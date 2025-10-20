Άρης: Υποβλήθηκε σε επέμβαση ο Βοριαζίδης
Πετυχημένη ήταν η χειρουργική επέμβαση στην οποία υπεβλήθη ο νεαρός μεσοεπιθετικός του Άρη και πλέον θα περάσει από τις υπόλοιπες εξετάσεις που κρίνονται απαραίτητες των ιατρών του.
Ο Μιχάλης Βοριαζίδης υποβλήθηκε σήμερα (20/10) σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση αντιμετώπισης του προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζει. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός του Άρη αναμένεται να περάσει τις επόμενες μέρες από τις υπόλοιπες εξετάσεις υπό την επίβλεψη των θεραπόντων ιατρών του.
Ακόμα, όσοι παίκτες του Άρη αγωνίστηκαν κόντρα στον Παναθηναϊκό έκαναν χθες αποθεραπεία, ενώ οι υπόλοιποι ακολούθησαν κανονικό πρόγραμμα εκγύμνασης.
Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης:
«Πρωινή προπόνηση στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο περιλάμβανε το πρόγραμμα της Δευτέρας.
Στο σημερινό πρόγραμμα οι ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. Πρόγραμμα αποκατάστασης για το πρώτο, ασκήσεις ενεργοποίησης και παιχνίδια σε μικρό χώρο για το δεύτερο γκρουπ (οι Ούρος Ράτσιτς και Κάρλες Πέρεθ συνέχισαν τα προγράμματά τους).
Αύριο, Τρίτη, οι ποδοσφαιριστές της ομάδας μας θα έχουν ρεπό. Στις προπονήσεις θα επιστρέψουν την Τετάρτη (22/10).
Η μεθαυριανή προπόνηση είναι προγραμματισμένη για το πρωί στο «Δασυγένειο» ενόψει του εκτός έδρας αγώνα της ερχόμενης Κυριακής με τον Λεβαδειακό (26/10, 17:00), στο πλαίσιο της 8ης Αγωνιστικής του πρωταθλήματος «Stoiximan Super League» της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.
Ενημέρωση από την ΠΑΕ ΑΡΗΣ
Ο Μιχάλης Βοριαζίδης υποβλήθηκε σήμερα σε επιτυχή επέμβαση. Εν αναμονή των λοιπών εξετάσεων για να είναι το συντομότερο δυνατό κοντά μας».
