Σημαντική είδηση:
12.03.2026 | 18:12
Πυροβολισμοί σε πανεπιστήμιο στη Βιρτζίνια - Πληροφορίες για έναν νεκρό
Πόσο θα ακριβύνει το χρήμα εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή;
Οικονομικές Ειδήσεις 12 Μαρτίου 2026, 17:17

Πόσο θα ακριβύνει το χρήμα εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή;

Οι αγορές ήδη προσαρμόζουν τις εκτιμήσεις τους με αποτέλεσμα τα κρατικά ομόλογα στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ κινούνται ανοδικά, ενώ οι επενδυτές έχουν αισθητά περιορίσει τις προσδοκίες τους για άμεσες μειώσεις

Αλέξανδρος Κλώσσας
Διατροφή & απόδοση: Ο απόλυτος οδηγός για κάθε είδος άσκησης

Διατροφή & απόδοση: Ο απόλυτος οδηγός για κάθε είδος άσκησης

Spotlight

Η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει τις προσδοκίες για την πορεία των επιτοκίων διεθνώς. Μέχρι πρόσφατα, οι αγορές θεωρούσαν σχεδόν βέβαιο ότι το 2026 θα ήταν η χρονιά της σταδιακής χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής. Η άνοδος όμως των τιμών ενέργειας και ο φόβος ενός νέου κύματος πληθωρισμού επαναφέρουν στο τραπέζι ένα διαφορετικό σενάριο: ότι το χρήμα μπορεί να παραμείνει ακριβό για περισσότερο χρόνο.

Οι κεντρικές τράπεζες βρίσκονται έτσι μπροστά σε ένα νέο δίλημμα. Από τη μία πλευρά, η παγκόσμια οικονομία δείχνει σημάδια επιβράδυνσης και οι αγορές αναμένουν μειώσεις επιτοκίων. Από την άλλη, ένα παρατεταμένο γεωπολιτικό σοκ μπορεί να διατηρήσει υψηλές τις τιμές πετρελαίου, φυσικού αερίου και μεταφορών, μεταφέροντας τον πληθωρισμό από την ενέργεια σε ολόκληρη την οικονομία. Με αυτά τα δεδομένα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Federal Reserve δεν θα έχουν την πολυτέλεια να κινηθούν γρήγορα προς χαμηλότερα επιτόκια.

Οι αγορές ήδη προσαρμόζουν τις εκτιμήσεις τους με αποτέλεσμα τα κρατικά ομόλογα στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ κινούνται ανοδικά, ενώ οι επενδυτές έχουν αισθητά περιορίσει τις προσδοκίες τους για άμεσες μειώσεις. Το ερώτημα που απασχολεί πλέον οικονομολόγους και επενδυτές είναι πόσο επίμονο θα αποδειχθεί το νέο κύμα πληθωριστικών πιέσεων και πόσο θα αναγκάσει τις κεντρικές τράπεζες να διατηρήσουν το κόστος χρήματος σε υψηλά επίπεδα. Για οικονομίες με υψηλό χρέος και εξάρτηση από την κατανάλωση, όπως η ελληνική, η απάντηση σε αυτό το ερώτημα μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμη για την πορεία της ανάπτυξης τους επόμενους μήνες.

Το ενεργειακό σοκ επιστρέφει

Κάθε διαταραχή στις ενεργειακές ροές μεταφράζεται γρήγορα σε αυξήσεις τιμών, οι οποίες μεταφέρονται σταδιακά στο σύνολο της οικονομίας. Η εμπειρία του 2022 είναι χαρακτηριστική, καθώς η εκτίναξη των τιμών ενέργειας μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία οδήγησε τον πληθωρισμό σε ιστορικά υψηλά επίπεδα τόσο στην Ευρώπη όσο και στις ΗΠΑ. Οι κεντρικές τράπεζες απάντησαν με την ταχύτερη αύξηση επιτοκίων των τελευταίων δεκαετιών.

Σήμερα, οι φόβοι για ένα νέο ενεργειακό σοκ επαναφέρουν την ίδια ανησυχία. Αν οι τιμές ενέργειας παραμείνουν υψηλές για μεγάλο χρονικό διάστημα, η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού μπορεί να επιβραδυνθεί ή ακόμη και να αντιστραφεί.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Federal Reserve είχαν αρχίσει να προετοιμάζουν τις αγορές για μια σταδιακή χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής. Μετά από δύο χρόνια αυστηρής πολιτικής επιτοκίων, η υποχώρηση του πληθωρισμού επέτρεπε την αισιοδοξία ότι το κόστος χρήματος θα μειωθεί σταδιακά.

Η νέα γεωπολιτική ένταση όμως περιπλέκει αυτή την πορεία. Αν ο πληθωρισμός αποδειχθεί πιο επίμονος, οι κεντρικές τράπεζες θα αναγκαστούν να διατηρήσουν τα επιτόκια σε υψηλά επίπεδα για περισσότερο χρόνο.

Η συζήτηση αυτή δεν αφορά μόνο την κατεύθυνση των επιτοκίων αλλά και τη χρονική στιγμή των αποφάσεων. Ακόμη και αν οι μειώσεις επιτοκίων δεν ακυρωθούν, μπορεί να καθυστερήσουν σημαντικά, μεταθέτοντας τη χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής για αργότερα.

Οι αγορές και οι προσδοκίες

Οι επενδυτές έχουν ήδη αρχίσει να αναπροσαρμόζουν τις εκτιμήσεις τους. Στην αγορά ομολόγων, οι αποδόσεις έχουν κινηθεί ανοδικά, αντανακλώντας τις νέες προσδοκίες για τα επιτόκια. Οι αγορές πλέον εξετάζουν ένα ευρύτερο φάσμα σεναρίων, από μικρότερες μειώσεις επιτοκίων έως μια παρατεταμένη περίοδο υψηλού κόστους χρήματος.

Η μεταβολή αυτή επηρεάζει όχι μόνο τα κρατικά ομόλογα αλλά και το κόστος δανεισμού για επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Όσο παραμένει υψηλό το βασικό επιτόκιο, τόσο ακριβότερα είναι τα δάνεια και οι επενδύσεις.

Το υψηλό κόστος χρήματος έχει άμεσες επιπτώσεις και στην οικονομική δραστηριότητα καθώς σε περιβάλλον υψηλών επιτοκίων, οι επιχειρήσεις καθυστερούν επενδυτικά σχέδια και τα νοικοκυριά περιορίζουν τις δαπάνες τους. Αυτό μπορεί να επιβραδύνει την οικονομική ανάπτυξη, ιδιαίτερα σε χώρες όπου η κατανάλωση αποτελεί βασικό πυλώνα της οικονομίας. Ταυτόχρονα, οι κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν υψηλότερο κόστος εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους, γεγονός που περιορίζει τα δημοσιονομικά περιθώρια.

Οι επιπτώσεις στην Ελλάδα

Η χώρα εξακολουθεί να έχει υψηλό δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ, ενώ η ανάπτυξη βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην κατανάλωση και στις επενδύσεις. Η καθυστέρηση στη μείωση των επιτοκίων σημαίνει ότι το κόστος χρηματοδότησης θα παραμείνει υψηλότερο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αυτό μπορεί να επηρεάσει τόσο την πιστωτική επέκταση των τραπεζών όσο και τις επενδύσεις των επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα, το υψηλό κόστος χρήματος επηρεάζει και την αγορά ομολόγων, καθώς οι επενδυτές ζητούν υψηλότερες αποδόσεις για να διακρατήσουν κρατικό χρέος.

Το πόσο θα διαρκέσει η γεωπολιτική ένταση θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την πορεία των επιτοκίων τους επόμενους μήνες. Αν η κρίση παραταθεί και οι τιμές ενέργειας παραμείνουν υψηλές, το σενάριο του φθηνότερου χρήματος μπορεί να καθυστερήσει σημαντικά, γεγονός που σημαίνει ότι η περίοδος του ακριβού χρήματος ίσως δεν έχει ακόμη τελειώσει.

Πηγή: ot.gr

Business
Aegean: Μόλις το 4-5% της χωρητικότητας επηρεάζεται από την πολεμική σύγκρουση

Aegean: Μόλις το 4-5% της χωρητικότητας επηρεάζεται από την πολεμική σύγκρουση

Κόσμος
Ιράν: «Θα εκδικηθούμε για το αίμα που έχει χυθεί – Να κλείσουν οι αμερικανικές βάσεις στην περιοχή», λέει σε διάγγελμά του ο Χαμενεΐ

Ιράν: «Θα εκδικηθούμε για το αίμα που έχει χυθεί – Να κλείσουν οι αμερικανικές βάσεις στην περιοχή», λέει σε διάγγελμά του ο Χαμενεΐ

Stream newspaper
Το Ιράν, ο Κόλπος και το υψηλό ρίσκο μιας παρατεταμένης κρίσης
Κρίσιμη καμπή 12.03.26

Το Ιράν, ο Κόλπος και το υψηλό ρίσκο μιας παρατεταμένης κρίσης

Τα αντίποινα του Ιράν, ο γρίφος των Στενών του Ορμούζ και το υπό απειλή οικονομικό μοντέλο των αραβικών πετρομοναρχιών, καθώς ο Κόλπος βυθίζεται σε σπιράλ αστάθειας εν μέσω του πολέμου

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ιράν: Το πετρέλαιο άγγιξε ξανά τα 100 δολάρια το βαρέλι – Οι πρώτες αντιδράσεις στις ασιατικές αγορές
Brent - WTI 12.03.26

Στα 100 δολάρια ξανά το πετρέλαιο

Τα 100 δολάρια άγγιξε ξανά το πετρέλαιο παρά τις ανακοινώσεις κρατών για αποδέσμευση από τα στρατηγικά τους αποθέματα, ενώ ο Nikkei σημείωνε πτώση πάνω από 1%, και ο Kospi ήταν πρακτικά αμετάβλητος.

Σύνταξη
Ευρωπαϊκή Ένωση: Τα «γκρίζα σύννεφα» για τον πληθωρισμό – Προβλέψεις για αύξηση πάνω από το 3%
Διεθνής Οικονομία 12.03.26

Τα «γκρίζα σύννεφα» για τον πληθωρισμό της ΕΕ - Προβλέψεις για αύξηση πάνω από το 3%

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμά ότι ο πληθωρισμός της θα μπορούσε να ξεπεράσει το 3% φέτος. Σε ένα τέτοιο σενάριο, η οικονομική ανάπτυξη το 2026 ενδέχεται να υποχωρήσει.

Σύνταξη
Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ δεν πέτυχε ακόμα τους στόχους του στο Ιράν
Μέση Ανατολή 11.03.26

Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ δεν πέτυχε ακόμα τους στόχους του στο Ιράν

Σε πείσμα της ρητορικής Τραμπ, τις τελευταίες ημέρες ο πόλεμος όχι μόνο έχει ενταθεί από την πλευρά του Ισραήλ και της Αμερικής αλλά έχει επίσης εξαπλωθεί με τις επιθέσεις της Τεχεράνης

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
EE: Σύσταση για μείωση του ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα
Στήριξη στα νοικοκυριά 11.03.26

EE: Σύσταση για μείωση του ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει φορολογικές ελαφρύνσεις στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας και κινητοποιεί επενδύσεις 75 δισ. ευρώ για την επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η ΕΕ μειώνει τα όρια των μετρητών
Πλαφόν στα 10.000 11.03.26

Η ΕΕ μειώνει τα όρια των μετρητών

Nέοι κανόνες για όλα τα κράτη μέλη από το 2027 - Στόχος η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος χρημάτων μέσω ομογενοποιημένων ορίων πληρωμών

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ιράν: Ανευ προηγουμένου αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου, «εισηγείται» ο ΔΟΕ
Wall Street Journal 11.03.26

«Ανευ προηγουμένου αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου»

Πάνω από 182 εκατ. βαρέλια που είχαν διατεθεί στην αγορά σε δυο φάσεις το 2022, όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία, εισηγείται ο ΔΟΕ ότι πρέπει να αποδεσμευτούν τώρα από τα στρατηγικά αποθέματα.

Σύνταξη
Η συνταξιοδότηση δεν είναι λόγος απόλυσης από το Δημόσιο έκρινε ο Άρειος Πάγος
Το Εργατικό Τμήμα 12.03.26

Η συνταξιοδότηση δεν είναι λόγος απόλυσης από το Δημόσιο έκρινε ο Άρειος Πάγος

Ο Άρειος Πάγος, με την υπ' αριθμ. 83/2026 απόφασή του, δικαίωσε απολυθέντες συνταξιούχους και παράλληλα εργαζόμενους στην «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου»,

Σύνταξη
Λευκός Οίκος με σοβαρότητα α λα Τραμπ – Νέο βίντεο σε μορφή βιντεοπαιχνιδιού για τα πλήγματα στο Ιράν
Κυνισμός 12.03.26

Λευκός Οίκος με σοβαρότητα α λα Τραμπ – Νέο βίντεο σε μορφή βιντεοπαιχνιδιού για τα πλήγματα στο Ιράν

Ο Λευκός Οίκος «ανέβασε» βίντεο στα social media που μοιάζει με βιντεοπαιχνίδι, με την κάθε βολή σε μία σειρά αθλημάτων - τένις, ράγκμπι, μπάσκετ - να μετατρέπεται σε αμερικανό πλήγμα στο Ιράν

Σύνταξη
O πόλεμος του Ιράν πλησιάζει τα σύνορα της Ευρώπης – Μπορεί η γηραιά ήπειρος να κοιμάται ήσυχη;
Προς τη Μεσόγειο 12.03.26

O πόλεμος του Ιράν πλησιάζει τα σύνορα της Ευρώπης – Μπορεί η γηραιά ήπειρος να κοιμάται ήσυχη;

Καθώς ο πόλεμος με το Ιράν κλιμακώνεται, πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, όπως η Αθήνα, η Σόφια και το Βουκουρέστι, βρίσκονται πλέον εντός της εμβέλειας του οπλοστασίου της Τεχεράνης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μετά την «πτήση» στα 6,17μ. ο Καραλής αναδείχθηκε κορυφαίος αθλητής για τον Φεβρουάριο (vid)
Άλλα Αθλήματα 12.03.26

Μετά την «πτήση» στα 6,17μ. ο Καραλής αναδείχθηκε κορυφαίος αθλητής για τον Φεβρουάριο (vid)

Κορυφαίος αθλητής για τον μήνα Φεβρουάριο ο αθλητής του Ολυμπιακού, Εμμανουήλ Καραλής μετά το σπουδαίο άλμα του στα 6,17μ. Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Στίβου και η αντίδραση του «Μανόλο».

Αλέξανδρος Κωτάκης
Frontex: Ο αριθμός των παράτυπων εισόδων στην ΕΕ μειώθηκε κατά 52% τους δύο πρώτους μήνες του 2026
Κόσμος 12.03.26

Frontex: Ο αριθμός των παράτυπων εισόδων στην ΕΕ μειώθηκε κατά 52% τους δύο πρώτους μήνες του 2026

Την ίδια περίοδο, ωστόσο, το «ανθρώπινο κόστος» συνέχισε να αυξάνεται. Με βάση στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης που επικαλείται ο Frontex, περίπου 660 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Μεσόγειο τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο

Σύνταξη
Ο Γιώργος Λάνθιμος βρέθηκε στα Σχολεία Γυναικείων Φυλακών Ελεώνα – Όχι στο στίγμα, ναι στην έκφραση
«Σχεδόν αόρατος» 12.03.26

Ο Γιώργος Λάνθιμος βρέθηκε στα Σχολεία Γυναικείων Φυλακών Ελεώνα – Όχι στο στίγμα, ναι στην έκφραση

Ο Γιώργος Λάνθιμος παρακολούθησε την πρόβα των μαθητριών στα Σχολεία Γυναικείων Φυλακών Ελεώνα βιντεοσκοπώντας τη διαδικασία, ενώ φωτογραφήθηκε μαζί με τις γυναίκες που συμμετείχαν στο εργαστήριο.

Σύνταξη
Βρετανία: Η κυβέρνηση εξετάζει τις επιλογές της για ανάπτυξη ναρκαλιευτικών στον Κόλπο
Μέση Ανατολή 12.03.26

Βρετανία: Η κυβέρνηση εξετάζει τις επιλογές της για ανάπτυξη ναρκαλιευτικών στον Κόλπο

Το Βασιλικό Ναυτικό ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι το τελευταίο ναρκαλιευτικό του, το HMS Middleton, που έδρευε στο Μπαχρέιν, επέστρεψε στην Βρετανία την 1η Μαρτίου

Σύνταξη
Νίκος Ζήσης: «Δεν υπήρχαν εγωισμοί στην Εθνική του 2005 – Γι’ αυτό κερδίζαμε» (vid)
Τα Νέα της Αγοράς 12.03.26

Νίκος Ζήσης: «Δεν υπήρχαν εγωισμοί στην Εθνική του 2005 – Γι’ αυτό κερδίζαμε» (vid)

Μια συζήτηση γεμάτη αναμνήσεις, παρασκήνιο και σκέψεις για το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ, μέσα από την οπτική ενός ανθρώπου που υπήρξε πρωταγωνιστής σε μία από τις πιο χρυσές εποχές της Εθνικής

Σύνταξη
ΠΑΟΚ: Έπεσαν οι υπογραφές για το Καυτανζόγλειο – Αυτά προβλέπει η συμφωνία
Αθλητισμός & Σπορ 12.03.26

ΠΑΟΚ: Έπεσαν οι υπογραφές για το Καυτανζόγλειο – Αυτά προβλέπει η συμφωνία

Παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, το Καυτανζόγλειο παραχωρήθηκε προς χρήση στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τα επόμενα πέντε χρόνια. Οι δηλώσεις που έγιναν.

Σύνταξη
Κατέθεσε ο λογιστής του Έπσταϊν: Ποιοι πλήρωναν τον χρηματιστή, τι είπε για Τραμπ και τι ήξερε για τα θύματα
«Δεν ήξερα» 12.03.26

Κατέθεσε ο λογιστής του Έπσταϊν: Ποιοι πλήρωναν τον χρηματιστή, τι είπε για Τραμπ και τι ήξερε για τα θύματα

Ο επί χρόνια λογιστής του Τζέφρι Έπσταϊν, Ρίτσαρντ Καν, κατέθεσε στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι αγνοούσε τα εγκλήματα του χρηματιστή, ενώ στην κατάθεση αναφέρθηκαν ισχυροί επιχειρηματίες και αποζημιώσεις θυμάτων

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κ. Μητσοτάκης: «Πουλάει» ασφάλεια και «πλαφόν» – Ενεργοποιεί δεξιά αντανακλαστικά, σε έναν κόσμο που «βράζει»
Συνέντευξη 12.03.26

Κ. Μητσοτάκης: «Πουλάει» ασφάλεια και «πλαφόν» – Ενεργοποιεί δεξιά αντανακλαστικά, σε έναν κόσμο που «βράζει»

Το «χαρτί» της ασφάλειας «παίζει» ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε μια εποχή που η γειτονιά μας έχει πάρει «φωτιά». Τους κλυδωνισμούς στην οικονομία δεν τους αξιολογεί ως πρώτη προτεραιότητα. Ενθαρρυμένος από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις «αποκηρύσσει» τον Πέδρο Σάντσεθ στέλνοντας μήνυμα στο δεξιό ακροατήριο και ελπίζει ακόμα στην αυτοδυναμία αν και ο δρόμος «είναι δύσκολος».

Σύνταξη
Finalissima 2026: Από το Κατάρ και το Λονδίνο, στο «Μπερναμπέου» οδεύει το Ισπανία – Αργεντινή
Ποδόσφαιρο 12.03.26

Finalissima 2026: Από το Κατάρ και το Λονδίνο, στο «Μπερναμπέου» οδεύει το Ισπανία – Αργεντινή

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή επί της ουσίας απαγορεύει τη διεξαγωγή του Finalissima 2026 ανάμεσα σε Ισπανία, Αργεντινή στο Κατάρ και το «στέλνει» στην έδρα της Ρεάλ το «Σαντιάγκο Μπερναμπέου».

Αλέξανδρος Κωτάκης
Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους 22χρονος που κατείχε υλικό παιδικής πορνογραφίας
Ελλάδα 12.03.26

Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους 22χρονος που κατείχε υλικό παιδικής πορνογραφίας

Ο 22χρονος από την Θεσσαλονίκη φέρεται να ισχυρίστηκε στην απολογία του ότι το επίμαχο υλικό παιδικής πορνογραφίας αποθηκεύτηκε εν αγνοία του, όταν ήταν 18 ετών, κατά την πλοήγησή του στο Ίντερνετ

Σύνταξη
Οι εκστρατείες για τα Όσκαρ συνήθιζαν να είναι σοβαρές – Μετά εμφανίστηκε ο Τιμοτέ Σαλαμέ
Αλγοριθμικός 12.03.26

Οι εκστρατείες για τα Όσκαρ συνήθιζαν να είναι σοβαρές – Μετά εμφανίστηκε ο Τιμοτέ Σαλαμέ

Είναι ο πιο αμφιλεγόμενος χαρακτήρας της φετινής σεζόν βραβείων, ειδικά μετά τις δηλώσεις του περί μπαλέτου, όπερας και «ετοιμοθάνατων τεχνών». Τι άλλο να περιμένεις από τον μεγαλύτερο σταρ της κινηματογραφικής γενιάς των Zillennials, το Τιμοτέ Σαλαμέ;

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Καταναλωτές σε survival mode: Ψωνίζουν μόνο τα απαραίτητα – κόβουν από παντού
Έρευνα Circana 12.03.26

Καταναλωτές σε survival mode: Ψωνίζουν μόνο τα απαραίτητα – κόβουν από παντού

Οι Έλληνες καταναλωτές λειτουργούν σε μόνιμο καθεστώς εκτάκτου ανάγκης, περιορίζοντας τις λιγότερο αναγκαίες δαπάνες και αναζητώντας πάντα τη φθηνότερη επιλογή. Τι δείχνει νέα έρευνα της Circana.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Επαναπατρισμοί από τη Μέση Ανατολή: Τι εμποδίζει την επιστροφή των πολιτών μαζί με τα κατοικίδια τους
Πολιτική 12.03.26

Επαναπατρισμοί από τη Μέση Ανατολή: Τι εμποδίζει την επιστροφή των πολιτών μαζί με τα κατοικίδια τους

Το Υπουργείο Εξωτερικών επεξεργάζεται το ενδεχόμενο να οργανωθεί ειδική πτήση που θα αλλάζει τους ισχύοντες κανόνες περί επαναπατρισμού, ώστε να επιτραπούν και τα κατοικίδια στα αεροσκάφη.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση οδηγεί τα ΕΛΤΑ σε απαξίωση – Λουκέτα και εγκατάλειψη της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας
Επικαιρότητα 12.03.26

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση οδηγεί τα ΕΛΤΑ σε απαξίωση – Λουκέτα και εγκατάλειψη της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας

«Η εγκατάλειψη του δημόσιου ταχυδρομικού δικτύου δεν αποτελεί εκσυγχρονισμό. Αποτελεί πολιτική επιλογή που οδηγεί στην αποδυνάμωση της περιφέρειας και στην απαξίωση μιας κρίσιμης δημόσιας υπηρεσίας», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Μετά το έγγραφο Βάρρα μονόδρομος η προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Σκάνδαλο 12.03.26

Νέα Αριστερά: Μετά το έγγραφο Βάρρα μονόδρομος η προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

«Καταρρίπτεται στο σύνολο της η υπερασπιστική γραμμή του κ. Βορίδη, της κυβέρνησης και του ανεκδιήγητου πορίσματος της πλειοψηφίας της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ», τονίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
