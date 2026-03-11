Κροατία – Ελλάδα 98-73: Δεύτερη ήττα για την Εθνική γυναικών στα προκριματικά του Eurobasket 2027 (vid)

Νέα ήττα, η δεύτερη στο γκρουπ, για την Εθνική ομάδα μπάσκετ των γυναικών στα προκριματικά του Eurobasket 2027. Αυτή τη φορά, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής, η Ελλάδα έχασε με 98-73 από την Κροατία εκτός έδρας, σε ένα ματς που το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα πραγματοποίησε κακή εμφάνιση. Κορυφαία για την ομάδα του Πέτρου Πρέκα η Μαριέλλα Φασούλα, που είχε 22 πόντους και 14 ριμπάουντ.

Το επόμενο ραντεβού στο παρκέ για για τη γαλανόλευκη έχει δοθεί στην Θεσσαλονίκη, εκεί όπου -στο Ιβανώφειο- θα αντιμετωπίσει αντίστοιχα στις 14 και στις 17 Μαρτίου την Βόρεια Μακεδονία και την Δανία, στην τελική ευθεία της α’ προκριματικής φάσης του Ευρωμπάσκετ 2027.

Η εξέλιξη του αγώνα

Το πρώτο δεκάλεπτο χαρακτηρίστηκε από διακυμάνσεις στο σκορ. Οι οικοδέσποινες ήταν αυτές που μπήκαν καλύτερα στο παιχνίδι, φτάνοντας στο 11-3 (2’10’’) με την Ελλάδα να προσπαθεί και να καταφέρνει σταδιακά να ροκανίσει την διαφορά με τις Σπανού και Παρκς να φτάνουν ως το καλάθι και τη Φασούλα να φέρνει το παιχνίδι στα ίσια με τρίποντο (13-13. 5’20’’). Παρκς και Φασούλα έδωσαν το προβάδισμα (15-18, 7’10’’), αλλά η Νόβακ οδήγησε σε μία ακόμη ισοπαλία (20-20, 8’40’’) και η Λάζιτς έγραψε το 23-22 της πρώτης περιόδου.

Η Κροατία επέστρεψε δυναμικά στο παρκέ για να φτάσει ως το 33-24 (12’20”) με την Ελλάδα να μετρά 10 λάθη στο σημείο αυτό και λίγο αργότερα στο 43-28 (16′). Παρκς και Φασούλα έφτασαν ως το καλάθι για να δώσουν μια ανάσα στην ελληνική ομάδα (43-32, 16’10”). Στο σημείο αυτό η γηπεδούχος είχε 6/16 τρίποντα και 37% ποσοστό ευστοχίας με την Ολίβια Βουκόσα να μετρά 3/4 από τα 6μ75. Η Παρκς μείωσε ακόμη περισσότερο (45-36, 19’50”) και η Φασούλα στο τέλος της δεύτερης περιόδου με διπλή προσπάθεια έγραψε το 49-38, για να φτάσει η ίδια τους 14 πόντους και τα 12 ριμπάουντ.

Το τρίποντο της Παρκς διαμόρφωσε το 54-45 (21’50”) με την ίδια να το επαναλαμβάνει για το 58-51 (23’45”). Η Ελλάδα συνέχισε να πιέζει, έτρεξε και η Σπανού μείωσε στους πέντε πόντους (58-53, 24′). Η απάντηση της Κροατίας ήταν άμεση: Εκμεταλλεύτηκε κάθε λάθος, πήρε ριμπάουντ, έφτασε και πάλι στο +12 (67-55, 26′) και έκλεισε το τρίτο δεκάλεπτο 76-58. Η διαφορά έφτασε στο +23 (83-60, 31’40”), Σταμολάμπρου και Φασούλα ευστόχησαν σε μακρινά σουτ (85-66, 32’30”), αλλά η Κροατία δεν απειλήθηκε και έφτασε στη νίκη με το τελικό 98-73.

Τα δεκάλεπτα: 23-22, 49-38, 76-58, 98-73

Ελλάδα (Πρέκας): Κριμίλη 2, Σταμολάμπρου 5 (1), Μποσγανά, Παυλοπούλου, Τσινέκε 2, Λούκα 2. Σπανού 12 (1), Χριστινάκη 8 (1), Παρκς 20 (2), Φασούλα 22 (2τρ., 14ρ.)

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα:

1η αγωνιστική (12/11)

Βόρεια Μακεδονία-Δανία 79-78

Ελλάδα-Κροατία 73-76

2η αγωνιστική (15/11)

Κροατία-Δανία 77-89

Βόρεια Μακεδονία-Ελλάδα 84-101

3η αγωνιστική (18/11)

Κροατία-Βόρεια Μακεδονία 83-55

Δανία-Ελλάδα 93-97

4η αγωνιστική (11/3)

Δανία-Βόρεια Μακεδονία 125-57

Κροατία-Ελλάδα 98-73

5η αγωνιστική (14/3)

15.30 Ελλάδα-Βόρεια Μακεδονία

16.00 Δανία-Κροατία

6η αγωνιστική (17/3)

17.00 Ελλάδα-Δανία

19.00 Βόρεια Μακεδονία-Κροατία

Η βαθμολογία του ομίλου

1.Κροατία 3-1

2.Ελλάδα 2-2

3.Δανία 2-2

4.Βόρεια Μακεδονία 1-3