Σοβαρό τροχαίο με δύο 19χρονους στη Θεσσαλονίκη – Διασωληνωμένος ο ένας

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής στη Θεσσαλονίκη, όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα.

Από την πρόσκρουση, τραυματίστηκαν τόσο ο οδηγός όσο και ο συνεπιβάτης με τον έναν να νοσηλεύεται διασωληνωμένος.

Στο σημείο του ατυχήματος έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής και απεγκλώβισαν τους νεαρούς από το αυτοκίνητο και εν συνεχεία διακομίστηκαν στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο.