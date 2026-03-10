Αχαΐα: Πήγε να κόψει ξύλα στο δάσος, τραυματίστηκε με το τσεκούρι του και ξεψύχησε αβοήθητος

Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε χθες Δευτέρα σε δασώδη περιοχή στην Παρασκευή Αιγιάλειας στην Αχαΐα.

Όπως πληροφορείται τι tempo24.news, ένας 62χρονος Αλβανός στη προσπάθειά του να κόψει ξύλα, όπως όλα δείχνουν τραυματίστηκε με το τσεκούρι που χρησιμοποιούσε με αποτέλεσμα να βρει τραγικό τέλος από αιμορραγία.

Σε ερημική περιοχή

Στην ερημική περιοχή, όπως δείχνουν όλα τα στοιχεία, ήταν αδύνατον να βρεθεί κάποιος να του προσφέρει βοήθεια με αποτέλεσμα ο άνδρας να καταλήξει.

Να σημειωθεί οτι οι οικείοι του είχαν ανησυχήσει από την πολύωρη εξαφάνισή του και κινητοποιήθηκαν μαζί με αστυνομικές δυνάμεις για να τον εντοπίσουν, κάτι που έγινε το βράδυη της Δευτέρας όταν όμως ήταν αργά.

Έχει ήδη διαταχθεί νεκροτομή προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.