ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 3-2: Ασπρόμαυρο το ντέρμπι και μάχη αιωνίων στα ημιτελικά

Σε ένα μεγάλο ντέρμπι στη Θεσσαλονίκη, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός έδωσαν τη δική τους «μάχη», με τους γηπεδούχους να επικρατούν στις λεπτομέρειες με 3-2 σετ στο τάι μπρέικ, στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Volleyleague που ολοκλήρωσε την κανονική περίοδο της διοργάνωσης.

Έτσι ο «δικέφαλος του βορρά» τερμάτισε στην τρίτη θέση και με μειονέκτημα έδρας θα αντιμετωπίσει τον δεύτερο Μίλωνα, ενώ οι Πειραιώτες τερμάτισαν στην τέταρτη θέση και θα κοντραριστούν με μειονέκτημα έδρας με τον Παναθηναϊκό στα ημιτελικά.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τις ομάδες να κάνουν συνεχόμενα κακά σερβίς και να δείχνουν νευρικότητα. Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να πάρει μια μικρή διαφορά, φτάνοντας στο 10-7, όμως ο Ολυμπιακός παρέμενε κοντά. Οι Ερυθρόλευκοι πλησίασαν στους δύο πόντους με 14-12, αλλά κάπου εκεί οι Θεσσαλονικείς έκαναν ένα επιμέρους 10-2 για να κάνουν το 24-14 και εν τέλει να πάρουν το πρώτο σετ για το 1-0 με το 25-15.

Στο δεύτερο σετ ο Ολυμπιακός μπήκε καλύτερα, καταφέρνοντας να χτίσει μια μικρή διαφορά της τάξεως του 10-6. Οι Πειραιώτες συνέχιζαν να παραμένουν μπροστά στο σκορ φτάνοντας στο 15-9. Οι Ερυθρόλευκοι δεν κατέβασαν ρυθμούς, το αντίθετο, πίεσαν ακόμα περισσότερο και με όπλο το καλό σερβίς και το μπλοκ έφτασαν στο 25-15 και ισοφάρισαν σε 1-1.

Ο ΠΑΟΚ ήταν η ομάδα που άρχισε καλύτερα στο τρίτο σετ, αφού προηγήθηκε με 8-4. Οι Θεσσαλονικείς είχαν το προβάδισμα, αλλά ο Ολυμπιακός παρέμενε κοντά και περίμενε την ευκαιρία του, η οποία δεν άργησε να έρθει αφού πέρασε μπροστά με 19-18. Οι Ερυθρόλευκοι έφτασαν μια ανάσα από το σετ με το 24-21, με τους γηπεδούχους να ισοφαρίζουν σε 24-24. Από εκεί και πέρα και οι δύο ομάδες είχαν την ευκαιρία να τελειώσουν το σετ, κάτι που εν τέλει έκανε ο ΠΑΟΚ με το 29-27, για το 2-1.

Στο ξεκίνημα του τέταρτου σετ οι δύο αντίπαλοι πήγαιναν πόντο-πόντο, με το προβάδισμα να αλλάζει χέρια ουκ ολίγες φορές, αλλά ο Ολυμπιακός ήταν εκείνος που πήρε μια μικρή διαφορά με το 15-11. Από εκεί και πέρα οι Πειραιώτες δεν αντιμετώπισαν προβλήματα, αύξησαν πολύ την απόστασή τους από τον δικέφαλο και με το 25-15 ισοφάρισαν σε 2-2, στέλνοντας το ματς στο τάικ μπρέικ.

Τρέχοντας ένα επιμέρους 7-3 ο ΠΑΟΚ ήταν εκείνος που φάνηκε να πατά καλύτερα στην εκκίνηση του τάι μπρέικ, ενώ λίγο αργότερα βρέθηκε στο 10-5 με πρωταγωνιστή τον Ερνάντεζ. Ο δικέφαλος του βορρά εκμεταλλεύτηκε αυτό το προβάδισμα και με το 15-9 πήρε τη νίκη με το τελικό 3-2.

Η βαθμολογία των ομάδων της πρώτης τετράδας:

1. Παναθηναϊκός 43β. (14 νίκες)

2. ΑΟΝΣ Μίλων 42β. (15 νίκες)

3. ΠΑΟΚ 36β. (14 νίκες)

4. Ολυμπιακός 36β. (11 νίκες)

Τα ζευγάρια των ημιτελικών:

1. Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός

2. ΑΟΝΣ Μίλων-ΠΑΟΚ