Δεν έχουμε μάθει τίποτα από το Βιετνάμ: Ο Όλιβερ Στόουν για τα 40 χρόνια από την κυκλοφορία του Platoon

Το ημερολόγιο έγραφε 19 Δεκεμβρίου 1986 όταν στις σκοτεινές αίθουσες έκανε την εμφάνισή του ένα φιλμ που πήγαινε κόντρα σε όλα αυτά για τα οποία δεν ήθελαν να μιλάνε στις ΗΠΑ. Το Platoon του Όλιβερ Στόουν ήταν κάτι περισσότερο από ταινία – ήταν ένας αντιπολεμικός ύμνος, ένα φιλμ που έδειχνε με ωμότητα τη φρίκη του Βιετνάμ, όπως κανείς άλλος δεν είχε τολμήσει να το κάνει έως τότε.

Σε αυτό βοήθησε πάρα πολύ ο ίδιος ο δημιουργός, ο οποίος είχε υπηρετήσει στο Βιετνάμ και μέσα από τις εμπειρίες του, χάρισε έναν μοναδικό ρεαλισμό στο φιλμ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Noticinecom (@noticinecom)

Κόντρα στα προγνωστικά και τον… πατριωτισμό, το Platoon ήταν μια από τις εκπλήξεις της χρονιάς. Η ταινία που κόστισε 6 εκατ. δολάρια ξεπέρασε τα 135 εκατ. στο box office, ενώ ήταν υποψήφια για 8 Όσκαρ. Τελικά, κέρδισε τα τέσσερα – ανάμεσά τους Καλύτερης Ταινίας και Σκηνοθεσίας.

Ο Όλιβερ Στόουν, ο οποίος είχε ήδη φτιάξει όνομα στο Χόλιγουντ με τις ταινίες Κόναν ο Βάρβαρος και Σημαδεμένος, είδε την καριέρα του να περνάει σε άλλο επίπεδο, με τους κριτικούς να τον αποθεώνουν τόσο για το ταλέντο του, όσο και για την αυθεντικότητα που έδωσε στο φιλμ.

Από πότε έχουν περάσει 40 χρόνια και ο βραβευμένος δημιουργός μίλησε στο Variety για το Platoon, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε αλλά και όλα όσα δεν έμαθαν οι ΗΠΑ από την ταινία του.

«Αρχικά όλοι θεωρούσαν το σενάριο απογοητευτικό, με αποτέλεσμα να ακούω ‘όχι’ από τα στούντιο για περίπου 10 χρόνια. Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ήταν μια εποχή που δεν ήθελαν πολλοί να ακούσουν κάτι κατά του Βιετνάμ – κι εγώ έλεγα την αλήθεια και ξεκαθάριζα μερικά από τα ψέματα που λέγονταν για τον πόλεμο» εξήγησε ο Αμερικανός σκηνοθέτης, παραγωγός και σεναριογράφος.

«Δυστυχώς δεν έχουμε μάθει τίποτα από το Βιετνάμ – απλώς συνεχίζουμε να στρατιωτικοποιούμαστε και να ενισχύουμε τον αμυντικό μας προϋπολογισμό».

«Όλα αυτά τα χρόνια συνεχίζουμε να κυριαρχούμε, να εκφοβίζουμε και να απειλούμε. Ο πόλεμος στο Ιράκ ήταν η μεγαλύτερη καταστροφή από το Βιετνάμ, ενώ τώρα ο Τραμπ ξεκινά πόλεμο στο Ιράν και παίζει το ίδιο παιχνίδι με την Κούβα και τη Βενεζουέλα. Δεν μαθαίνουμε ποτέ το μάθημά μας» τόνισε ο Όλιβερ Στόουν.

Μάλιστα, αναφέρθηκε στο Variety και στην επιλογή του Τσάρλι Σιν – ένας ρόλος που απογείωσε την καριέρα του.

Oliver Stone on 40 Years of ‘Platoon,’ the War in Iran and Hollywood Turning on Him Over Politics: ‘I’ve Learned My Lesson. Keep Your Views Quiet’ https://t.co/SlQzMlWujI — Variety (@Variety) March 11, 2026

«Αρχικά ήθελα τον αδερφό του, τον Εμίλιο Εστέβεζ όταν σκεφτόμουν την ταινία το 1984. Ωστόσο το φιλμ γυρίστηκε δύο χρόνια αργότερα και ο Εμίλιο είχε μεγαλώσει. Ο Τσάρλι ήταν 19 ή 20 ετών και είχε την ίδια συμπεριφορά με τον αδερφό του. Δεν ήταν ιδιαίτερα γνωστός, αλλά είχε ωραία αφέλεια, μου θύμιζε εμένα στο Βιετνάμ» σημείωσε.

«Κάθε μέρα ήταν αξέχαστη. Αλλά την τελευταία μέρα των γυρισμάτων, είχα την αίσθηση ότι είχαμε κάνει κάτι σημαντικό. Δεν ήξερα αν κάποιος θα έβλεπε την ταινία. Δεν ήξερα ότι θα ήταν επιτυχία. Αλλά η συνείδησή μου ήταν καθαρή. Ένιωθα ότι είχα πετύχει κάτι στη ζωή μου που θα μπορούσε να αντέξει στη δοκιμασία του χρόνου» τόνισε ο Όλιβερ Στόουν.