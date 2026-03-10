newspaper
10.03.2026 | 10:02
Η Τουρκία αναπτύσσει συστήματα Patriot του ΝΑΤΟ στη Μαλάτια
Ο Πειραιάς υποδέχεται τον αγώνα δρόμου Piraeus Port Run 2026
Αυτοδιοίκηση 10 Μαρτίου 2026, 11:54

Ο Πειραιάς υποδέχεται τον αγώνα δρόμου Piraeus Port Run 2026

Την Κυριακή 15 Μαρτίου με αφετηρία και τερματισμό την πλατεία Κοραή διεξάγεται ο αγώνας δρόμου στον Δήμο Πειραιά.

Σύνταξη
A
A
Spotlight

Ο Πειραιάς υποδέχεται, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, τον αγώνα δρόμου Piraeus Port Run 2026, μια μεγάλη αθλητική διοργάνωση για την πόλη, η οποία αναμένεται να γεμίσει τους δρόμους του Πειραιά με χιλιάδες δρομείς και φίλους του αθλητισμού.

Ο Piraeus Port Run θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Μαρτίου, στις 9:00, με αφετηρία και τερματισμό την πλατεία Κοραή, στο κέντρο της πόλης, δίπλα στο εμβληματικό Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

Η διοργάνωση περιλαμβάνει διαδρομές 10 και 5 χιλιομέτρων για ενήλικες, καθώς και αγώνα 1 χιλιομέτρου για παιδιά, δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής σε δρομείς κάθε ηλικίας και επιπέδου.

Η εκκίνηση του αγώνα των 5 χιλιομέτρων θα δοθεί στις 09:00, των 10 χιλιομέτρων στις 09:12, ενώ ο αγώνας 1 χιλιομέτρου για παιδιά θα πραγματοποιηθεί στις 10:45.

Ο Piraeus Port Run που διοργανώνεται προς τιμήν του Πειραιώτη δρομέα Χρήστου Βαρτζάκη, έχει πλέον καθιερωθεί ως ένας σημαντικός θεσμός για τα αθλητικά δρώμενα της πόλης.

Απευθύνεται τόσο σε έμπειρους όσο και σε αρχάριους δρομείς, δίνοντάς τους την ευκαιρία να τρέξουν σε μια μοναδική διαδρομή και να απολαύσουν το τρέξιμο στο παραλιακό μέτωπο του Πειραιά, στην Πειραϊκή και το Πασαλιμάνι, με σημείο εκκίνησης και τερματισμού την πλατεία Κοραή.

Ο Piraeus Port Run είναι μια συνδιοργάνωση του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Πειραιά με τον Δήμο Πειραιά και τη Διεύθυνση Αθλητισμού.

Μια μεγάλη γιορτή συμμετοχής

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, τόνισε:

«Με ιδιαίτερη χαρά υποδέχεται ο Πειραιάς, για δεύτερη χρονιά, τον Piraeus Port Run, τον παλαιό Βαρτζάκειο αγώνα δρόμου, μια σημαντική αθλητική διοργάνωση που έχει πλέον καθιερωθεί ως θεσμός για την πόλη μας, προσελκύοντας κάθε χρόνο ολοένα και περισσότερους δρομείς.

Ο αγώνας αυτός είναι μια μεγάλη γιορτή συμμετοχής, που φέρνει κοντά ανθρώπους κάθε ηλικίας, προωθώντας την άθληση, τον υγιή τρόπο ζωής και το πνεύμα της συλλογικότητας. Παράλληλα, δίνει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να αγωνιστούν σε μια όμορφη διαδρομή που συνδυάζει το αστικό τοπίο, τις γειτονιές της πόλης και το μοναδικό παραλιακό της μέτωπο. Ως Δήμος Πειραιά στηρίζουμε δράσεις που προάγουν τον αθλητισμό και ενισχύουν τη συμμετοχή των πολιτών σε δραστηριότητες που βελτιώνουν την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής. Ταυτόχρονα, τέτοιες διοργανώσεις συμβάλλουν στην εξωστρέφεια της πόλης και στην ανάδειξη του Πειραιά ως τόπου που φιλοξενεί σημαντικές αθλητικές εκδηλώσεις.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω, για την εξαιρετική συνεργασία, τον Σύλλογο Δρομέων Υγείας Πειραιά, έναν από τους πλέον ιστορικούς συλλόγους δρομέων της χώρας, ο οποίος συμπληρώνει εφέτος 40 χρόνια συνεχούς δράσης και προσφοράς στον αθλητισμό, καθώς και όλους τους φορείς, τους εθελοντές και τους εργαζόμενους που συμβάλλουν στην επιτυχημένη διεξαγωγή του αγώνα».

Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Αθλητισμού Νίκος Γέμελος, επεσήμανε:

«Καλωσορίζουμε και εφέτος το Piraeus Port Run, μια διοργάνωση που συνεχίζει με επιτυχία την αθλητική παράδοση του αγώνα στη μνήμη του Βαρτζάκη, ο οποίος «αγκαλιάστηκε» όλα τα προηγούμενα χρόνια από τους δρομείς υγείας.

Στις 15 Μαρτίου, μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στις διαδρομές των 5 και 10 χιλιομέτρων για ενήλικες και του 1 χιλιομέτρου για παιδιά, σε μια όμορφη αθλητική γιορτή για τον Πειραιά. Με τη στήριξη του Δημάρχου Πειραιά Γιάννη Μώραλη, ο Δήμος Πειραιά συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις που προάγουν την άθληση, τη συμμετοχή και την εξωστρέφεια της πόλης. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ανακοινωθούν έγκαιρα, ώστε να υπάρξει η μικρότερη δυνατή ταλαιπωρία».

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Πειραιά Άγγελος Σάμιος, δήλωσε μεταξύ άλλων: «Για εφέτος προβλέπεται ότι περισσότεροι από 2.000 δρομείς θα κατακλύσουν και θα γνωρίσουν την πόλη. Προσκαλούμε τον κόσμο να συμμετάσχει μαζί μας σε αυτή τη γιορτή. Καλό τερματισμό σε όλους τους δρομείς. Ευχόμαστε να απολαύσετε την ωραιότερη Riviera της Μεσογείου».

Ο Εντεταλμένος Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας Σ.Δ.Υ.Π. Σωτήρης Ε. Κάκιας, ανέφερε:

«Εφέτος ο αγώνας του Σ.Δ.Υ.Π. συμπίπτει με τη συμπλήρωση 40 χρόνων από την ίδρυσή του. Είναι αφιερωμένος στον Πειραιώτη πρωταθλητή και Βαλκανιονίκη Χρήστο Βαρτζάκη, που τόσα προσέφερε στον ελληνικό αθλητισμό. Ο Σ.Δ.Υ.Π., με τον αγώνα αυτό όλα τα χρόνια, αποτελεί έναν από τους καλύτερους πρεσβευτές της πόλης του Πειραιά. Ευχαριστούμε τον Δήμο Πειραιά, τις υπηρεσίες του αθλητικού τμήματος του δήμου, την Τροχαία Πειραιά, τους χορηγούς μας και όλους τους Πειραιώτες για την ανοχή και τη διευκόλυνση που θα παρέχουν στους δρομείς. Την επόμενη Κυριακή γιορτάζει ο Πειραιάς και είναι όλοι καλεσμένοι».

 

Κόσμος
Ιράν: Αναφορές για ισραηλινούς βομβαρδισμούς σε πυρηνικά εργαστήρια στην Τεχεράνη – Ισραηλινό σφυροκόπημα και στον Λίβανο

Ιράν: Αναφορές για ισραηλινούς βομβαρδισμούς σε πυρηνικά εργαστήρια στην Τεχεράνη – Ισραηλινό σφυροκόπημα και στον Λίβανο

