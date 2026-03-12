Θεσσαλονίκη: Επίθεση σε νεαρή μέσα σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ – Kατέβασαν τον άνδρα

Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ που εκτελούσε το δρομολόγιο Κουφάλια–Θεσσαλονίκη, όταν ένας άνδρας επιτέθηκε σε νεαρή επιβάτιδα μπροστά στους υπόλοιπους επιβάτες.

Σύμφωνα με βίντεο που κατέγραψαν επιβάτες, ο άνδρας πλησίασε τη νεαρή γυναίκα και κινήθηκε εναντίον της, προκαλώντας αναστάτωση μέσα στο λεωφορείο. Ο οδηγός αντέδρασε άμεσα, ζητώντας από την κοπέλα και τη φίλη της να μετακινηθούν στο μπροστινό μέρος του οχήματος για λόγους ασφάλειας.

Ωστόσο, ο άνδρας συνέχισε να τις ακολουθεί, με ορισμένους επιβάτες να παρεμβαίνουν για να τον συγκρατήσουν και να αποτρέψουν την περαιτέρω κλιμάκωση του περιστατικού.

Σύμφωνα με τον ANT1, ο οδηγός αποφάσισε να κατεβάσει τον άνδρα από το λεωφορείο. Ο ίδιος επιχείρησε να επιβιβαστεί ξανά, ωστόσο αυτό δεν κατέστη δυνατό.

Όπως αναφέρεται στο ίδιο ρεπορτάζ, πρόκειται για άτομο που είναι ήδη γνωστό στις Αρχές.