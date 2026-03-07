Γιουβέντους – Πίζα 4-0: «Ξέσπασε» στο δεύτερο ημίχρονο και έμεινε σε τροχιά πεντάδας

Η Γιουβέντους δεν δυσκολεύτηκε κόντρα στην Πίζα, για την 28η αγωνιστική της Serie A, επικράτησε 4-0, παρέμεινε στην 6η θέση της βαθμολογίας (50 βαθμοί) και σε τροχιά Ευρώπης.

Καμπιάσο (54′), Τουράμ (65′), Γιλντίζ (75′) και Μπόγκα (9,’ +3) τα γκολ της Γηραιάς Κυρίας, που με ένα… ξέσπασμα στο δεύτερο μέρος, βύθισε κι άλλο τους φιλοξενούμενους, που είναι τελευταίοι με 15 βαθμούς, μαζί με την Ελλάς Βερόνα.

Αυτή ήταν μόλις η δεύτερη νίκη της Γιουβέντους, στα τελευταία έξι ματς της Serie A και όντας εκτός Ευρώπης και Κυπέλλου θέλει το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στην τελική βαθμολογία, προκειμένου να βρεθεί την επόμενη σεζόν στις ευρωπαϊκες διοργανώσεις.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 28ης αγωνιστικής της Serie A

Παρασκευή 6/3

Νάπολι – Τορίνο 2-1

Σάββατο 7/3

Κάλιαρι – Κόμο 1-2

Αταλάντα – Ουντινέζε 2-2

Γιουβέντους – Πίζα 4-0

Κυριακή 8/3

13:30 Λέτσε – Κρεμονέζε

16:00 Μπολόνια – Βερόνα

16:00 Φιορεντίνα – Πάρμα

19:00 Τζένοα – Ρόμα

21:45 Μίλαν – Ίντερ

Δευτέρα 9/3

21:45 Λάτσιο – Σασουόλο

Η βαθμολογία της Serie A

Η επόμενη αγωνιστική (29η)

Παρασκευή 13/3

Τορίνο – Πάρμα (21:45)

Σάββατο 14/3

16:00 Ίντερ – Αταλάντα

19:00 Νάπολι – Λέτσε

21:45 Ουντινέζε – Γιουβέντους

Κυριακή 15/03

13:30 Βερόνα – Τζένοα

16:00 Πίζα – Κάλιαρι

16:00- Σασουόλο – Μπολόνια

19:00 Κόμο – Ρόμα

21:45 Λάτσιο – Μίλαν