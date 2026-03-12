Θεσσαλονίκη: Ανήλικοι άνοιξαν φορτηγό με ηλεκτρολογικό εξοπλισμό αξίας 40.000 ευρώ
Πώς δρούσαν οι ανήλικοι
Στα χέρια των Αρχών βρίσκονται δύο ανήλικοι οι οποίοι κατηγορούνται για κλοπή με λεία χιλιάδων ευρώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Πως δρούσαν οι ανήλικοι
Οι δύο ανήλικοι ηλικίας 16 και 17 ετών κατηγορούνται πως τα ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας διέρρηξαν φορτηγό στο κέντρο της πόλης και αφαίρεσαν από όργανα ελέγχου ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και δικτύων υπολογιστών, συνολικής αξίας 40.000 ευρώ περίπου.
Το μεσημέρι της επόμενης μέρας οι δύο ανήλικοι εντοπίστηκαν από την ΕΛ.ΑΣ. και συνελήφθησαν.
Μάλιστα οι δύο ανήλικοι σύμφωνα με πληροφορίες από το thestival, φαίνεται πως είχαν και δύο συνεργούς, έναν 17χρονο και έναν 15χρονο, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί
