Έτσι γλίτωσα από τους serial killers Ίαν Μπρέιντι και Μάιρα Χάιντλεϊ – Η σοκαριστική αποκάλυψη του κιθαρίστα των Buzzcocks Στιβ Ντιγκλ

Το ημερολόγιο έγραφε 7 Οκτωβρίου 1965 όταν η αστυνομία του Μάντσεστερ μπήκε στο σπίτι του Ίαν Μπρέιντι και τον συνέλαβε για τη δολοφονία του Έντουαρντ Έβανς. Λίγες ημέρες αργότερα, την ίδια τύχη θα έχει και η σύντροφός του Μάιρα Χάιντλεϊ. Ωστόσο αυτά που θα ανακαλύψουν οι Αρχές το επόμενο διάστημα θα προκαλέσει τρόμο σε όλη την Αγγλία: πίσω από το ζευγάρι κρυβόντουσαν δύο αδίστακτοι serial killers.

Οι δύο νεαροί μέσα σε ένα διάστημα δύο ετών είχαν κακοποιήσει σεξουαλικά και δολοφονήσει 5 ανθρώπους, ηλικίας 10 έως 17 ετών. Το Απρίλιο του επόμενου έτους θα ξεκινήσει η δίκη τους και οι Ίαν Μπρέιντι και Μάιρα Χάιντλεϊ θα καταδικαστούν σε ισόβια με συνοπτικές διαδικασίες.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Historic Images (@historicimage)

Ο Μπρέιντι δεν θα αρνηθεί την ενοχή του, ωστόσο η Χάιντλεϊ έως τα τέλη της δεκαετίας του ’80 υποστήριζε την αθωώτητά της. Τελικά, το 1987 θα παραδεχθεί ότι ήταν συνεργός στις δολοφονίες. Ουσιαστικά, ο Ίαν έβρισκε το θύμα και η Μάιρα το… αποπλανούσε, το πήγαιναν στο σπίτι τους, όπου στη συνέχεια το κακοποιούσαν και το σκότωναν.

Η δολοφονία του Έντουαρντ Έβανς ήταν αυτή που έβαλε τέλος στη δολοφονική μανία τους – έκαναν το έγκλημα μπροστά στον Ντέιβιντ Σμιθ ο οποίος την επόμενη μέρα πήγε στην αστυνομία και τα κατήγγειλε όλα.

Και μπορεί από τότε που η αγγλική αστυνομία έκλεισε την υπόθεση να έχουν περάσει 60 χρόνια, ωστόσο η ιστορία τους προκαλεί ακόμα τρόμο στο Μάντσεστερ. Και η αποκάλυψη του Στιβ Ντιγκλ έφερε και πάλι στο προσκήνιο τους serial killers Ίαν Μπρέιντι και Μάιρα Χάιντλεϊ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Steve Diggle (@stevediggleofficial)

Ο κιθαρίστας των Buzzcocks, που μεγάλωσε στο Μάντσεστερ, αποκάλυψε ότι όταν ήταν 8 ετών είχε συναντήσει τους δύο δολοφόνους, που τον είχαν προσκαλέσει στο σπίτι τους, αλλά τελευταία στιγμή αποφάσισε να μην πάει.

«Ένα βράδυ ήμουν έξω και ήρθε αυτός ο τύπος που είχε στυλ teddy boy, έχοντας μια ξανθιά γυναίκα δίπλα του και μου είπαν να πάω σπίτι τους. Έμεναν λίγο πιο μακριά από το δικό μου» δήλωσε στο i paper ο Ντιγκλ.

«Λογικά θα πήγαινα, αλλά εκείνη τη μέρα φλέρταρα την κόρη του γιατρού, έτσι αποφάσισα να μην τους ακολουθήσω» συμπλήρωσε ο γνωστός κιθαρίστας.

Και αποδείχθηκε τυχερός, καθώς αν πήγαινε στο σπίτι των Ίαν Μπρέιντι και Μάιρα Χάιντλεϊ δεν θα έβγαινε ποτέ ζωντανός από εκεί.

* Κεντρική φωτογραφία από το ντοκιμαντέρ Moors Murders / Channel 4