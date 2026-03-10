Ο Χιου Τζάκμαν διάλεξε πλευρά – Τραγούδησε στα 95α γενέθλια του Μέρντοχ ενώ ο Τραμπ έστελνε βίντεο με ευχές

Ο Αυστραλός ηθοποιός και τραγουδιστής Χιου Τζάκμαν εμφανίστηκε το Σάββατο το βράδυ σε μια γιορτή γεμάτη διάσημους για τα γενέθλια του Ρούπερτ Μέρντοχ. Ο μεγιστάνας της Fox News, ο οποίος είναι επίσης από την Αυστραλία, γιόρτασε τα 95α γενέθλιά του στο The Grill στο Μανχάταν, σε μια εκδήλωση που περιλάμβανε, επίσης, ένα βίντεο-μήνυμα από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τζάκμαν ερμήνευσε τραγούδια από το The Greatest Showman και τραγούδησε διασκευές των «Fly Me to the Moon» και «New York, New York», πριν κλείσει με το «I Still Call Australia Home» του Πίτερ Άλεν, σύμφωνα με πηγή που παρευρέθηκε στην εκδήλωση και μίλησε στο People.

«Δε μιλάμε για πολιτική»

Η Ιβάνκα Τραμπ, με την οποία ο Τζάκμαν διατηρεί στενή φιλία, «τον επευφημούσε» θριαμβευτικά, σύμφωνα με την πηγή.

Ο Τζάκμαν, ο οποίος δεν έχει δικαίωμα ψήφου στις αμερικανικές εκλογές, δήλωσε στο Variety το 2018 ότι η φιλία του με την Ιβάνκα και τον σύζυγό της, Τζάρετ Κούσνερ, οι οποίοι παρευρέθηκαν στο πάρτι για τα 50ά γενέθλια του Τζάκμαν εκείνη τη χρονιά, δεν αντανακλά τις αξίες ή τις πολιτικές του πεποιθήσεις. «Τους γνωρίζω εδώ και 15 χρόνια», είπε, «και δεν μιλάμε για πολιτική στα πάρτι γενεθλίων».

Η Σάτον Φόστερ, η σύντροφος του Τζάκμαν και πρώην συμπρωταγωνίστριά του στην αναβίωση του μιούζικαλ The Music Man στο Μπρόντγουεϊ, δεν παρευρέθηκε, σύμφωνα με την πηγή.

Η επερχόμενη σειρά ντοκιμαντέρ του Netflix, Dynasty: The Murdochs, θα περιγράψει λεπτομερώς τον αγώνα μεταξύ των τεσσάρων μεγαλύτερων αδελφών Μέρντοχ για τη διαμάχη μεταξύ αυτών και του αυτοκρατορικού μιντιάρχη του πατέρα τους

Η διαμάχη μεταξύ των αδερφών

Ο Ρούπερτ έφτασε στο πάρτι γενεθλίων το Σάββατο το βράδυ με τη σύζυγό του Έλενα Ζούκοβα, την οποία παντρεύτηκε το 2024, και τον γιο του Λάκλαν, ο οποίος θα κληρονομήσει την τεράστια μιντιακή αυτοκρατορία του πατέρα του, συμπεριλαμβανομένων των Fox News, The Wall Street Journal και New York Post, μετά το θάνατο του πρεσβύτερου Μέρντοχ.

Τα παιδιά Τζέιμς και Ελίζαμπεθ Μπέρντοχ και Προύντενς ΜακΛέοντ απουσίαζαν, μετά από μια μακρά διαμάχη σχετικά με το οικογενειακό καταπίστευμα που έληξε τον Σεπτέμβριο. Η επερχόμενη σειρά ντοκιμαντέρ του Netflix, Dynasty: The Murdochs, θα περιγράψει λεπτομερώς τον αγώνα μεταξύ των τεσσάρων μεγαλύτερων αδελφών Μέρντοχ για τη διαμάχη μεταξύ αυτών και του αυτοκρατορικού μιντιάρχη του πατέρα τους.

Όλο οι άνθρωποι του προέδρου

Η συμφωνία που επιτεύχθηκε τον Σεπτέμβριο τερματίζει τη συνεχιζόμενη διαμάχη σχετικά με το καταπίστευμα και επιτρέπει στον Ρούπερτ και τον Λάκλαν να εξαγοράσουν τον Τζέιμς, την Ελίζαμπεθ και την Προύντενς, οι οποίοι θα λάβουν ο καθένας 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια.

Νέα καταπιστεύματα θα δημιουργηθούν για τον Λάκλαν, καθώς και για την Γκρέις και την Χλόη Μέρντοχ, τις μικρότερες κόρες του Ρούπερτ με την τρίτη σύζυγό του, Γουέντι Ντενγκ Μέρντοχ. Ο Τζάκμαν και η συνάδελφός του, η Αυστραλή ηθοποιός Νικόλ Κίντμαν, είναι οι νονοί των κοριτσιών.

Σύμφωνα με το Breaker Media, άλλοι αξιοσημείωτοι καλεσμένοι στην γιορτή γενεθλίων του πατριάρχη Μέρντοχ ήταν ο Άγγλος συνθέτης Άντριου Λόιντ Βέμπερ, ο πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Τόνι Μπλερ, ο πρώην πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Πολ Ράιαν, ο πρώην κυβερνήτης της Βιρτζίνια Γκλεν Γιανγκκίν και ο υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ Νταγκ Μπουργκούμ.

Παρόντες ήταν επίσης μερικοί από τους σημαντικότερους οικονομικούς μεγιστάνες του αμερικανικού ποδοσφαίρου, όπως ο ιδιοκτήτης των Ντάλας Κάουμποϊς Τζέρι Τζόουνς, ο ιδιοκτήτης των Νιου Ίνγκλαντ Πάτριοτς Ρόμπερτ Κραφτ και ο επίτροπος της NFL Ρότζερ Γκούντελ.

*Με στοιχεία από people.com