Στην υλοποίηση της δεύτερης φάσης κλεισίματος καταστημάτων των ΕΛΤΑ που πλέον ονομάζεται «μετασχηματισμός δικτύου» -καθώς η δραστηριότητά μεταφέρεται σε κοντινές περιοχές- περνούν τα Ελληνικά Ταχυδρομεία.

Ανακοινώθηκε το κλείσιμο 7 καταστημάτων

Όπως τονίζεται σε ανακοίνωση, προχωρά η μεταφορά δραστηριότητας σε συνολικά 30 καταστήματα μέσα στον Μάρτιο. Από αυτά, τα εφτά πρώτα θα λειτουργήσουν σε νέα ταχυδρομικά πρακτορεία ή πρακτορεία ΕΛΤΑ Courier.

Συγκεκριμένα, η δραστηριότητα μεταφέρεται:

• Νέα Αρτάκη Ευβοίας: στο νέο Ταχυδρομικό Πρακτορείο της περιοχής, σε απόσταση περίπου 100 μέτρων από το υφιστάμενο κατάστημα, επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 51, 34600 Νέα Αρτάκη.

• Κρέστενα Ηλείας: στο νέο Ταχυδρομικό Πρακτορείο της περιοχής, σε απόσταση περίπου 70 μέτρων, επί της οδού Σεφερλή Χρ. 4, 27 055 Κρέστενα.

• Αγία Βαρβάρα Ηρακλείου Κρήτης: στο νέο Ταχυδρομικό Πρακτορείο της περιοχής, σε απόσταση περίπου 170 μέτρων από το υφιστάμενο κατάστημα.

• Ληξούρι Κεφαλληνίας: στο νέο Ταχυδρομικό Πρακτορείο της περιοχής, σε απόσταση περίπου 30 μέτρων, επί της οδού Λαυράγκα 3, 28 200 Ληξούρι.

• Σέρβια Κοζάνης: στο νέο Ταχυδρομικό Πρακτορείο της περιοχής, σε απόσταση περίπου 300 μέτρων, επί της οδού Αγίου Γεωργίου 10, 50 500 Σέρβια.

• Νεοχώρι Αιτωλοακαρνανίας: στο υφιστάμενο Ταχυδρομικό Πρακτορείο Κατοχής, σε απόσταση 1400μέτρων.

• Γύθειο Λακωνίας: στο νέο Πρακτορείο ΕΛΤΑ Courier της περιοχής, σε απόσταση περίπου 100 μέτρων, επί της οδού Αρχαίου Θεάτρου 10, 23 200 Γύθειο.

Η πρώτη φάση του σχεδίου είχε ολοκληρωθεί με μεταφορά της δραστηριότητας των πρώτων 11 καταστημάτων

• Στο Αλιβέρι Ευβοίας, στο πρακτορείο Courier της περιοχής, σε απόσταση περίπου 490 μέτρων.

• Στα Λεχαινά Ηλείας, στο Ταχυδρομικό Πρακτορείο της περιοχής, σε απόσταση περίπου 250 μέτρων.

Στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, στο Ταχυδρομικό Πρακτορείο της περιοχής, σε απόσταση περίπου 600 μέτρων.

• Στις Αρχάνες Ηρακλείου, στο Ταχυδρομικό Πρακτορείο της περιοχής, σε απόσταση περίπου 200 μέτρων.

• Στην Παραμυθιά Θεσπρωτίας, στο πρακτορείο Courier της περιοχής, σε απόσταση περίπου 340 μέτρων.

• Στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης, στο πρακτορείο Courier της περιοχής, σε απόσταση περίπου 650 μέτρων.

• Στους Σοφάδες Καρδίτσας, στο Ταχυδρομικό Πρακτορείο της περιοχής, σε απόσταση περίπου 650 μέτρων.

• Στη Νεάπολη Λακωνίας, στο πρακτορείο Courier της περιοχής, σε απόσταση περίπου 250 μέτρων.

• Στη Σκάλα Λακωνίας, στο πρακτορείο Courier της περιοχής, σε απόσταση περίπου 700 μέτρων.

• Στον Αλμυρό Μαγνησίας, στο πρακτορείο Courier της περιοχής, σε απόσταση περίπου 540 μέτρων.

• Στη Στυλίδα Φθιώτιδας, στο πρακτορείο Courier της περιοχής, σε απόσταση περίπου 670 μέτρων.

Ίδια διαδικασία

Τα νέα πρακτορεία θα παρέχουν το σύνολο των βασικών υπηρεσιών θυρίδας, όπως πληρωμή σύνταξης, εργόσημο, πληρωμή λογαριασμών, αποστολή χρημάτων και όλες τις ταχυδρομικές υπηρεσίες.

Τα ΕΛΤΑ διαβεβαιώνουν πως σε κάθε φάση του μετασχηματισμού ακολουθείται η ίδια διαδικασία: «Προηγείται διάλογος με την τοπική κοινωνία, ενημερώνονται όλοι οι πολίτες με ανακοινώσεις και αφίσες, ενώ για ένα διάστημα λειτουργούν παράλληλα το υπάρχον και το νέο σημείο εξυπηρέτησης, ώστε η μετάβαση να πραγματοποιείται ομαλά και χωρίς καμία αναστάτωση για τους πολίτες».

Μεγάλη αναταραχή

Το νέο σχέδιο αναδιάρθρωσης των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ), που σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών βασίζεται «σε μια δομημένη, τεκμηριωμένη και κοινωνικά ευαίσθητη μεταρρύθμιση», έχει πλέον μπει σε άμεση εφαρμογή αφού πρώτα υπήρξαν σφοδρές αντιδράσεις για το ξαφνικό «λουκέτο» 46 καταστημάτων που προώθησε εν κρυπτώ η πρώην διοίκησή τους.

Η κυβέρνηση παραδέχθηκε πως ο «ξαφνικός θάνατος» που έστειλε πρόωρα στο σπίτι του τον CEO του οργανισμού Γρηγόρη Σκλήκα είχε σοβαρά επιχειρησιακά και επικοινωνιακά λάθη και προκάλεσε μεγάλη αναταραχή τόσο στην κοινωνία όσο και στο ίδιο το κόμμα της Νέας Δημοκρατία με τους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος να μην κρύβουν τη δυσαρέσκειά τους για το αρχικό σχέδιο.