνονται όλοι οι πολίτες με ανακοινώσεις και αφίσες, ενώ για ένα διάστημα λειτουργούν παράλληλα το υπάρχον και το νέο σημείο εξυπηρέτησης, ώστε η μετάβαση να πραγματοποιείται ομαλά και χωρίς καμία αναστάτωση για τους πολίτες».

Μεγάλη αναταραχή

Το νέο σχέδιο αναδιάρθρωσης των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ), που σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών βασίζεται «σε μια δομημένη, τεκμηριωμένη και κοινωνικά ευαίσθητη μεταρρύθμιση», έχει πλέον μπει σε άμεση εφαρμογή αφού πρώτα υπήρξαν σφοδρές αντιδράσεις για το ξαφνικό «λουκέτο» 46 καταστημάτων που προώθησε εν κρυπτώ η πρώην διοίκησή τους.

Η κυβέρνηση παραδέχθηκε πως ο «ξαφνικός θάνατος» που έστειλε πρόωρα στο σπίτι του τον CEO του οργανισμού Γρηγόρη Σκλήκα είχε σοβαρά επιχειρησιακά και επικοινωνιακά λάθη και προκάλεσε μεγάλη αναταραχή τόσο στην κοινωνία όσο και στο ίδιο το κόμμα της Νέας Δημοκρατία με τους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος να μην κρύβουν τη δυσαρέσκειά τους για το αρχικό σχέδιο.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Goldman Sachs: Το βασικό και το… κακό σενάριο του πολέμου στο Ιράν

Goldman Sachs: Το βασικό και το… κακό σενάριο του πολέμου στο Ιράν

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Εσύ είσαι “relationship material”;

Εσύ είσαι “relationship material”;

Κόσμος
ΗΠΑ: Οι επιχειρήσεις στο Ιράν αναμένεται να ολοκληρωθούν σε 4 με 6 εβδομάδες -Επίθεση σε αμερικανική βάση στη Βαγδάτη

ΗΠΑ: Οι επιχειρήσεις στο Ιράν αναμένεται να ολοκληρωθούν σε 4 με 6 εβδομάδες -Επίθεση σε αμερικανική βάση στη Βαγδάτη

inWellness
inTown
inTickets 04.03.26

«Survivors – Ξαναγράφοντας το μύθο της»: Τρεις γυναίκες στο ταξίδι της επούλωσης, της ενδυνάμωσης και της αλληλεγγύης

Η ελληνική πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ Survivors - Ξαναγράφοντας το μύθο της θα γίνει την Παρασκευή 13 Μαρτίου, στις 18:00, στην αίθουσα Τζων Κασσαβέτης στο πλαίσιο του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
ΕΟΤ: Δράση για την ενίσχυση της εικόνας της Ελλάδας ως βιώσιμου τουριστικού προορισμού στη βρετανική αγορά
Τουρισμός 06.03.26

ΕΟΤ: Δράση για την ενίσχυση της εικόνας της Ελλάδας ως βιώσιμου τουριστικού προορισμού στη βρετανική αγορά

Η προσέγγιση αυτή του ΕΟΤ εντάσσεται στη στρατηγική ισόρροπης προώθησης του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, τόσο γεωγραφικά όσο και χρονικά, σε ευθυγράμμιση με την εθνική πολιτική ανάδειξης της Ελλάδας ως βιώσιμου προορισμού

Σύνταξη
«Υπάρχει πολύ πετρέλαιο στην αγορά» διαμηνύει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας εν μέσω παγκόσμιας ανησυχίας
Πόλεμος στο Ιράν 06.03.26

«Υπάρχει πολύ πετρέλαιο στην αγορά» διαμηνύει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας εν μέσω παγκόσμιας ανησυχίας

Ο εκτελεστικός διευθυντής του ΔΟΕ, Φατίχ Μπιρόλ, επέμεινε ότι «δεν υπάρχει έλλειψη» σε πετρέλαιο αν και αναγνώρισε το «σοβαρό πρόβλημα επιμελητείας» για τη διοχέτευσή του εξαιτίας του πολέμου

Σύνταξη
Νέος κανονισμός της ΕΕ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στα αγροτικά προϊόντα
Αγροδιατροφή 06.03.26

Νέος κανονισμός της ΕΕ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στα αγροτικά προϊόντα

Τι προβλέπουν οι νέοι κανόνες της ΕΕ σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές σε περιπτώσεις όπου οι προμηθευτές και οι αγοραστές είναι εγκατεστημένοι σε διαφορετικά κράτη - μέλη

Σύνταξη
Ποιοι πλήττονται περισσότερο από την ανεργία – Διψήφια τα ποσοστά σε νέους και γυναίκες
Στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ 06.03.26

Ποιοι πλήττονται περισσότερο από την ανεργία - Διψήφια τα ποσοστά σε νέους και γυναίκες

Τα υψηλότερα ποσοστά που φτάνουν σχεδόν στο 20% καταγράφονται στους νέους έως 29 ετών - Η ανεργία στις μεγαλύτερες ηλικίες κυμαίνεται μεταξύ 6% και 8,3%, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Σύνταξη
Το ντόμινο της κρίσης: Από τη Διώρυγα του Σουέζ στο καλάθι του καταναλωτή
Οικονομικές Ειδήσεις 06.03.26

Το ντόμινο της κρίσης: Από τη Διώρυγα του Σουέζ στο καλάθι του καταναλωτή

Η κλιμάκωση της αστάθειας στη Μέση Ανατολή και οι αλυσιδωτές επιπτώσεις από τη Διώρυγα του Σουέζ έως την κορύφωση της απαισιοδοξίας των Ελλήνων καταναλωτών για το οικονομικό τους μέλλον.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τα πυρηνικά είναι «φτηνή» δικαιολογία πίσω από τον πόλεμο στο Ιράν – Τα κίνητρα είναι διαφθορά και αυταρχισμός
Social Europe 06.03.26

Τα πυρηνικά είναι «φτηνή» δικαιολογία πίσω από τον πόλεμο στο Ιράν – Τα κίνητρα είναι διαφθορά και αυταρχισμός

Οι κυβερνήσεις σε Τραμπ και Νετανιάχου ακολουθούν ένα απλό μοντέλο: χρησιμοποιούν τον πόλεμο στο Ιράν για να ενισχύσουν τον αυταρχισμό τους και ταυτόχρονα για προσωπικό πλουτισμό.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Θέλτα – Ρεάλ Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 06.03.26

LIVE: Θέλτα – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Θέλτα – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Θέλτα – Ρεάλ Μαδρίτης για την 27η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
LIVE: Γουλβς – Λίβερπουλ
Ποδόσφαιρο 06.03.26

LIVE: Γουλβς – Λίβερπουλ

LIVE: Γουλβς - Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουλβς - Λίβερπουλ για τη φάση των «16» του FA Cup. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
«Δεν είπα τη Τζάκι σκύλα, δεν έκανα κοκαΐνη, δεν εμπόδισα τον γάμο του Κένεντι» – Οργή της Ντάριλ Χάνα για τη σειρά Love Story
Δολοφονία χαρακτήρα 06.03.26

«Δεν είπα τη Τζάκι σκύλα, δεν έκανα κοκαΐνη, δεν εμπόδισα τον γάμο του Κένεντι» – Οργή της Ντάριλ Χάνα για τη σειρά Love Story

Σε μια σπάνια και εξαιρετικά αιχμηρή παρέμβαση, η Ντάριλ Χάνα αποδομεί το αφηγηματικό οικοδόμημα της σειράς Love Story, κατηγορώντας τους δημιουργούς για εσκεμμένη δολοφονία χαρακτήρα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μπουένο (CEO της Euroleague): «Μέχρι τα μέσα Απριλίου η απόφαση για το νέο φορμάτ»
Μπάσκετ 06.03.26

Μπουένο (CEO της Euroleague): «Μέχρι τα μέσα Απριλίου η απόφαση για το νέο φορμάτ»

Ο νέος CEO της Ευρωλίγκας, Τσους Μπουένο βρίσκεται στο ΣΕΦ για το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και μίλησε για διάφορα θέματα της διοργανώσεις. Τι είπε για το Final-4 της Αθήνας.

Σύνταξη
Γαλλία: Αδέλφια κατηγορούνται ότι σκότωσαν τη μητέρα τους και έπαιρναν δάνεια στο όνομά της
Μητροκτόνοι 06.03.26

Αδέλφια κατηγορούνται ότι σκότωσαν τη μητέρα τους και έπαιρναν δάνεια στο όνομά της

Τα δύο αδέλφια από την Γαλλία, που έφτασαν στο σημείο να δηλώνουν, μέχρι και τον Ιανουάριο φέτος, ότι η μητέρα τους ήταν ζωντανή και ότι «πέρασαν μαζί της τα Χριστούγεννα», κατηγορούνται για βασανιστήρια που οδήγησαν στον θάνατο ανθρώπου

Σύνταξη
Ο Σάντσεθ έγινε η «νέμεσις» του Τραμπ στην Ευρώπη – Λέγοντας όσα κανείς δεν τολμά
Financial Times 06.03.26

Ο Σάντσεθ έγινε η «νέμεσις» του Τραμπ στην Ευρώπη – Λέγοντας όσα κανείς δεν τολμά

Έχει προκαλέσει την οργή του MAGA κινήματος και οι επικριτές του τον κατηγορούν ότι «το παρατράβηξε». Ο ίδιος όμως λέει ότι «δεν θα γίνουμε συνένοχοι σε έγκλημα» μόνο «για να αποφύγουμε τα αντίποινα».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Με δύο χειροβομβίδες απειλούσε να επιτεθεί στη ΓΑΔΑ ο 48χρονος από το Σουδάν – Πώς εξουδετερώθηκε
Ελλάδα 06.03.26

Με δύο χειροβομβίδες απειλούσε να επιτεθεί στη ΓΑΔΑ ο 48χρονος από το Σουδάν – Πώς εξουδετερώθηκε

Πρωτοφανές επεισόδιο στο αστυνομικό μέγαρο της ΓΑΔΑ στο κέντρο της Αθήνας - Ποιος είναι ο δράστης, πώς αποφεύχθηκαν τα χειρότερα - Τι λέει η ανακοίνωση της ΓΑΔΑ

Σύνταξη
Αλέξης Τσίπρας: Όλο και πιο κοντά στο επόμενο βήμα – Το κάλεσμα σε δράση στους προοδευτικούς πολίτες
Ραντεβού με την ιστορία 06.03.26

Όλο και πιο κοντά στο επόμενο βήμα ο Αλέξης Τσίπρας - Το κάλεσμα σε δράση στους προοδευτικούς πολίτες

Για πρώτη φορά ο Αλέξης Τσίπρας παρέστει σε εκδήλωση πρωτοβουλίας πολιτών κάνοντας ακόμα ένα βήμα υψηλού συμβολισμού για την «επανίδρυση της προοδευτικής παράταξης» και υποσχόμενος να ξεκινήσει μια νέα προσπάθεια «όταν θα είμαστε έτοιμοι να νικήσουμε».

Σύνταξη
Είναι ζωντανός, μένει στο Ισραήλ, αντικαταστάθηκε από σωσία: Τι συμβαίνει τελικά με τους Έπσταϊν και Μάξγουελ;
Viral 06.03.26

Είναι ζωντανός, μένει στο Ισραήλ, αντικαταστάθηκε από σωσία: Τι συμβαίνει τελικά με τους Έπσταϊν και Μάξγουελ;

Τα «αρχεία Έπσταϊν» πυροδότησαν νέο κύμα θεωριών συνωμοσίας στα social media, από «ζωντανό» Έπσταϊν στο Ισραήλ μέχρι συνδέσεις με τη Μαντλίν ΜακΚάν και την Covid-19. Τι δείχνουν όμως τα στοιχεία;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Βραζιλία του 1970 κορυφαία ομάδα όλων των εποχών και ποιες συμπληρώνουν την 3άδα – Οι 50 κορυφαίες
Δείτε τι 50 κορυφαίες 06.03.26

Αυτή είναι η κορυφαία ομάδα στην ιστορία του ποδοσφαίρου

Το αγγλικό περιοδικό «FourFourTwo» παραθέτει τις 50 κορυφαίες ομάδες λαμβάνοντας υπόψιν το ποδόσφαιρο που απέδωσαν, τους ποδοσφαιριστές που είχαν, τη διάρκεια, αλλά και τους τίτλους που κατέκτησαν

Σύνταξη
ΑΔΕΔΥ: Συγκέντρωση στην πλατεία Κλαυθμώνος στις 8 Μαρτίου για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας
Woman 06.03.26

ΑΔΕΔΥ: Συγκέντρωση στην πλατεία Κλαυθμώνος στις 8 Μαρτίου για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

«Φέτος τιμούμε τη μνήμη των πέντε εργατριών που έχασαν τη ζωή τους στην έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα», σημειώνει η ΑΔΕΔΥ, τονίζοντας ότι δεν ήταν ατύχημα

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
Euroleague 06.03.26

LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός για την 30η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
ΕΕ: Τηλεδιάσκεψη Φον ντερ Λάιεν και Αντόνιο Κόστα με ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής την Δευτέρα
Πόλεμος στο Ιράν 06.03.26

ΕΕ: Τηλεδιάσκεψη Φον ντερ Λάιεν και Αντόνιο Κόστα με ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής την Δευτέρα

Στοχεύει στην ανταλλαγή απόψεων, την αξιολόγηση της κατάστασης από τους ηγέτες της περιοχής και την εξέταση πιθανών τρόπων στήριξης από την ΕΕ, με σκοπό τον τερματισμό της σύγκρουσης

Σύνταξη
Σοκαριστικό βίντεο: Η στιγμή που το Ισραήλ βομβαρδίζει τη Βηρυτό και καταρρέουν πολυκατοικίες
Κόλαση 06.03.26

Σοκαριστικό βίντεο: Η στιγμή που το Ισραήλ βομβαρδίζει τη Βηρυτό και καταρρέουν πολυκατοικίες

Νέο βίντεο από τα πλήγματα του Ισραήλ στη Βηρυτό. Περίπου 100.000 άνθρωποι έχουν μετακινηθεί σε καταφύγια στον Λίβανο και ο αριθμός των εκτοπισμένων αναμένεται να αυξηθεί με ταχείς ρυθμούς.

Σύνταξη
Η 12άδα του Ολυμπιακού για το ντέρμπι: Οριστικά εκτός ο Μόρις
Μπάσκετ 06.03.26

Η 12άδα του Ολυμπιακού για το ντέρμπι: Οριστικά εκτός ο Μόρις

Χωρίς τον Μόντε Μόρις θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ενώ όπως είχε προαναγγείλει ο Γιώργος Μπαρτζώκα, εκτός είναι οι Τόμας Γουόκαπ και Σάσα Βεζένκοφ. Αναλυτικά η 12άδα.

Σύνταξη
Πώς ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν δημιούργησε μια τεράστια μαύρη τρύπα στον παγκόσμιο εναέριο χώρο
Τεράστιο κόστος 06.03.26

Πώς ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν δημιούργησε μια τεράστια μαύρη τρύπα στον παγκόσμιο εναέριο χώρο

Οι αεροπορικές εταιρείες χρησιμοποιούν έτοιμα σχέδια έκτακτης ανάγκης, αλλά λόγω του πολέμου στο Ιράν και της γενικευμένης ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή έχουν δημιουργηθεί σημεία συμφόρησης που κανένας προγραμματισμός δεν μπορεί να διορθώσει

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Σουρεαλισμός στο σφυρί: Το «παρανοϊκό-κριτικό μπαλέτο» Bacchanale του Σαλβαδόρ Νταλί αναμένεται να αγγίξει τα 300.000 ευρώ
Art 06.03.26

Σουρεαλισμός στο σφυρί: Το «παρανοϊκό-κριτικό μπαλέτο» Bacchanale του Σαλβαδόρ Νταλί αναμένεται να αγγίξει τα 300.000 ευρώ

Ένας από τα μεγαλύτερα και πιο γνωστά έργα του Σαλβαδόρ Νταλί, με τίτλο Bacchanale, βγαίνει σε δημοπρασία με τους ειδικούς να υπολογίζουν ότι μπορεί να πωληθεί μέχρι και για 300.000 ευρώ.

Σύνταξη
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 06 Μαρτίου 2026
Απόρρητο