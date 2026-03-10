Απάτη με κρυπτονομίσματα: Τον δρόμο για την φυλακή πήραν δύο άτομα – Τρία αφέθηκαν ελεύθερα

Το κατώφλι του ανακριτή πέρασαν σήμερα οι πέντε συλληφθέντες για την μεγάλη απάτη με τα κρυπτονομίσματα.

Πρόκειται για τη δεύτερη ομάδα για την υπόθεση που απολογείται καθώς χθες προηγήθηκε το πρώτο γκρουπ (τέσσερα άτομα).

Μαραθώνια απολογία

Μετά την μαραθώνια απολογία τους με την σύμφωνη γνώμη ανακριτή εισαγγελέα οι δύο άτομα κρίθηκαν προφυλακιστέοι ενώ τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η διαδικασία θα συνεχιστεί και αύριο Τετάρτη με τις απολογίες των τριών κατηγορουμένων.

Υπενθυμίζεται ότι όπως ήδη έχει γράψει το patris.gr χθες οι δύο άντρες και η μια γυναίκα κρίθηκαν προφυλακιστέοι ενώ η δεύτερη αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όπως ήδη έχει γράψει το patris.gr η συμβολή των Κρητικών στην υπόθεση είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς από τους 12 συλληφθέντες οι εννέα προέρχονται από περιοχές της Κρήτης, κυρίως από το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο.