Στο Alitheia Forum της κυβέρνησης η δημοσκοπική Marc που ελέγχεται για εικονικά τιμολόγια αξίας χιλιάδων ευρώ

Τη δημοσκοπική εταιρεία Marc επέλεξαν από την κυβέρνηση να παρουσιάσει έρευνα σχετικά με τα fake news και την άποψη των πολιτών γι’ αυτά, στο πλαίσιο του Athens Alitheia Forum, του συνεδρίου που υποτίθεται πως προάγει την αντικειμενικότητα στα ΜΜΕ, την αποφυγή του τοξικού λόγου, την ελευθερία του Τύπου κλπ.

Το πρόβλημα με την εν λόγω εταιρεία ωστόσο -κι αυτό θα έπρεπε να το γνωρίζουν στην κυβέρνηση- είναι ότι ελέγχεται για εικονικά τιμολόγια αξίας 239.000 ευρώ που εκδόθηκαν κατά το χρονικό διάστημα 2018-2020 από την εταιρεία «Ιονία Τεχνική και Χωματουργική». Πρόκειται για την ίδια εταιρεία που είχε εκδώσει εικονικά τιμολόγια αξίας εκατομμυρίων ευρώ στην εταιρεία Krikel του Γιάννη Λαβράνου, με αντικείμενο πώλησης εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας, στο γνωστό σκάνδαλο των υποκλοπών.

Το σχετικό πόρισμα από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές που «καίει» την Marc και κατ΄επέκταση και το Alithia Forum φέρνει σήμερα στη δημοσιότητα το In.

Το ιστορικό με τα τιμολόγια της Marc

Η αρχική αποκάλυψη για τα τιμολόγια της Marc είχε γίνει α τον Δεκέμβριο του 2022 κι ενώ το σκάνδαλο των υποκλοπών βρισκόταν ψηλά στην επικαιρότητα. Η «Ιονία Τεχνική» ήταν μια χωματουργική εταιρεία και ως ιδιοκτήτης της εμφανιζόταν από το 2011 ο Λάμπρος Τσιονάρας.

Η εταιρεία από την ώρα που ιδρύθηκε (2011) και έως το 2018 εμφάνιζε σχεδόν μηδενικούς τζίρους. Κάπου εκεί αρχίζει το πάρτυ της έκδοσης εικονικών τιμολογίων προς την εταιρεία Krikel του Γιάννη Λαβράνου. Μέσα σε μια τετραετία η «Ιονία Τεχνική» εξέδωσε τιμολόγια προς την Krikel ύψους 5.361.230 ευρώ με τον αντίστοιχο φόρο να φτάνει το 1.286.695 εκατ. ευρώ.

Την ίδια περίοδο όμως εκδίδει τιμολόγια και προς την Marc του κ. Γεράκη. Τα σχετικά τιμολόγια αναγράφονται αναλυτικά στο πόρισμα του ΥΕΔΔΕ (Υπηρεσία Έρευνας και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων) Αττικής. Ειδικότερα η «Ιονία Τεχνική» εξέδωσε συνολικά 29 τιμολόγια προς τη Marc και πιο συγκεκριμένα: το 2018 εξέδωσε 12 τιμολόγια, το 2019 εξέδωσε 9 τιμολόγια και το 2020 άλλα 8, συνολικού ύψους 239.194 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η διάψευση του κ. Γεράκη

Ο κ. Γεράκης είχε αρνηθεί τότε καμία ανάμειξη λέγοντας μεταξύ άλλων πως «εύκολα μπορεί να αποδειχθεί πως όλα τα τιμολόγια των προμηθευτών μας εξοφλούνται μέσω τραπέζης και οι αναφορές σας για ύπαρξη δήθεν εικονικών τιμολογίων είναι παντελώς αβάσιμες. Η MARC ουδέποτε εξέδωσε ούτε αποδέχθηκε εικονικά τιμολόγια. Ατυχής επίσης και ο ισχυρισμός πως αναθέτουμε έρευνες σε χωματουργική εταιρία. Θεωρούμε ότι το δημοσίευμά σας αδικεί, συκοφαντεί και πλήττει την εταιρία μας, για αυτό επιφυλασσόμαστε για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός μας».

Εννοείται πως ο κ. Γεράκης δεν προχώρησε σε καμία άσκηση νόμιμου δικαιώματος καθώς την επόμενη μέρα δημοσιεύονταν τα εικονικά τιμολόγια της «Ιονίας Τεχνικής» προς την Marc, αλλά και επιπλέον δύο εικονικά τιμολόγια της εταιρείας ΚΥΡΑ Α.Ε. προς την Marc, ύψους 74.150 ευρώ. Η εταιρεία ΚΥΡΑ εξέδιδε επίσης εικονικά τιμολόγια σε εταιρείες του Γιάννη Λαβράνου.

Τρεις έρευνες εις βάρος της Marc

Αξίζει να σημειωθεί ότι η έρευνα είχε αποκαλύψει πως έτρεχαν ήδη έρευνες για τη δημοσκοπική εταιρεία Marc από υπηρεσίες της φορολογικής διοίκησης. Παρά το γεγονός ότι οι έλεγχοι είχαν διαταχθεί το 2020 εν έτει 2022 δεν είχαν ολοκληρωθεί. Όλα αυτά μέχρι τη στιγμή της δημοσιοποίησης των εικονικών τιμολογίων. Ακολούθησε το πόρισμα του ΥΕΔΔΕ Αττικής που παρουσιάζει σήμερα το In.

Σύμφωνα με αυτό λοιπόν η Marc φέρεται να έδωσε ως υπεργολάβος σειρά ερευνών που είχε αναλάβει η ίδια στην εταιρεία «Ιονία Τεχνική». Μεταξύ άλλων στα τιμολόγια διαβάζουμε έρευνες για «συμμετοχή σε ποιοτική έρευνα 29 ατόμων για την μαργαρίνη…», «έρευνα φυσικού αερίου Θεσσαλονίκης (ποιοτική και ποσοτική- 16 άτομα (sic))», «ερωτηματολόγια έρευνας ΑΕΚ», «exit poll ευρωεκλογών 2019», «έρευνα για λογαριασμό ΙΚΕΑ», «exit poll εθνικών εκλογών 2019-56 άτομα» κ.α.

Το πόρισμα της ΥΕΔΔΕ που «καίει» την Marc

Το βασικό ερώτημα είναι πως ακριβώς μια χωματουργική εταιρεία θα έτρεχε έρευνες κοινής γνώμης. Και πως ακριβώς η Marc εμπιστεύτηκε μια χωματουργική εταιρεία για κάτι τέτοιο. Ο κ. Θωμάς Γεράκης ουδέποτε έδωσε εξηγήσεις επ’ αυτού. Από την άλλη οι ελεγκτές σημείωναν στο πόρισμα ότι:

«Για τα ανωτέρω Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών και τις εργασίες-παροχές εργασιών όπως αναγράφονται στα ΤΠΥ δεν προσκομίσθηκαν ιδιωτικά συμφωνητικά των αντισυμβαλλόμενων μερών και οι υπεργολαβίες που ανατέθηκαν στον εκδότη των τιμολογίων (Ιονία Τεχνική) από την λήπτρια επιχείρηση (Μάρκετινγκ Έρευνα Επικοινωνία Α.Ε.) απαιτούσαν για την υλοποίηση-πραγματοποίησή τους εκτός των άλλων την οργάνωση πολυμελών συνεργείων, την απαιτούμενη εκπαίδευση για την υλοποίηση των υπηρεσιών, την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών. Η ελεγχόμενη (Ιονία Τεχνική) δεν διέθετε το προσωπικό για την πραγματοποίηση των υπηρεσιών».

Εν συνεχεία το πόρισμα αναφέρει ότι «οι πληρωμές των ανωτέρω ΤΠΥ διενεργήθηκαν με κατάθεση στο λογαριασμό του υπεργολάβου σε τακτά χρονικά διαστήματα στο λογαριασμό του στην Εθνική Τράπεζα σύμφωνα με τα αποδεικτικά πληρωμών…».

Τι ακριβώς πληρώθηκε εδώ αποτελεί ένα μεγάλο ερώτημα. Επίσης βασικό ερώτημα είναι πως ακριβώς η Marc εμπιστευόταν επί τρία συναπτά έτη μια … χωματουργική εταιρεία να πραγματοποιεί έρευνες (μεταξύ των οποίων για εθνικές και ευρωπαϊκές εκλογές) για λογαριασμό της και μάλιστα χωρίς να έχει το απαιτούμενο προσωπικό. Και πώς θα μπορούσε να το έχει άλλωστε;

Ερωτήματα

Οι πελάτες της Marc τι λένε επ’ αυτών; Η Ένωση Δημοσκοπικών Εταιρειών; Ο κ. Μαρινάκης τα γνωρίζει όλα αυτά; Πώς ακριβώς επιτρέπει σε μια εταιρεία με τέτοιο βεβαρημένο παρελθόν να συμμετέχει σε μια εκδήλωση που υποτίθεται ότι έχει πρώτο της μέλημα τη διαφάνεια και την αλήθεια; Γνωρίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι έχουν κατατεθεί μηνύσεις από τις αρμόδιες οικονομικές αρχές στην εταιρεία Marc για τα εικονικά τιμολόγια; Έχει ρωτήσει τον κ. Γεράκη αν γνωρίζει τον εσχάτως καταδικασθέντα για τις υποκλοπές Γιάννη Λαβράνο και αν είχε σχέσεις μαζί του;

Αναμένουμε απαντήσεις από το Alitheia Forum που κόπτεται για τη διαφάνεια.