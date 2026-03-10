magazin
10.03.2026 | 14:19
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό λόγω έργων
Σημαντική είδηση:
10.03.2026 | 10:02
Η Τουρκία αναπτύσσει συστήματα Patriot του ΝΑΤΟ στη Μαλάτια
Ο Χιου Τζάκμαν διάλεξε πλευρά – Τραγούδησε στα 95α γενέθλια του Μέρντοχ ενώ ο Τραμπ έστελνε βίντεο με ευχές

Ο Αυστραλός ηθοποιός Χιου Τζάκμαν ερμήνευσε τραγούδια από την ταινία «The Greatest Showman» και διασκευές επιτυχιών του Φρανκ Σινάτρα σε μια συγκέντρωση για τα γενέθλια του συντηρητικού μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης στη Νέα Υόρκη.

Ο Αυστραλός ηθοποιός και τραγουδιστής Χιου Τζάκμαν εμφανίστηκε το Σάββατο το βράδυ σε μια γιορτή γεμάτη διάσημους για τα γενέθλια του Ρούπερτ Μέρντοχ. Ο μεγιστάνας της Fox News, ο οποίος είναι επίσης από την Αυστραλία, γιόρτασε τα 95α γενέθλιά του στο The Grill στο Μανχάταν, σε μια εκδήλωση που περιλάμβανε, επίσης, ένα βίντεο-μήνυμα από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τζάκμαν ερμήνευσε τραγούδια από το The Greatest Showman και τραγούδησε διασκευές των «Fly Me to the Moon» και «New York, New York», πριν κλείσει με το «I Still Call Australia Home» του Πίτερ Άλεν, σύμφωνα με πηγή που παρευρέθηκε στην εκδήλωση και μίλησε στο People.

«Δε μιλάμε για πολιτική»

Η Ιβάνκα Τραμπ, με την οποία ο Τζάκμαν διατηρεί στενή φιλία, «τον επευφημούσε» θριαμβευτικά, σύμφωνα με την πηγή.

Ο Τζάκμαν, ο οποίος δεν έχει δικαίωμα ψήφου στις αμερικανικές εκλογές, δήλωσε στο Variety το 2018 ότι η φιλία του με την Ιβάνκα και τον σύζυγό της, Τζάρετ Κούσνερ, οι οποίοι παρευρέθηκαν στο πάρτι για τα 50ά γενέθλια του Τζάκμαν εκείνη τη χρονιά, δεν αντανακλά τις αξίες ή τις πολιτικές του πεποιθήσεις. «Τους γνωρίζω εδώ και 15 χρόνια», είπε, «και δεν μιλάμε για πολιτική στα πάρτι γενεθλίων».

Η Σάτον Φόστερ, η σύντροφος του Τζάκμαν και πρώην συμπρωταγωνίστριά του στην αναβίωση του μιούζικαλ The Music Man στο Μπρόντγουεϊ, δεν παρευρέθηκε, σύμφωνα με την πηγή.

Η επερχόμενη σειρά ντοκιμαντέρ του Netflix, Dynasty: The Murdochs, θα περιγράψει λεπτομερώς τον αγώνα μεταξύ των τεσσάρων μεγαλύτερων αδελφών Μέρντοχ για τη διαμάχη μεταξύ αυτών και του αυτοκρατορικού μιντιάρχη του πατέρα τους

YouTube thumbnail

Η διαμάχη μεταξύ των αδερφών

Ο Ρούπερτ έφτασε στο πάρτι γενεθλίων το Σάββατο το βράδυ με τη σύζυγό του Έλενα Ζούκοβα, την οποία παντρεύτηκε το 2024, και τον γιο του Λάκλαν, ο οποίος θα κληρονομήσει την τεράστια μιντιακή αυτοκρατορία του πατέρα του, συμπεριλαμβανομένων των Fox News, The Wall Street Journal και New York Post, μετά το θάνατο του πρεσβύτερου Μέρντοχ.

Τα παιδιά Τζέιμς και Ελίζαμπεθ Μπέρντοχ και Προύντενς ΜακΛέοντ απουσίαζαν, μετά από μια μακρά διαμάχη σχετικά με το οικογενειακό καταπίστευμα που έληξε τον Σεπτέμβριο. Η επερχόμενη σειρά ντοκιμαντέρ του Netflix, Dynasty: The Murdochs, θα περιγράψει λεπτομερώς τον αγώνα μεταξύ των τεσσάρων μεγαλύτερων αδελφών Μέρντοχ για τη διαμάχη μεταξύ αυτών και του αυτοκρατορικού μιντιάρχη του πατέρα τους.

YouTube thumbnail

Όλο οι άνθρωποι του προέδρου

Η συμφωνία που επιτεύχθηκε τον Σεπτέμβριο τερματίζει τη συνεχιζόμενη διαμάχη σχετικά με το καταπίστευμα και επιτρέπει στον Ρούπερτ και τον Λάκλαν να εξαγοράσουν τον Τζέιμς, την Ελίζαμπεθ και την Προύντενς, οι οποίοι θα λάβουν ο καθένας 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια.

Νέα καταπιστεύματα θα δημιουργηθούν για τον Λάκλαν, καθώς και για την Γκρέις και την Χλόη Μέρντοχ, τις μικρότερες κόρες του Ρούπερτ με την τρίτη σύζυγό του, Γουέντι Ντενγκ Μέρντοχ. Ο Τζάκμαν και η συνάδελφός του, η Αυστραλή ηθοποιός Νικόλ Κίντμαν, είναι οι νονοί των κοριτσιών.

Σύμφωνα με το Breaker Media, άλλοι αξιοσημείωτοι καλεσμένοι στην γιορτή γενεθλίων του πατριάρχη Μέρντοχ ήταν ο Άγγλος συνθέτης Άντριου Λόιντ Βέμπερ, ο πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Τόνι Μπλερ, ο πρώην πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Πολ Ράιαν, ο πρώην κυβερνήτης της Βιρτζίνια Γκλεν Γιανγκκίν και ο υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ Νταγκ Μπουργκούμ.

Παρόντες ήταν επίσης μερικοί από τους σημαντικότερους οικονομικούς μεγιστάνες του αμερικανικού ποδοσφαίρου, όπως ο ιδιοκτήτης των Ντάλας Κάουμποϊς Τζέρι Τζόουνς, ο ιδιοκτήτης των Νιου Ίνγκλαντ Πάτριοτς Ρόμπερτ Κραφτ και ο επίτροπος της NFL Ρότζερ Γκούντελ.

*Με στοιχεία από people.com

Ο Γιόκο Όνο πίστευε ότι ο Τζον Λένον ίσως και να ήταν γκέι – Και το είπε μια μέρα στον Πολ ΜακΚάρτνεϊ
Φήμες; 10.03.26

Ο Γιόκο Όνο πίστευε ότι ο Τζον Λένον ίσως και να ήταν γκέι – Και το είπε μια μέρα στον Πολ ΜακΚάρτνεϊ

Μια συνέντευξη που είχε δώσει ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ το 2015, δημοσιεύτηκε πριν από λίγες ημέρες στο Vanity Fair και ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν τις σεξουαλικές προτιμήσεις του Τζον Λένον.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αρχεία Έπσταϊν: Καταγγελία για σεξουαλική επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ σε ανήλικη – Τι δείχνουν οι συνεντεύξεις του FBI
13 - 15 ετών 10.03.26

Αρχεία Έπσταϊν: Καταγγελία για σεξουαλική επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ σε ανήλικη – Τι δείχνουν οι συνεντεύξεις του FBI

Έγγραφα από συνεντεύξεις του FBI στα αρχεία του Τζέφρι Έπσταϊν περιλαμβάνουν καταγγελία γυναίκας ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ την κακοποίησε σεξουαλικά όταν ήταν 13-15 ετών. Ο Λευκός Οίκος απορρίπτει τις κατηγορίες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ένοπλη επίθεση στο σπίτι της Rihanna στο Μπέβερλι Χιλς: 35χρονη άνοιξε πυρ με όπλο τύπου AR-15
Συνελήφθη 10.03.26

Ένοπλη επίθεση στο σπίτι της Rihanna στο Μπέβερλι Χιλς: 35χρονη άνοιξε πυρ με όπλο τύπου AR-15

Συναγερμός σήμανε στο Μπέβερλι Χιλς όταν μια 35χρονη γυναίκα φέρεται να πυροβόλησε προς την κατοικία της Rihanna με όπλο τύπου AR-15. Η τραγουδίστρια, ο A$AP Rocky και τα παιδιά τους βρίσκονταν μέσα στο σπίτι αλλά δεν τραυματίστηκαν. Η ύποπτη συνελήφθη λίγο αργότερα.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Κόρεϊ Φέλντμαν δεν προσκλήθηκε για να συμμετάσχει στο αφιέρωμα του Ρομπ Ράινερ στα Όσκαρ
Η στιγμή 09.03.26

Ο Κόρεϊ Φέλντμαν δεν προσκλήθηκε για να συμμετάσχει στο αφιέρωμα του Ρομπ Ράινερ στα Όσκαρ

Πρωταγωνιστές από τις ταινίες του Ρομπ Ράινερ θα ξανασυναντηθούν κατά τη διάρκεια του τμήματος «In Memoriam» των Όσκαρ - Ωστόσο, ο Κόρεϊ Φέλντμαν δεν συμπεριλαμβάνεται.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Δεν θα πάψω ποτέ να σε αγαπάω»: Το συγκινητικό βίντεο της 9χρονης κόρης του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ
Μπορείς να κλάψεις 09.03.26

«Δεν θα πάψω ποτέ να σε αγαπάω»: Το συγκινητικό βίντεο της 9χρονης κόρης του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ

Περίπου έναν μήνα μετά τον θάνατο του γνωστού ηθοποιού Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ, η 9χρονη κόρη του Εμίλια έφτιαξε ένα συγκινητικό βίντεο για τον πατέρα της.

Σύνταξη
Διαζύγιο κορυφής: To Netflix «τελειώνει» τη Μέγκαν Μαρκλ – Κόβει το ρευστό, αποεπενδύει από τη μπράντα As Ever
Game over 09.03.26

Διαζύγιο κορυφής: To Netflix «τελειώνει» τη Μέγκαν Μαρκλ – Κόβει το ρευστό, αποεπενδύει από τη μπράντα As Ever

Έντεκα μήνες μετά το πολυσυζητημένο λανσάρισμα του lifestyle brand As Ever της Μέγκαν Μαρκλ, το Netflix ανακοίνωσε την απόφασή του να αποσύρει την επένδυση του στο φιλόδοξο εγχείρημα

Σύνταξη
Λαϊκά δικαστήρια για τον Τιμοτέ Σαλαμέ: Και η Doja Cat στέκεται πλάι στους καλλιτέχνες της όπερας και του μπαλέτου
Βίντεο 09.03.26

Λαϊκά δικαστήρια για τον Τιμοτέ Σαλαμέ: Και η Doja Cat στέκεται πλάι στους καλλιτέχνες της όπερας και του μπαλέτου

Η Doja Cat αντέδρασε δημόσια στις δηλώσεις του Τιμοτέ Σαλαμέ ότι «κανείς δεν ενδιαφέρεται πια» για την όπερα και το μπαλέτο, υπερασπιζόμενη την αξία και τη μακρά ιστορία των δύο μορφών τέχνης μέσα από ένα βίντεο στο TikTok

Σύνταξη
Αρραβώνας στην Αθηναϊκή Ριβιέρα για το «ομορφότερο κορίτσι στον κόσμο» – Η Ελλάδα, το δαχτυλίδι, ο όρκος της Γαλλίδας καλλονής
Έρωτας στη Βουλιαγμένη 09.03.26

Αρραβώνας στην Αθηναϊκή Ριβιέρα για το «ομορφότερο κορίτσι στον κόσμο» – Η Ελλάδα, το δαχτυλίδι, ο όρκος της Γαλλίδας καλλονής

Η Τιλάν Μπλοντό, το μοντέλο που κατέκτησε τον τίτλο του «ομορφότερου κοριτσιού στον κόσμο» σε ηλικία μόλις έξι ετών, επιβεβαίωσε τον αρραβώνα της με τον Γάλλο DJ Μπεν Ατάλ και τη πρόταση κάτω από τον αττικό ουρανό

Σύνταξη
Ποιος θα είναι ο Βόλντεμορτ στη νέα τηλεοπτική σειρά «Χάρι Πότερ» – Ο Πολ Μπέτανι, ο Κίλιαν Μέρφι ή κανείς τους;
Αναπάντητα ερωτήματα 09.03.26

Ποιος θα είναι ο Βόλντεμορτ στη νέα τηλεοπτική σειρά «Χάρι Πότερ» – Ο Πολ Μπέτανι, ο Κίλιαν Μέρφι ή κανείς τους;

Η HBO δεν έχει ακόμη ανακοινώσει ποιος ηθοποιός θα αναλάβει τον ρόλο του Βόλντεμορτ στη νέα σειρά «Χάρι Πότερ» οπότε το διαδίκτυο έχει αρχίσει να μαντεύει.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σκάνδαλο Έπσταϊν: Τα σημαντικότερα γνωστά ονόματα που αναφέρονται στα αρχεία μέχρι στιγμής και ποια η σχέση τους
Πολιτική, Επιχειρήσεις, Ακαδημία 09.03.26

Σκάνδαλο Έπσταϊν: Τα σημαντικότερα γνωστά ονόματα που αναφέρονται στα αρχεία μέχρι στιγμής και ποια η σχέση τους

Τα λεγόμενα «αρχεία Έπσταϊν» αποκαλύπτουν επαφές και αλληλογραφία του με γνωστούς ακαδημαϊκούς και πανεπιστημιακούς αξιωματούχους, προκαλώντας παραιτήσεις, έρευνες και έντονες αντιδράσεις σε πανεπιστήμια και ιδρύματα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πυροβολισμοί στο σπίτι της Rihanna στο Μπέβερλι Χιλς – Τουλάχιστον μια σφαίρα διαπέρασε τοίχο
Συνελήφθη γυναίκα 09.03.26

Πυροβολισμοί στο σπίτι της Rihanna στο Μπέβερλι Χιλς – Τουλάχιστον μια σφαίρα διαπέρασε τοίχο

Συναγερμός σήμανε στο Μπέβερλι Χιλς όταν μια γυναίκα φέρεται να πυροβόλησε προς την κατοικία της Rihanna, με τουλάχιστον μία σφαίρα να περνά μέσα από τοίχο του σπιτιού

Σύνταξη
Η στρατηγική του Έπσταϊν για να κάνει πελάτη του τον δισεκατομμυριούχο Μορτ Ζούκερμαν
Επιμονή, συναισθηματικός εκβιασμός 09.03.26

Η στρατηγική του Έπσταϊν για να κάνει πελάτη του τον δισεκατομμυριούχο Μορτ Ζούκερμαν

Τα αρχεία του αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης αποκαλύπτουν πώς ο Τζέφρι Έπσταϊν επιχείρησε επί χρόνια να αναλάβει τη διαχείριση της περιουσίας του δισεκατομμυριούχου Μορτ Ζούκερμαν, πιέζοντας τον ίδιο και το περιβάλλον του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Μπεν Στίλερ ζητά από τον Λευκό Οίκο να αφαιρέσει το «Tropic Thunder» από βίντεο για τον αιματηρό πόλεμο στο Ιράν
«Άψογη νίκη» 08.03.26

Ο Μπεν Στίλερ ζητά από τον Λευκό Οίκο να αφαιρέσει το «Tropic Thunder» από βίντεο για τον αιματηρό πόλεμο στο Ιράν

«Δεν έχουμε κανένα ενδιαφέρον να συμμετέχουμε στην προπαγανδιστική σας μηχανή. Ο πόλεμος δεν είναι ταινία», έγραψε σε πρόσφατη ανάρτησή του ο Μπεν Στίλερ, με αφορμή το βίντεο που δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος για τον πόλεμο στο Ιράν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Άγγελος Παπαδημητρίου για Μαρινέλλα: «Δυστυχώς, έχω νέα της. Είναι μεταξύ ουρανού και γης»
Επαφή 08.03.26

Άγγελος Παπαδημητρίου για Μαρινέλλα: «Δυστυχώς, έχω νέα της. Είναι μεταξύ ουρανού και γης»

Ο Άγγελος Παπαδημητρίου αναφέρθηκε στη σχέση του με την Μαρινέλα και μίλησε για την κατάσταση της υγείας της. «Η γνωριμία μου με τη Μαρινέλλα αναβάθμισε τη ζωή μου» είχε δηλώσει ο αγαπητός καλλιτέχνης παλιότερα.

Σύνταξη
Η Τζένιφερ Λόπεζ αποφάσισε να μη σταματήσει ποτέ να «χορεύει» εν μέσω χάους – Δηλαδή, να παλεύει να ζήσει
Σκοτάδι, φως 08.03.26

Η Τζένιφερ Λόπεζ αποφάσισε να μη σταματήσει ποτέ να «χορεύει» εν μέσω χάους – Δηλαδή, να παλεύει να ζήσει

Kάποτε, η Τζένιφερ Λόπεζ έλαβε μια συμβουλή από μια από τις μέντορές της, τη συγγραφέα Λουίζ Χέι, την οποία εξακολουθεί να ακολουθεί μέχρι σήμερα. Ποια ήταν αυτή; Να χορεύει πάντοτε.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
GLP-1: Τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας προστατεύουν και από τους εθισμούς, δείχνει μεγάλη μελέτη σε βετεράνους
GLP-1 10.03.26

Τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας προστατεύουν και από τους εθισμούς, δείχνει μεγάλη μελέτη σε βετεράνους

Οι αγωνιστές GLP-1 περιόρισαν τους θανάτους από υπερβολική δόση και μείωσαν τον κίνδυνο εμφάνισης νέων εθισμών σε αλκοόλ, νικοτίνη, κοκαΐνη, οπιοειδή και κάνναβη.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Θεσσαλονίκη: Έρευνα διέταξε ο εισαγγελέας για την καθηγήτρια που φέρεται να δεχόταν bullying από μαθητές
«Της πετούσαν μπουκάλια» 10.03.26

Έρευνα διέταξε ο εισαγγελέας για την καθηγήτρια που φέρεται να δεχόταν bullying από μαθητές

Τι λέει ο δικηγόρος της οικογένειας της καθηγήτριας που πέθανε το περασμένο Σάββατο, έπειτα από αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο - «Της πετούσαν μπουκάλια με νερό και με σοκολατούχο γάλα»

Σύνταξη
Die Zeit: Συνελήφθη ύποπτος στην Κύπρο που σχεδίαζε τρομοκρατικές επιθέσεις για την Χαμάς
Κόσμος 10.03.26

Die Zeit: Συνελήφθη ύποπτος στην Κύπρο που σχεδίαζε τρομοκρατικές επιθέσεις για την Χαμάς

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι ο άνδρας είχε εμπλοκή στη μεταφορά 300 σφαιρών πραγματικών πυρομαχικών τον Αύγουστο του 2025, οι οποίες φέρεται να προορίζονταν για επιθέσεις δολοφονίας εναντίον ισραηλινών ή εβραϊκών εγκαταστάσεων στη Γερμανία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Σύνταξη
Υπόκλιση στη «φωνή της ψυχής μας»: Η συναυλία – αφιέρωμα στον Αντώνη Καλογιάννη συγκίνησε το θέατρο Παλλάς
Μοναδική βραδιά 10.03.26

Υπόκλιση στη «φωνή της ψυχής μας»: Η συναυλία – αφιέρωμα στον Αντώνη Καλογιάννη συγκίνησε το θέατρο Παλλάς

Το βράδυ της Δευτέρας, το κατάμεστο θέατρο Παλλάς γέμισε με τα τραγούδια του Αντώνη Καλογιάννη, πέντε χρόνια μετά την απώλεια του μεγάλου ερμηνευτή.

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Το εγκληματικό κύκλωμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ έδρασε υπό την καθοδήγηση υπουργών της κυβέρνησης
Επικαιρότητα 10.03.26

Κουτσούμπας: Το εγκληματικό κύκλωμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ έδρασε υπό την καθοδήγηση υπουργών της κυβέρνησης

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας στην ομιλία του στη Βουλή άσκησε για μία ακόμα φορά δριμεία κριτική στην κυβέρνηση και για τη στάση της στον πόλεμο με το Ιράν.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Μητσοτάκης: Ώρα να εξερευνήσουμε αν η πυρηνική ενέργεια μπορεί να διαδραματίσει ρόλο και στην Ελλάδα
Παρίσι 10.03.26

Μητσοτάκης: Ώρα να εξερευνήσουμε αν η πυρηνική ενέργεια μπορεί να διαδραματίσει ρόλο και στην Ελλάδα

«Δεν μπορούμε να πετύχουμε αυτά που θέλουμε στην Ευρώπη χωρίς πυρηνική ενέργεια», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη σύνοδο κορυφής για την πυρηνική ενέργεια και την αστική της χρήση, που πραγματοποιείται στην Γαλλία

Σύνταξη
Επίθεση Φάμελλου σε κυβέρνηση για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Να φύγετε το συντομότερο και να πάρετε μαζί σας το παρακράτος
Πολιτική Γραμματεία 10.03.26

Επίθεση Φάμελλου σε κυβέρνηση για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Να φύγετε το συντομότερο και να πάρετε μαζί σας το παρακράτος

«Όλες οι κινήσεις τη ΝΔ εντάσσονται σε ένα συγκεκριμένο σχέδιο διαφθοράς για να ωφεληθούν οι Φραπέδες και οι Χασάπηδες» ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος από τη Βουλή και επιτέθηκε με σφοδρότητα στην κυβέρνηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η Τουρκία παραβιάζει το διεθνές δίκαιο – Η κυβέρνηση να θέσει το ζήτημα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Πόλεμος στο Ιράν 10.03.26

Τσουκαλάς: Η Τουρκία παραβιάζει το διεθνές δίκαιο – Η κυβέρνηση να θέσει το ζήτημα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

«Η Τουρκία δεν έχει κανένα λόγο να βρίσκεται στην Κύπρο. Περιμένουμε τη σαφή καταδίκη της συνθήκης αυτής από τους Ευρωπαίους ηγέτες», δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
«Φορέματα που σέρνονται, φορέματα που πετούν» – Η νέα συλλογή της Chanel και το φαινόμενο της πεταλούδας
Μεταμόρφωση 10.03.26

«Φορέματα που σέρνονται, φορέματα που πετούν» - Η νέα συλλογή της Chanel και το φαινόμενο της πεταλούδας

Για τη δεύτερη συλλογή της κύριας σειράς του o Matthieu Blazy εμπνεύστηκε από μια συνέντευξη που έδωσε η Coco Chanel στη γαλλική εφημερίδα Le Figaro τη δεκαετία του 1950. «Η μόδα είναι τόσο κάμπια όσο και πεταλούδα», είπε.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μιλένα Αποστολάκη: Το σκάνδαλο ΟΠΕΠΕΚΕ, από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της διακυβέρνησης ΝΔ
Βουλή 10.03.26

Μιλένα Αποστολάκη: Το σκάνδαλο ΟΠΕΠΕΚΕ, από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της διακυβέρνησης ΝΔ

«Δεν μπορείτε να διαγράψετε τις καταθέσεις των μαρτύρων, ούτε τους διαλόγους των επισυνδέσεων που αποδεικνύουν την ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης», τόνισε η Μιλένα Αποστολάκη, απευθυνόμενη στην κυβέρνηση

Σύνταξη
Στο «Παλλάς» ο Ανδρουλάκης: «Η μουσική του Αντώνη Καλογιάννη συνεχίζει να εμπνέει και να δίνει φωνή σε ιδέες και οράματα»
Παρασκήνιο 10.03.26

Στο «Παλλάς» ο Ανδρουλάκης: «Η μουσική του Αντώνη Καλογιάννη συνεχίζει να εμπνέει και να δίνει φωνή σε ιδέες και οράματα»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρακολούθησε την Δευτέρα την παράσταση για τον Αντώνη Καλογιάννη, για τον οποίο τόνισε πως «με τη βαθιά και αισθαντική χροιά του, έδωσε φωνή στους αγώνες του λαού μας για ελευθερία και δημοκρατία»

Σύνταξη
Αντόνιο Κόστα: Παράδειγμα ακλόνητης αλληλεγγύης η ταχεία αντίδραση Ελλάδας, Γαλλίας, Ιταλίας και Ισπανίας στην Κύπρο
Βρυξέλλες 10.03.26

Αντόνιο Κόστα: Παράδειγμα ακλόνητης αλληλεγγύης η ταχεία αντίδραση Ελλάδας, Γαλλίας, Ιταλίας και Ισπανίας στην Κύπρο

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, δήλωσε ότι «οι επιθέσεις του Ιράν και των συμμάχων του, όπως η Χεζμπολάχ, εναντίον των γειτόνων του, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου, κράτους μέλους της ΕΕ, πρέπει να σταματήσουν»

Σύνταξη
