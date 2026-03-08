Βοριαζίδης για την επιστροφή του: «Ανατριχιαστικό το χειροκρότημα – Δεν θεωρώ τον εαυτό μου παράδειγμα»

Ο Άρης μπορεί να μην κατάφερε να νικήσει τον Ατρόμητο, όμως στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα, ο Μιχάλης Βοριαζίδης επέστρεψε στην αγωνιστική δράση μετά το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε και αποθεώθηκε από το «Κλεάνθης Βικελίδης».

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής μίλησε μετά τον αγώνα τονίζοντας πως ήταν ανατριχιαστικό το χειροκρότημα που δέχθηκε, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν θεωρεί τον εαυτό του παράδειγμα, επισημαίνοντας πως θέλει απλά να παίξει ποδόσφαιρο.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Μιχάλης Βοριαζίδης:

Για την επιστροφή του: «Δεν θεωρώ τον εαυτό μου παράδειγμα, προσπαθώ να κάνω αυτό που έκανα από μικρός, να παίζω ποδόσφαιρο. Δυστυχώς έλειψα καιρό και μου είχε λείψει πολύ αυτό το συναίσθημα, σήμερα ένιωσα πολλή συγκίνηση, ήταν ανατριχιαστικό το χειροκρότημα που έλαβα από τον κόσμο που μου είχε στηρίξει όλο αυτό το διάστημα. Πραγματικά με έχει στηρίξει απίστευτα, θέλω να ανταποδώσω όλη αυτή την αγάπη, όταν μου δίνεται η ευκαιρία θα δίνω το 100% γι’ αυτόν το σύλλογο.

Θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση, ήταν πολύ σημαντικό ότι με στήριξε σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, τους προπονητές, τους συμπαίκτες μου πάνω απ’ όλα που είναι πάντα μαζί μου και δίπλα μου και νιώθω ευλογημένος που είμαι κάθε μέρα εκεί, το έχω ξαναπεί. Παρ΄ όλα αυτά είναι ανάμικτα τα συναισθήματα, προσωπικά χαίρομαι που γύρισα αλλά από την άλλη δεν με αφήνει να χαρώ γιατί πρώτα θέλω η ομάδα να κερδίζει και να πηγαίνει καλά. Δεν της αξίζει όλο αυτό που περνάει αυτή τη σεζόν. Ελπίζω πραγματικά να αλλάξει όλο αυτό και η ομάδα να επιστρέψει και να κάνει ακόμα μεγαλύτερα πράγματα».

Για το ματς: «Σήμερα ήταν λίγο περίεργο το παιχνίδι έτσι όπως εξελίχθηκε, δεν θα πω ότι ήμασταν άτυχοι, θα μπορούσαμε να σκοράρουμε στις ευκαιρίες και στα πέναλτι. Αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε να δουλεύουμε για το επόμενο ματς, να αφήσουμε πίσω μας το σημερινό, να φτιάξουμε την ψυχολογία μας που είναι το Α και το Ω, γιατί έχουμε πολλή ποιότητα ως σύνολο και μονάδες, να το αλλάξουμε όλο αυτό».

Για το 5-8 και τι λένε στα αποδυτήρια: «Σίγουρα το συζητάμε, δεν τίθεται καν θέμα να μην είμαστε στο 5-8. Συζητάμε συνεχώς, αναλύουμε, προσπαθούμε, οι προπονητές οι καινούργιοι προσπαθούν πάρα πολύ, ελπίζω όλο αυτό να αλλάξει, γιατί δεν το αξίζει αυτή η ομάδα».

Τέλος ανέφερε: «Είναι ευλογία που είμαι εδώ, τα σημαντικά είναι αλλού και πρέπει να είμαστε ευγνώμονες για κάθε στιγμή που έχουμε, πολλά παιδιά είναι σε νοσοκομεία αυτή τη στιγμή, δεν χωράει καν συζήτηση ότι αυτό που κάνουμε πρέπει να το κάνουμε με χαρά, να απολαμβάνουμε τη στιγμή και να μην ξεχνάμε ότι πάνω απ’ όλα να έχουμε την υγεία μας και δόξα τω Θεώ να είμαστε καλά και να ζούμε τη ζωή μας».