Οι πολυβιταμίνες ίσως επιβραδύνουν τη γήρανση, δείχνει νέα μελέτη

Μεγάλες μελέτες έχουν δείξει τα τελευταία χρόνια ότι η λήψη βιταμινών σε μεγάλες δόσεις δεν ωφελεί και αντίθετα δεν αποκλείεται να βλάπτει.

Όμως μια νέα μελέτη υποδεικνύει ότι ένα συμπλήρωμα βιταμινών και ιχνοστοιχείων σε σχετικά χαμηλές δόσεις ενδέχεται να προστατεύει από τη φθορά της γήρανσης.

Η καθημερινή λήψη του συμπληρώματος για δύο χρόνια επιβράδυνε τη γήρανση κατά περίπου τέσσερις μήνες, αναφέρουν οι ερευνητές στο Nature Medicine.

Η επίδραση ήταν πιο έντονη σε ανθρώπους που ήδη παρουσίαζαν ενδείξεις ταχείας βιολογικής γήρανσης, κάτι που σημαίνει ότι η χρονολογική ηλικία τους ήταν μικρότερη από τη βιολογική τους ηλικία, όπως μετρήθηκε από μια σειρά βιοδεικτών.

Η ομάδα του Χάουαρντ Σέσο, επιδημιολόγου της Ιατρικής Σχολής του Χάρβαρντ, εξέτασαν δείγματα αίματος από 958 υγιείς εθελοντές, μέσης ηλικίας 70 ετών, οι οποίοι συμμετέχουν στην ευρύτερη αμερικανική μελέτη COSMOS. Δείγματα λήφθηκαν τρεις φορές, στην αρχή της μελέτης και έπειτα από 12 και 24 μήνες.

Για να υπολογίσουν τη βιολογική ηλικία κάθε εθελοντή, οι ερευνητές εξέτασαν πέντε «επιγενετικά ρολόγια» του αίματος. Οι επικεγενετικοί παράγοντες είναι μεθυλομάδες και άλλα μόρια που συνδέονται στο DNA και ρυθμίζουν τη λειτουργία των γονιδίων χωρίς να αλλάζουν την αλληλουχία τους.

Τα επίπεδα μεθυλίωσης αυξάνονται ή μειώνονται σε συγκεκριμένες θέσεις του γονιδιώματος ανάλογα με την βιολογική ηλικία, και χρησιμοποιούνται έτσι ως δείκτες γήρανσης.

Η ανάλυση έδειξε ότι το πολυβιταμινούχο συμπλήρωμα επιβράδυνε τους δείκτες γήρανσης σε δύο από τα πέντε ρολόγια. Η επίδραση ήταν σχετικά μικρή, όμως «η συμφωνία ανάμεσα σε διαφορετικά βιολογικά ρολόγια είναι ακριβώς αυτό που θέλουμε να δούμε» σχολίασε στον δικτυακό τόπο του Nature ο Στιβ Χόρβαθ της βρετανικής εταιρείας βιοτεχνολογίας Altos Labs, ο οποίος ανέπτυξε ένα από τα πέντε ρολόγια.

«Πρόκειται για μια πολύ ενδιαφέρουσα και ενδελεχή μελέτη» είπε. «Προσφέρει κάποιες από τις πιο αξιόπιστες ενδείξεις μέχρι σήμερα».

Το συμπλήρωμα που χρησιμοποιήθηκε στη μελέτη, ένα εμπορικό σκεύασμα, περιείχε 13 βιταμίνες και 11 ιχνοστοιχεία σε δόσεις κοντά στη συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη.

Παραμένει άγνωστο πώς οι πολυβιταμίνες μπορεί να επιβραδύνουν τη γήρανση και αν το όφελος αφορά και τους ανθρώπους που τρέφονται υγιεινά και προσλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά.

Άγνωστο παραμένει για την ώρα και το εάν το όφελος που παρατηρήθηκε μεταφράζεται σε καλύτερες εκβάσεις υγείας.