Στο Α’ Νεκροταφείο η πολιτική κηδεία του Γιώργου Βότση

Στο Α’ Νεκροταφείο πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης η πολιτική κηδεία του δημοσιογράφου, Γιώργου Βότση, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών.

Στην κηδεία του έδωσαν το «παρών», μεταξύ άλλων, οι πρόεδροι του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, Σωκράτης Φάμελλος και Αλέξης Χαρίτσης, οι πρώην υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ, Αριστείδης Μπαλτάς, Ευάγγελος Αποστόλου, Θοδωρής Δρίτσας και Νίκος Φίλης, ο πρώην πρόεδρος της Βουλής, Νίκος Βούτσης, ο Κώστας Λαλιώτης, η Μαρία Δαμανάκη, η Σοφία Βούλτεψη, ο Φώτης Κουβέλης, ο Αντώνης Ρουπακιώτης, ο Αλέκος Παπαδόπουλος, ο Στέφανος Τζουμάκας και άλλοι.

Παρόντες ήταν και πολλοί δημοσιογράφοι, όπως ο Σταύρος Θεοδωράκης, ο Παύλος Τσίμας, ο Γιώργος Βαρεμένος, η πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ, Μαρία Αντωνιάδου, ο Πάνος Σόμπολος και ο Γιώργος Καραμέρος.

Ένας από τους πιο ανεξάρτητους εκπροσώπους της μεταπολιτευτικής δημοσιογραφίας

Ο Γιώργος Βότσης υπήρξε ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς και ανεξάρτητους εκπροσώπους της μεταπολιτευτικής δημοσιογραφίας.

Γεννημένος το 1938 στη Λάβδανη Ιωαννίνων, στο Πωγώνι, δίπλα στα ελληνοαλβανικά σύνορα, κουβάλησε από νωρίς το βάρος της Ιστορίας. Τα πρώτα του χρόνια συνέπεσαν με τον πόλεμο και τις βίαιες ανατροπές της εποχής.

Σε ηλικία 5 ετών είδε τις αρχές να παίρνουν τον πατέρα του μέσα από το σπίτι. Στα 10 του τον παρακολούθησε να καταδικάζεται σε θάνατο. Η μητέρα του, Άννα, έγινε το απόλυτο στήριγμά του· μια γυναίκα με ελάχιστη τυπική μόρφωση, αλλά με τεράστια ψυχική δύναμη. Από εκείνη έμαθε την αξία της αξιοπρέπειας, την καθαρότητα στη στάση ζωής και την επιμονή να στέκεσαι όρθιος ακόμη και όταν όλα γύρω καταρρέουν.

Η δημοσιογραφική του φλέβα φάνηκε από τα μαθητικά του χρόνια. Ξεχώριζε για τις εκθέσεις του και εξέδωσε τη δική του σχολική εφημερίδα. Σε ηλικία 19 ετών μπήκε επαγγελματικά στον χώρο. Δήλωνε πάντα sui generis δημοσιογράφος και υποστήριζε ότι δεν λογοκρίθηκε ποτέ. Για εκείνον, η ελευθερία του συντάκτη ήταν προϋπόθεση επιβίωσης μιας εφημερίδας.

Μετά την επιβολή της δικτατορίας, υπήρξε ιδρυτικό μέλος της αντιστασιακής οργάνωσης «Πατριωτικό Μέτωπο» (ΠΑΜ). Για τη δράση του κατά του καθεστώτος καταδικάστηκε ερήμην σε φυλάκιση 5 ετών και διέφυγε στο Λονδίνο προτού συλληφθεί.

Στην «Ελευθεροτυπία» βρήκε αργότερα το περιβάλλον που του ταίριαζε. Πίστευε ακράδαντα ότι η επιτυχία μιας εφημερίδας εξαρτάται από την ανεξαρτησία της και ότι ο κομματισμός είναι ασύμβατος με τη δημοσιογραφία.