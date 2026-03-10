Έτσι γλίτωσα από τους serial killers Ίαν Μπρέιντι και Μάιρα Χάιντλεϊ – Η σοκαριστική αποκάλυψη του κιθαρίστα των Buzzcocks Στιβ Ντιγκλ
Έχουν περάσει 60 χρόνια από τότε που η αστυνομία έκλεισε την υπόθεση των serial killers Ίαν Μπρέιντι και Μάιρα Χάιντλεϊ με τη σύλληψη, τη δίκη και την καταδίκη τους. Ωστόσο, η ιστορία τους ακόμα τρομοκρατεί την Αγγλία.
Το ημερολόγιο έγραφε 7 Οκτωβρίου 1965 όταν η αστυνομία του Μάντσεστερ μπήκε στο σπίτι του Ίαν Μπρέιντι και τον συνέλαβε για τη δολοφονία του Έντουαρντ Έβανς. Λίγες ημέρες αργότερα, την ίδια τύχη θα έχει και η σύντροφός του Μάιρα Χάιντλεϊ. Ωστόσο αυτά που θα ανακαλύψουν οι Αρχές το επόμενο διάστημα θα προκαλέσει τρόμο σε όλη την Αγγλία: πίσω από το ζευγάρι κρυβόντουσαν δύο αδίστακτοι serial killers.
Οι δύο νεαροί μέσα σε ένα διάστημα δύο ετών είχαν κακοποιήσει σεξουαλικά και δολοφονήσει 5 ανθρώπους, ηλικίας 10 έως 17 ετών. Το Απρίλιο του επόμενου έτους θα ξεκινήσει η δίκη τους και οι Ίαν Μπρέιντι και Μάιρα Χάιντλεϊ θα καταδικαστούν σε ισόβια με συνοπτικές διαδικασίες.
Ο Μπρέιντι δεν θα αρνηθεί την ενοχή του, ωστόσο η Χάιντλεϊ έως τα τέλη της δεκαετίας του ’80 υποστήριζε την αθωώτητά της. Τελικά, το 1987 θα παραδεχθεί ότι ήταν συνεργός στις δολοφονίες. Ουσιαστικά, ο Ίαν έβρισκε το θύμα και η Μάιρα το… αποπλανούσε, το πήγαιναν στο σπίτι τους, όπου στη συνέχεια το κακοποιούσαν και το σκότωναν.
Η δολοφονία του Έντουαρντ Έβανς ήταν αυτή που έβαλε τέλος στη δολοφονική μανία τους – έκαναν το έγκλημα μπροστά στον Ντέιβιντ Σμιθ ο οποίος την επόμενη μέρα πήγε στην αστυνομία και τα κατήγγειλε όλα.
Και μπορεί από τότε που η αγγλική αστυνομία έκλεισε την υπόθεση να έχουν περάσει 60 χρόνια, ωστόσο η ιστορία τους προκαλεί ακόμα τρόμο στο Μάντσεστερ. Και η αποκάλυψη του Στιβ Ντιγκλ έφερε και πάλι στο προσκήνιο τους serial killers Ίαν Μπρέιντι και Μάιρα Χάιντλεϊ.
Ο κιθαρίστας των Buzzcocks, που μεγάλωσε στο Μάντσεστερ, αποκάλυψε ότι όταν ήταν 8 ετών είχε συναντήσει τους δύο δολοφόνους, που τον είχαν προσκαλέσει στο σπίτι τους, αλλά τελευταία στιγμή αποφάσισε να μην πάει.
«Ένα βράδυ ήμουν έξω και ήρθε αυτός ο τύπος που είχε στυλ teddy boy, έχοντας μια ξανθιά γυναίκα δίπλα του και μου είπαν να πάω σπίτι τους. Έμεναν λίγο πιο μακριά από το δικό μου» δήλωσε στο i paper ο Ντιγκλ.
«Λογικά θα πήγαινα, αλλά εκείνη τη μέρα φλέρταρα την κόρη του γιατρού, έτσι αποφάσισα να μην τους ακολουθήσω» συμπλήρωσε ο γνωστός κιθαρίστας.
Και αποδείχθηκε τυχερός, καθώς αν πήγαινε στο σπίτι των Ίαν Μπρέιντι και Μάιρα Χάιντλεϊ δεν θα έβγαινε ποτέ ζωντανός από εκεί.
* Κεντρική φωτογραφία από το ντοκιμαντέρ Moors Murders / Channel 4
