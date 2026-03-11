newspaper
Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Στο Alitheia Forum της κυβέρνησης η δημοσκοπική Marc που ελέγχεται για εικονικά τιμολόγια αξίας χιλιάδων ευρώ
Πολιτική 11 Μαρτίου 2026, 08:00

Στο Alitheia Forum της κυβέρνησης η δημοσκοπική Marc που ελέγχεται για εικονικά τιμολόγια αξίας χιλιάδων ευρώ

Η δημοσκοπική εταιρεία Marc του Θωμά Γεράκη παρουσιάζει στο Alitheia Forum έρευνα για τα fake news. Την ίδια ώρα όμως, πόρισμα του ΥΕΔΔΕ Αττικής την ελέγχει για σειρά εικονικών τιμολογίων με εταιρεία που είχε εμπλοκή με την Krikel του Γιάννη Λαβράνου. Το πόρισμα δημοσιεύει σήμερα το In.

Δημήτρης Τερζής
ΡεπορτάζΔημήτρης Τερζής
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το “hurkle durkle” είναι η πρωινή συνήθεια που όλοι χρειαζόμαστε

Το “hurkle durkle” είναι η πρωινή συνήθεια που όλοι χρειαζόμαστε

Spotlight

Τη δημοσκοπική εταιρεία Marc επέλεξαν από την κυβέρνηση να παρουσιάσει έρευνα σχετικά με τα fake news και την άποψη των πολιτών γι’ αυτά, στο πλαίσιο του Athens Alitheia Forum, του συνεδρίου που υποτίθεται πως προάγει την αντικειμενικότητα στα ΜΜΕ, την αποφυγή του τοξικού λόγου, την ελευθερία του Τύπου κλπ.

Το πρόβλημα με την εν λόγω εταιρεία ωστόσο -κι αυτό θα έπρεπε να το γνωρίζουν στην κυβέρνηση- είναι ότι ελέγχεται για εικονικά τιμολόγια αξίας 239.000 ευρώ που εκδόθηκαν κατά το χρονικό διάστημα 2018-2020 από την εταιρεία «Ιονία Τεχνική και Χωματουργική». Πρόκειται για την ίδια εταιρεία που είχε εκδώσει εικονικά τιμολόγια αξίας εκατομμυρίων ευρώ στην εταιρεία Krikel του Γιάννη Λαβράνου, με αντικείμενο πώλησης εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας, στο γνωστό σκάνδαλο των υποκλοπών.

Το σχετικό πόρισμα από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές που «καίει» την Marc και κατ΄επέκταση και το Alithia Forum φέρνει σήμερα στη δημοσιότητα το In.

Το ιστορικό με τα τιμολόγια της Marc

Η αρχική αποκάλυψη για τα τιμολόγια της Marc είχε γίνει α τον Δεκέμβριο του 2022 κι ενώ το σκάνδαλο των υποκλοπών βρισκόταν ψηλά στην επικαιρότητα. Η «Ιονία Τεχνική» ήταν μια χωματουργική εταιρεία και ως ιδιοκτήτης της εμφανιζόταν από το 2011 ο Λάμπρος Τσιονάρας.

Η εταιρεία από την ώρα που ιδρύθηκε (2011) και έως το 2018 εμφάνιζε σχεδόν μηδενικούς τζίρους. Κάπου εκεί αρχίζει το πάρτυ της έκδοσης εικονικών τιμολογίων προς την εταιρεία Krikel του Γιάννη Λαβράνου. Μέσα σε μια τετραετία η «Ιονία Τεχνική» εξέδωσε τιμολόγια προς την Krikel ύψους 5.361.230 ευρώ με τον αντίστοιχο φόρο να φτάνει το 1.286.695 εκατ. ευρώ.

Την ίδια περίοδο όμως εκδίδει τιμολόγια και προς την Marc του κ. Γεράκη. Τα σχετικά τιμολόγια αναγράφονται αναλυτικά στο πόρισμα του ΥΕΔΔΕ (Υπηρεσία Έρευνας και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων) Αττικής. Ειδικότερα η «Ιονία Τεχνική» εξέδωσε συνολικά 29 τιμολόγια προς τη Marc και πιο συγκεκριμένα: το 2018 εξέδωσε 12 τιμολόγια, το 2019 εξέδωσε 9 τιμολόγια και το 2020 άλλα 8, συνολικού ύψους 239.194 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Μέρος των εικονικών τιμολογίων που περιλαμβάνονται στο πόρισμα της ΥΕΔΔΕ από την «Ιονία» προς την Marc το 2018.

Η διάψευση του κ. Γεράκη

Ο κ. Γεράκης είχε αρνηθεί τότε καμία ανάμειξη λέγοντας μεταξύ άλλων πως «εύκολα μπορεί να αποδειχθεί πως όλα τα τιμολόγια των προμηθευτών μας εξοφλούνται μέσω τραπέζης και οι αναφορές σας για ύπαρξη δήθεν εικονικών τιμολογίων είναι παντελώς αβάσιμες. Η MARC ουδέποτε εξέδωσε ούτε αποδέχθηκε εικονικά τιμολόγια. Ατυχής επίσης και ο ισχυρισμός πως αναθέτουμε έρευνες σε χωματουργική εταιρία. Θεωρούμε ότι το δημοσίευμά σας αδικεί, συκοφαντεί και πλήττει την εταιρία μας, για αυτό επιφυλασσόμαστε για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός μας».

Εννοείται πως ο κ. Γεράκης δεν προχώρησε σε καμία άσκηση νόμιμου δικαιώματος καθώς την επόμενη μέρα δημοσιεύονταν τα εικονικά τιμολόγια της «Ιονίας Τεχνικής» προς την Marc, αλλά και επιπλέον δύο εικονικά τιμολόγια της εταιρείας ΚΥΡΑ Α.Ε. προς την Marc, ύψους 74.150 ευρώ. Η εταιρεία ΚΥΡΑ εξέδιδε επίσης εικονικά τιμολόγια σε εταιρείες του Γιάννη Λαβράνου.

Τρεις έρευνες εις βάρος της Marc

Αξίζει να σημειωθεί ότι η έρευνα είχε αποκαλύψει πως έτρεχαν ήδη έρευνες για τη δημοσκοπική εταιρεία Marc από υπηρεσίες της φορολογικής διοίκησης. Παρά το γεγονός ότι οι έλεγχοι είχαν διαταχθεί το 2020 εν έτει 2022 δεν είχαν ολοκληρωθεί. Όλα αυτά μέχρι τη στιγμή της δημοσιοποίησης των εικονικών τιμολογίων. Ακολούθησε το πόρισμα του ΥΕΔΔΕ Αττικής που παρουσιάζει σήμερα το In.

Εικονικά τιμολόγια κατά την περίοδο του 2019.

Σύμφωνα με αυτό λοιπόν η Marc φέρεται να έδωσε ως υπεργολάβος σειρά ερευνών που είχε αναλάβει η ίδια στην εταιρεία «Ιονία Τεχνική». Μεταξύ άλλων στα τιμολόγια διαβάζουμε έρευνες για «συμμετοχή σε ποιοτική έρευνα 29 ατόμων για την μαργαρίνη…», «έρευνα φυσικού αερίου Θεσσαλονίκης (ποιοτική και ποσοτική- 16 άτομα (sic))», «ερωτηματολόγια έρευνας ΑΕΚ», «exit poll ευρωεκλογών 2019», «έρευνα για λογαριασμό ΙΚΕΑ», «exit poll εθνικών εκλογών 2019-56 άτομα» κ.α.

Το πόρισμα της ΥΕΔΔΕ που «καίει» την Marc

Το βασικό ερώτημα είναι πως ακριβώς μια χωματουργική εταιρεία θα έτρεχε έρευνες κοινής γνώμης. Και πως ακριβώς η Marc εμπιστεύτηκε μια χωματουργική εταιρεία για κάτι τέτοιο. Ο κ. Θωμάς Γεράκης ουδέποτε έδωσε εξηγήσεις επ’ αυτού. Από την άλλη οι ελεγκτές σημείωναν στο πόρισμα ότι:

Εικονικά τιμολόγια της «Ιονίας» προς την Marc για το 2020.

«Για τα ανωτέρω Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών και τις εργασίες-παροχές εργασιών όπως αναγράφονται στα ΤΠΥ δεν προσκομίσθηκαν ιδιωτικά συμφωνητικά των αντισυμβαλλόμενων μερών και οι υπεργολαβίες που ανατέθηκαν στον εκδότη των τιμολογίων (Ιονία Τεχνική) από την λήπτρια επιχείρηση (Μάρκετινγκ Έρευνα Επικοινωνία Α.Ε.) απαιτούσαν για την υλοποίηση-πραγματοποίησή τους εκτός των άλλων την οργάνωση πολυμελών συνεργείων, την απαιτούμενη εκπαίδευση για την υλοποίηση των υπηρεσιών, την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών. Η ελεγχόμενη (Ιονία Τεχνική) δεν διέθετε το προσωπικό για την πραγματοποίηση των υπηρεσιών».

Εν συνεχεία το πόρισμα αναφέρει ότι «οι πληρωμές των ανωτέρω ΤΠΥ διενεργήθηκαν με κατάθεση στο λογαριασμό του υπεργολάβου σε τακτά χρονικά διαστήματα στο λογαριασμό του στην Εθνική Τράπεζα σύμφωνα με τα αποδεικτικά πληρωμών…».

Τι ακριβώς πληρώθηκε εδώ αποτελεί ένα μεγάλο ερώτημα. Επίσης βασικό ερώτημα είναι πως ακριβώς η Marc εμπιστευόταν επί τρία συναπτά έτη μια … χωματουργική εταιρεία να πραγματοποιεί έρευνες (μεταξύ των οποίων για εθνικές και ευρωπαϊκές εκλογές) για λογαριασμό της και μάλιστα χωρίς να έχει το απαιτούμενο προσωπικό. Και πώς θα μπορούσε να το έχει άλλωστε;

Ερωτήματα

Οι πελάτες της Marc τι λένε επ’ αυτών;  Η Ένωση Δημοσκοπικών Εταιρειών; Ο κ. Μαρινάκης τα γνωρίζει όλα αυτά; Πώς ακριβώς επιτρέπει σε μια εταιρεία με τέτοιο βεβαρημένο παρελθόν να συμμετέχει σε μια εκδήλωση που υποτίθεται ότι έχει πρώτο της μέλημα τη διαφάνεια και την αλήθεια; Γνωρίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος  ότι έχουν κατατεθεί μηνύσεις από τις αρμόδιες οικονομικές αρχές στην εταιρεία Marc για τα εικονικά τιμολόγια; Έχει ρωτήσει τον κ. Γεράκη αν γνωρίζει τον εσχάτως καταδικασθέντα για τις υποκλοπές Γιάννη Λαβράνο και αν είχε σχέσεις μαζί του;

Αναμένουμε απαντήσεις από το Alitheia Forum που κόπτεται για τη διαφάνεια.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Τράπεζες: Πώς η κρίση στη Μέση Ανατολή μπορεί να επηρεάσει τα business plans 

Τράπεζες: Πώς η κρίση στη Μέση Ανατολή μπορεί να επηρεάσει τα business plans 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το “hurkle durkle” είναι η πρωινή συνήθεια που όλοι χρειαζόμαστε

Το “hurkle durkle” είναι η πρωινή συνήθεια που όλοι χρειαζόμαστε

Κόσμος
Ιράν: Επλήγη πλοίο στα στενά του Ορμούζ – «Την πιο σφοδρή επίθεση» κατά του Ισράηλ εξαπέλυσε το Ιράν

Ιράν: Επλήγη πλοίο στα στενά του Ορμούζ – «Την πιο σφοδρή επίθεση» κατά του Ισράηλ εξαπέλυσε το Ιράν

inWellness
Διατροφή: Η μια κίνηση που «ρίχνει» τις θερμίδες χωρίς να μειώσουμε την ποσότητα
Απλά πράγματα 11.03.26

Διατροφή: Η μια κίνηση που «ρίχνει» τις θερμίδες χωρίς να μειώσουμε την ποσότητα

Μια νέα επιστημονική μελέτη αποκαλύπτει ότι μια απλή αλλαγή στη διατροφή μπορεί να μειώσει τις θερμίδες που καταναλώνουμε, χωρίς να χρειαστεί να μικρύνουν οι μερίδες σας.

Σύνταξη
inTown
Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium
inTickets 10.03.26

Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium

Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού από την πρώτη παρουσίαση στο Θέατρο Γκλόρια την άνοιξη του 2024, η παράσταση «Αλιγάτορες» επέστρεψε πιο επίκαιρη από ποτέ και μπαίνει στις τελευταίες παραστάσεις.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
«Ρελάνς» επιδιώκει ο Ανδρουλάκης απέναντι στο Μαξίμου – Στο «κάδρο» υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 11.03.26

«Ρελάνς» επιδιώκει ο Ανδρουλάκης απέναντι στο Μαξίμου – Στο «κάδρο» υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ

Νέα «πυρά» Ανδρουλάκη εναντίον Μεγάρου Μαξίμου. Στο ευρωκοινοβούλιο σήμερα η υπόθεση του Predator και των υποκλοπών με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να είναι παρών στο Στρασβούργο

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Δημοσκόπηση: Δύο στους τρεις πιστεύουν πως έγινε προσπάθεια συγκάλυψης στα Τέμπη
Δημοσκόπηση 10.03.26

Δύο στους τρεις πιστεύουν πως έγινε προσπάθεια συγκάλυψης στα Τέμπη - Ατιμωρησία των πραγματικών ενόχων

Τρία χρόνια μετά το δυστύχημα στα Τέμπη η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών θεωρούν ότι έγινε προσπάθεια συγκάλυψης από την κυβέρνηση. Δυσπιστία για την τιμωρία των ενόχων. Επτά στους δέκα να θεωρούν ότι οι πραγματικοί ένοχοι δεν θα τιμωρηθούν.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: «Έκλεισε την πόρτα» στο «Athens Alitheia Forum» μη δίνοντας «συγχωροχάρτι στην κυβέρνηση των fake news»
Πολιτική Γραμματεία 10.03.26

Το ΠΑΣΟΚ «έκλεισε την πόρτα» στο «Athens Alitheia Forum» μη δίνοντας «συγχωροχάρτι στην κυβέρνηση των fake news»

Επιθετική ανακοίνωση εξέδωσε το ΠΑΣΟΚ για τη διοργάνωση του συνεδρίου «Athens Alitheia Forum». Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του κόμματος της Χαριλάου Τρικούπη πρόκειται για ένα συνέδριο «με παρέλαση υπουργών, οσμή απευθείας αναθέσεων και μόνο στόχο να ‘ξεπλυθούν’ πρωτοφανείς μεθοδεύσεις της κυβέρνησης και η άνευ προηγουμένου προπαγάνδα της».

Σύνταξη
Στο Στρασβούργο ο Ανδρουλάκης για το σκάνδαλο των υποκλοπών – Συζητείται στο ευρωκοινοβούλιο η υπόθεση
Ευρωκοινοβούλιο 10.03.26

Στο Στρασβούργο ο Ανδρουλάκης για το σκάνδαλο των υποκλοπών – Συζητείται στο ευρωκοινοβούλιο η υπόθεση

Το σχετικό αίτημα κατέθεσε ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο και αντιπρόεδρος της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, Γιάννης Μανιάτης

Σύνταξη
Οι επόμενες παρεμβάσεις Καραμανλή – Σαμαρά και η ανησυχία του Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 10.03.26

Οι επόμενες παρεμβάσεις Καραμανλή – Σαμαρά και η ανησυχία του Μαξίμου

Πότε αναμένονται οι νέες ομιλίες των δύο πρώην πρωθυπουργών Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά. Η κριτική, οι αιχμές και τα μηνύματα που εντείνουν τους πονοκεφάλους της Ηρώδου Αττικού.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Κεσσές: Πώς η παρακολούθηση με Predator του Δένδια συνδέεται με κατασκοπεία – Η επίσκεψη στη Σ. Αραβία τη μέρα παγίδευσής του
Υποκλοπές 10.03.26

Κεσσές: Πώς η παρακολούθηση με Predator του Δένδια συνδέεται με κατασκοπεία – Η επίσκεψη στη Σ. Αραβία τη μέρα παγίδευσής του

Ο τότε υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, συνοδευόμενος από τον πρώην υπουργό Εθνικής Άμυνας και κουμπάρο του καταδικασμένου πρωτοδίκως στη δίκη για τις υποκλοπές, Γιάννη Λαβράνου, επισκέφθηκε τη Σαουδική Αραβία για επίσημη επίσκεψη τη μέρα που έπεσε θύμα παγίδευσης με Predator

Σύνταξη
Καταγγελία στην Ολομέλεια για Βορίδη – Εγγραφο του Βάρρα από το 2020 δείχνει πως γνώριζε την εκτόξευση του εθνικού αποθέματος
Πολιτική Γραμματεία 10.03.26

Καταγγελία στην Ολομέλεια για Βορίδη – Εγγραφο του Βάρρα από το 2020 δείχνει πως γνώριζε την εκτόξευση του εθνικού αποθέματος

Ο κ. Βορίδης ισχυρίστηκε, μεταξύ άλλων πως το σύνολο των προτάσεων Βάρρα, συμπεριλήφθηκαν στον Οργανισμό από τον μετέπειτα πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Φάνη Παππά

Σύνταξη
Βαγγέλης Μεϊμαράκης: Κατεπείγουσα επιστολή στην πρόεδρο της Επιτροπής Άμυνας της ΕΕ για την Κύπρο
Πολιτική 10.03.26

Κατεπείγουσα επιστολή Μεϊμαράκη στην πρόεδρο της Επιτροπής Άμυνας της ΕΕ για την Κύπρο

Τη διοργάνωση επίσημης αποστολής στην Κύπρο ζήτησε από την Επιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (SEDE), ο ευρωβουλευτής και πρ. πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Βαγγέλης Μεϊμαράκης.

Σύνταξη
Υπουργείο Εξωτερικών: Δεν υπήρξε καμία εκούσια διαρροή προσωπικών στοιχείων στις επιχειρήσεις επαναπατρισμού
Διπλωματία 10.03.26

Υπουργείο Εξωτερικών: Δεν υπήρξε καμία εκούσια διαρροή προσωπικών στοιχείων στις επιχειρήσεις επαναπατρισμού

Το Υπουργείο Εξωτερικών απαντά πως σε ένα από e-mails για πτήσεις επαναπατρισμού, κατέστησαν εμφανείς οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών, ωστόσο η στοχοποίηση υπαλλήλων που επιτελούν το έργο τους υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες υπερβαίνει κάθε μέτρο.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Χαρίτσης: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μία πυραμίδα διαφθοράς στην κορυφή της οποίας βρίσκεται το Μέγαρο Μαξίμου
Βουλή 10.03.26

Χαρίτσης: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μία πυραμίδα διαφθοράς στην κορυφή της οποίας βρίσκεται το Μέγαρο Μαξίμου

«Η εξεταστική ξεκίνησε ως συνέπεια της επιστολικής ψήφου της πλειοψηφίας για να καλυφθούν οι ευθύνες των υπουργών της. Συνεχίστηκε με τους 'Χασάπηδες' και τους 'Φραπέδες' που μόνο με θεατρική σάτιρα προσομοιάζει», τόνισε ο Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Ανδρουλάκης στον Λαζαρίδη: Με τις δικές μου πλάτες δεν πήρε κανείς ούτε ένα ευρώ – με τις δικές σας, κάποιοι πήραν εκατομμύρια
Παρασκήνιο 10.03.26

Ανδρουλάκης στον Λαζαρίδη: Με τις δικές μου πλάτες δεν πήρε κανείς ούτε ένα ευρώ – με τις δικές σας, κάποιοι πήραν εκατομμύρια

Έντονη κόντρα στη Βουλή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης ολοκλήρωσε την ομιλία του, ο Μακάριος Λαζαρίδης τον προκάλεσε, αναφερόμενος στον «κουμπάρο» του προέδρου του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Μπακογιάννη: Περίμενα ο Σαμαράς να έχει περίσσευμα καρδίας και να πει ότι σωστά οχυρώσαμε την Κύπρο
Εξωτερική πολιτική 10.03.26

Μπακογιάννη: Περίμενα ο Σαμαράς να έχει περίσσευμα καρδίας και να πει ότι σωστά οχυρώσαμε την Κύπρο

«Η Ελλάδα πριν από 15 μέρες και η Ελλάδα σήμερα, από πλευράς διπλωματικής ισχύος, είναι σε τελείως άλλη πίστα, και σε επίπεδο Ευρώπης και διεθνώς», δήλωσε η Ντόρα Μπακογάννη

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Το εγκληματικό κύκλωμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ έδρασε υπό την καθοδήγηση υπουργών της κυβέρνησης
Επικαιρότητα 10.03.26

Κουτσούμπας: Το εγκληματικό κύκλωμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ έδρασε υπό την καθοδήγηση υπουργών της κυβέρνησης

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας στην ομιλία του στη Βουλή άσκησε για μία ακόμα φορά δριμεία κριτική στην κυβέρνηση και για τη στάση της στον πόλεμο με το Ιράν.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Μητσοτάκης: Ώρα να εξερευνήσουμε αν η πυρηνική ενέργεια μπορεί να διαδραματίσει ρόλο και στην Ελλάδα
Παρίσι 10.03.26

Μητσοτάκης: Ώρα να εξερευνήσουμε αν η πυρηνική ενέργεια μπορεί να διαδραματίσει ρόλο και στην Ελλάδα

«Δεν μπορούμε να πετύχουμε αυτά που θέλουμε στην Ευρώπη χωρίς πυρηνική ενέργεια», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη σύνοδο κορυφής για την πυρηνική ενέργεια και την αστική της χρήση, που πραγματοποιείται στην Γαλλία

Σύνταξη
Επίθεση Φάμελλου σε κυβέρνηση για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Να φύγετε το συντομότερο και να πάρετε μαζί σας το παρακράτος
Πολιτική Γραμματεία 10.03.26

Επίθεση Φάμελλου σε κυβέρνηση για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Να φύγετε το συντομότερο και να πάρετε μαζί σας το παρακράτος

«Όλες οι κινήσεις τη ΝΔ εντάσσονται σε ένα συγκεκριμένο σχέδιο διαφθοράς για να ωφεληθούν οι Φραπέδες και οι Χασάπηδες» ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος από τη Βουλή και επιτέθηκε με σφοδρότητα στην κυβέρνηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η Τουρκία παραβιάζει το διεθνές δίκαιο – Η κυβέρνηση να θέσει το ζήτημα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Πόλεμος στο Ιράν 10.03.26

Τσουκαλάς: Η Τουρκία παραβιάζει το διεθνές δίκαιο – Η κυβέρνηση να θέσει το ζήτημα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

«Η Τουρκία δεν έχει κανένα λόγο να βρίσκεται στην Κύπρο. Περιμένουμε τη σαφή καταδίκη της συνθήκης αυτής από τους Ευρωπαίους ηγέτες», δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Πρώτη τάξη, 2025/26» – To ροζ τετράδιο ενός κοριτσιού από τον Λίβανο που σκοτώθηκε σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς
Σύντομη ζωή 11.03.26

«Πρώτη τάξη, 2025/26» – To ροζ τετράδιο ενός κοριτσιού από τον Λίβανο που σκοτώθηκε σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς

H δημοσιογράφος Nada Maucourant Atallah σε άρθρο της στο The National μας αποκαλύπτει μια ιστορία για αγρίους, που περιλαμβάνει το τετράδιο ενός μικρού κοριτσιού από τον Λίβανο που έχασε τη ζωή του σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση των ληστών με τις μηχανές – Έκλεβαν τσάντες από Ι.Χ. παρουσία των οδηγών
Θράσος 11.03.26

Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση των ληστών με τις μηχανές - Έκλεβαν τσάντες από Ι.Χ. παρουσία των οδηγών

Οι δύο άνδρες που έκλεβαν τσάντες κατηγορούνται για σύσταση συμμορίας που διαπράττει ληστείες και διακεκριμένες κλοπές, κατά συναυτουργία, κατ’ εξακολούθηση, κατά συνήθεια και κατ’ επάγγελμα

Σύνταξη
Ο Τραμπ απαιτεί υποταγή από τις εταιρείες ΑΙ – Εκβιάζει για νέα εργαλεία πολέμου
Επικυρίαρχος 11.03.26

Ο Τραμπ απαιτεί υποταγή από τις εταιρείες ΑΙ – Εκβιάζει για νέα εργαλεία πολέμου

Η κυβέρνηση Τραμπ θέλει να υποχρεώσει τις εταιρείες ΑΙ να επιτρέπουν τη χρήση των συστημάτων τους για «κάθε νόμιμη χρήση», ακόμα και για αυτόνομα όπλα. Επίθεση και στους κανόνες της ΕΕ.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
«Ρελάνς» επιδιώκει ο Ανδρουλάκης απέναντι στο Μαξίμου – Στο «κάδρο» υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 11.03.26

«Ρελάνς» επιδιώκει ο Ανδρουλάκης απέναντι στο Μαξίμου – Στο «κάδρο» υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ

Νέα «πυρά» Ανδρουλάκη εναντίον Μεγάρου Μαξίμου. Στο ευρωκοινοβούλιο σήμερα η υπόθεση του Predator και των υποκλοπών με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να είναι παρών στο Στρασβούργο

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ τραυματίστηκε στα πόδια την πρώτη μέρα του πολέμου, λένε οι ΝΥΤ
12η μέρα πόλέμου 11.03.26 Upd: 08:56

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ τραυματίστηκε στα πόδια την πρώτη μέρα του πολέμου, λένε οι ΝΥΤ

Νέο κύμα ισραηλινών βομβαρδισμών σε Τεχεράνη και Βηρυτό, ενώ πυραυλικές επιθέσεις σημειώθηκαν την νύχτα στο Τελ Αβίβ - Το Ιράν συνεχίζει τα πλήγματα σε στόχους σε χώρες του Κόλπου, ενώ οι ΗΠΑ ανατίναξαν 16 ιρανικά πλοία τοποθέτησης ναρκών κοντά στα Στενά του Ορμούζ - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
EE: Σύσταση για μείωση του ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα
Στήριξη στα νοικοκυριά 11.03.26

EE: Σύσταση για μείωση του ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει φορολογικές ελαφρύνσεις στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας και κινητοποιεί επενδύσεις 75 δισ. ευρώ για την επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 11 Μαρτίου
Ελλάδα 11.03.26

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 11 Μαρτίου

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 11 Μαρτίου σύμφωνα με το εορτολόγιο. Δείτε ποια ονόματα έχουν γιορτή σήμερα και ποιοι Άγιοι τιμώνται από την Ορθόδοξη Εκκλησία.

Μαρίνα Κουτσούμπα
Μαρίνα Κουτσούμπα
Διατροφή: Η μια κίνηση που «ρίχνει» τις θερμίδες χωρίς να μειώσουμε την ποσότητα
Απλά πράγματα 11.03.26

Διατροφή: Η μια κίνηση που «ρίχνει» τις θερμίδες χωρίς να μειώσουμε την ποσότητα

Μια νέα επιστημονική μελέτη αποκαλύπτει ότι μια απλή αλλαγή στη διατροφή μπορεί να μειώσει τις θερμίδες που καταναλώνουμε, χωρίς να χρειαστεί να μικρύνουν οι μερίδες σας.

Σύνταξη
Spirituali Pietà: Πιθανή ανακάλυψη άγνωστου πίνακα του Μιχαήλ Άγγελου στο Βέλγιο – Ίσως το πέμπτο έργο του σε καμβά
Και μια προτομή 11.03.26

Spirituali Pietà: Πιθανή ανακάλυψη άγνωστου πίνακα του Μιχαήλ Άγγελου στο Βέλγιο – Ίσως το πέμπτο έργο του σε καμβά

Δύο νέα έργα —ο πίνακας «Spirituali Pietà» και μια μαρμάρινη προτομή του Χριστού στη Ρώμη— αποδίδονται στον Μιχαήλ Άγγελο, προκαλώντας έντονη συζήτηση στον κόσμο της τέχνης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η ΕΕ μειώνει τα όρια των μετρητών
Πλαφόν στα 10.000 11.03.26

Η ΕΕ μειώνει τα όρια των μετρητών

Nέοι κανόνες για όλα τα κράτη μέλη από το 2027 - Στόχος η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος χρημάτων μέσω ομογενοποιημένων ορίων πληρωμών

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Μέση Ανατολή: Η «καταιγίδα» του πολέμου «ακουμπά» την Ελλάδα – Αναλύοντας την επικινδυνότητα της κατάστασης
Γεωπολιτική αστάθεια 11.03.26

Η «καταιγίδα» του πολέμου «ακουμπά» την Ελλάδα - Αναλύοντας την επικινδυνότητα της κατάστασης

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή σηματοδοτεί μια νέα περίοδο γεωπολιτικής αστάθειας με πιθανές σημαντικές επιπτώσεις για τις ενεργειακές αγορές, το διεθνές εμπόριο και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Τι συμβαίνει με την ελληνική οικονομία και ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του εμπορίου.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Το γλαύκωμα «κλέβει» την όραση χωρίς σημάδια
Παγκόσμια εβδομάδα 11.03.26

Το γλαύκωμα «κλέβει» την όραση χωρίς σημάδια

Τακτικός έλεγχος, ιδίως όταν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό, προλαβαίνει τις επιπτώσεις της νόσου και καθυστερεί την εξέλιξή της – Ραγδαία άνοδος λόγω δημογραφικού

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026
Απόρρητο