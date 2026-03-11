Σοβαρό τροχαίο με δύο 19χρονους στη Θεσσαλονίκη – Διασωληνωμένος ο ένας
Αυτοκίνητο στη Θεσσαλονίκη στο οποίο επέβαιναν δύο 19χρονοι εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής στη Θεσσαλονίκη, όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα.
Από την πρόσκρουση, τραυματίστηκαν τόσο ο οδηγός όσο και ο συνεπιβάτης με τον έναν να νοσηλεύεται διασωληνωμένος.
Στο σημείο του ατυχήματος έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής και απεγκλώβισαν τους νεαρούς από το αυτοκίνητο και εν συνεχεία διακομίστηκαν στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο.
Τραυματισμένος απεγκλωβίστηκε άνδρας από Ι.Χ.Ε. όχημα, συνεπεία τροχαίου και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, σε περιοχή του δήμου Πυλαίας Χορτιάτη στη Θεσσαλονίκη. Επιχείρησαν 5 #πυροσβέστες με 2 οχήματα.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 10, 2026
