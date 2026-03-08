Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε σήμερα λίγο μετά τις 8:00 το πρωί στα Ιωάννινα, με τους δύο οδηγούς να εγκλωβίζονται στα οχήματά τους μετά τη σφοδρή σύγκρουση.

Το αυτοκινητικό ατύχημα σημειώθηκε επί της Εθνικής Αντιστάσεως στον Κατσικά Ιωαννίνων υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Μάλιστα το ένα όχημα, ένα επαγγελματικό βαν, μετά τη σύγκρουση ανετράπη και να κατέληξε στο πεζοδρόμιο.

Οι δύο οδηγοί δεν φέρουν σοβαρά τραύματα, απειλητικά για τη ζωή τους

Ήταν τέτοια η δύναμη με την οποία συγκρούστηκαν τα δύο οχήματα που ο εκκωφαντικός θόρυβος έβγαλε τους περίοικους από τα σπίτια τους, που έντρομοι έτρεξαν να δουν τι συνέβη.

Ιωάννινα: Η επιχείρηση απεγκλωβισμού

Σύμφωνα με το epirus-tv-news.gr, άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που κλήθηκαν στο σημείο του τροχαίου απεγκλώβισαν τους δύο οδηγούς, οι οποίοι στη συνέχεια διακομίσθηκαν στο Νοσοκομείο Χατζηκώστα με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Ολοκληρώθηκε #απεγκλωβισμός δύο ανδρών από Ε.Ι.Χ. οχήματα και παραδόθηκαν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, συνεπεία τροχαίου, επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως στα Ιωάννινα. Επιχείρησαν 10 #πυροσβέστες με 4 οχήματα — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 8, 2026

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου ατυχήματος διερευνά το αρμόδιο τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων.

Στο σημείο επιχείρησαν 10 άνδρες με τέσσερα οχήματα απο τον 1ο Πυροσβεστικό Σώμα Ιωαννίνων και ένα όχημα απο την 5η ΕΜΑΚ.