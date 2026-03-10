Φόβος και ανασφάλεια για τις γυναίκες στους δρόμους της Αθήνας

Γυναίκες κάθε ηλικίας βιώνουν καθημερινά περιστατικά μέσα σε μια κατάσταση διαρκούς ανασφάλειας.

Πολλές από αυτές φοβούνται να κυκλοφορήσουν μόνες όταν πέφτει η νύχτα, ενώ άλλες αποφεύγουν να χρησιμοποιούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς υπό το φόβο κάποιας επίθεσης.

Αποφεύγουν να κυκλοφορούν μόνες

Δύο γυναίκες μίλησαν στο MEGA για τον φόβο που νιώθουν όταν κυκλοφορούν μόνες τους στην Αθήνα, ειδικά κατά τις βραδινές ώρες.

Αποφεύγουν να κυκλοφορούν μόνες. Όταν όμως χρειαστεί, περπατούν με γοργό βήμα και κοιτούν ολόγυρα.

«Στη φίλη μου στην πολυκατοικία της την περίμεναν απέξω και πήγαν να μπουν μαζί της μέσα. Σε μένα στον δρόμο την ώρα που γύρναγα από την δουλειά» υπογράμμισε μια γυναίκα.

Στα μέσα μαζική μεταφοράς υπό τον φόβο και… με την τσάντα στην αγκαλιά. Η Αγγελική είναι γυμνάστρια. Πηγαίνει και επιστρέφει από τη δουλειά της με λεωφορείο. Οι κλοπές, όπως λέει σε μέσα μεταφοράς είναι καθημερινές.

«Και στο τρένο και στο λεωφορείο μπροστά στα μάτια μας σπρώχνουν κάνουν πολύ φανερά δηλαδή. Υπάρχει πολύ εγκληματικότητα και φοβόμαστε αρκετά» ανέφερε.

Και η Έρικα, φοιτήτρια, χρησιμοποιεί το λεωφορείο καθημερινά όμως πάντα με ανησυχία.

«Σαφώς υπάρχει ανησυχία πάντα μπορεί να απλώσει κάποιος το χέρι του και να πάρει κάτι τσάντα σαφώς όλοι την κρατάμε έτσι» τόνισε από την πλευρά της.

Και οι δύο κοπέλες λένε πως όταν πέφτει η νύχτα αποφεύγουν να μπουν σε μετρό η λεωφορείο αφού η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο επικίνδυνη.

«Ή με παρέα ή κυκλοφορείς με το δικό σου αυτοκίνητο πρέπει να παρκάρεις πάλι κοντά στο σπίτι για να μην φοβάσαι να κάνεις την απόσταση» πρόσθεσε η Αγγελική.

Αυξημένη αστυνόμευση

Σε μια προσπάθεια να μειωθεί η εγκληματικότητα στα μέσα αστυνομικοί του σχεδίου «Αριάδνη» περιπολούν και πραγματοποιούν εντατικούς ελέγχους.

Ωστόσο, οι επιτήδειοι βρίσκουν διάφορους τρόπους για να αποσπάσουν χρήματα κινητά ακόμα και ολόκληρες τσάντες από επιβάτες.