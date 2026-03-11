Λάρισα: Στη φυλακή τέσσερα άτομα για την απάτη με τις χρυσές λίρες – Το ελικοδρόμιο και η «εξαγορά ψήφων»

Στη φυλακή οδηγήθηκαν τα τέσσερα από τα πέντε μέλη της οικογένειας Ρομά που βρίσκεται στον πυρήνα της υπόθεσης για την απάτη με τις χρυσές λίρες στη Λάρισα.

Οι απολογίες τους έγιναν σε Λάρισα και Αθήνα, ενώ η έρευνα των αστυνομικών αρχών συνεχίζονται για να διαπιστωθεί το εύρος της απάτης, αλλά και το ενδεχόμενο να υπάρχουν θυμάτα που δεν έχουν καταγγείλει μέχρι σήμερα τους δράστες.

Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες που περιλαμβάνουν διακεκριμένη απάτη, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, παράνομη οπλοφορία και οπλοκατοχή, κλοπή αυτοκινήτου, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, προμήθεια και κατοχή αναβολικών, καθώς και απόπειρα βίας.

Πολυτελή ακίνητα, ΙΧ και… ελικοδρόμιο

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση προκάλεσε αίσθηση καθώς κατά την έρευνα των αστυνομικών εντοπίστηκαν πολυτελή ακίνητα και εκτεταμένες εκτάσεις στον θεσσαλικό κάμπο όπου φέρεται να δραστηριοποιούνταν μέλη της συγκεκριμένης οικογένειας Ρομά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε ένα από αυτά τα σπίτια, οι αστυνομικοί είδαν μέχρι και ελικοδρόμιο, ενώ υπήρχαν και ακριβά αυτοκίνητα που χρησιμοποιούσαν τα μέλη της συμμορίας.

Οι έρευνες των Αρχών θα συνεχιστούν καθώς υπάρχουν αναφορές για καταπατημένες εκτάσεις, μέσα στις οποίες χτίστηκαν τα συγκεκριμένα ακίνητα.

Πώς δρούσαν

Όπως αναφέρεται στην πολυσέλιδη δικογραφία, τα μέλη της ομάδας προσέγγιζαν τα θύματά τους χρησιμοποιώντας συγκεκριμένη μεθοδολογία.

Παρουσιάζονταν ως άτομα που είχαν πρόσβαση σε μεγάλες ποσότητες χρυσών λιρών σε ιδιαίτερα χαμηλή τιμή, πείθοντας τους ενδιαφερόμενους να καταβάλουν σημαντικά χρηματικά ποσά για την αγορά τους.

Όταν τα χρήματα άλλαζαν χέρια, τα θύματα είτε δεν λάμβαναν ποτέ κάτι ή άλλες φορές λάμβαναν μασούρια με κέρματα των 20 λεπτών τυλιγμένα με ταινίες «για προστασία».

Θύμα πατέρας βουλευτή – Για «εξαγορά ψήφων» κάνουν λόγο οι Ρομά

Σύμφωνα με πληροφορίες, θύμα των συγκεκριμένων αδερφών είναι και ο πατέρας μίας πρώην βουλευτού της ΝΔ στη Λάρισα.

Όπως έχει καταγγείλει ο ίδιος το 2015, έχει εξαπατηθεί από τους συγκεκριμένους Ρομά που του «έφαγαν» 710.000 ευρώ με ανταλλαγή χρυσές λίρες, τις οποίες όπως υποστήριξε δεν είδε ποτέ και ούτε τα λεφτά του πήρε πίσω.

Ωστόσο, η πλευρά των Ρομά κάνει λόγο για εξαγορά ψήφων στην προσπάθειά του να εκλεγεί η κόρη του που ήταν υποψήφια βουλευτής στην περιοχή.

«Αυτά τα 700.000 δεν είναι χρήματα για ανταλλαγή με λίρες ή προσπάθεια εξαπάτησης, αλλά είναι χρήματα που μας έδωσε συνειδητά ο συγγενής της βουλευτού προκειμένου να μας εξαγοράσει τις ψήφους μας» είχαν υποστηρίξει.

Ο πατέρας της πρώην βουλευτή θα κληθεί να καταθέσει εκ νέου στις Αρχές, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν όλα τα στοιχεία, αλλά και το γεγονός ότι από το 2015 η απάτη με τις χρυσές λίρες επαναλήφθηκε άλλες 7-8 φορές από τα ίδια άτομα.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές η ίδια απάτη με τις λίρες είχε πραγματοποιηθεί σε Λαμία, Γιάννενα και Λάρισα, με θύματα κυρίως γιατρούς και επιχειρηματίες.