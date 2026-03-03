Η Γιουβέντους ανανέωσε το συμβόλαιο του ΜακΚένι (pic)

Την επέκταση της συνεργασίας της με τον Γουέστον ΜακΚένι έως το καλοκαίρι του 2030 ανακοίνωσε η Γιουβέντους, με τον διεθνή Αμερικανό μεσοεπιθετικό να επιμηκύνει κατά τρία χρόνια το αμέσως προηγούμενο συμβόλαιό του με τη «Γηραιά Κυρία», έχοντας πλέον πολύ υψηλότερες αποδοχές.

McKennie’s Juventus story is just getting started 💪⚪⚫ pic.twitter.com/34yKt8MBKN — JuventusFC 🇬🇧🇺🇸 (@juventusfcen) March 2, 2026

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Γιουβέντους:

«Έπειτα από έξι χρόνια στα ασπρόμαυρα, ο δεσμός του Γουέστον ΜακΚένι με τη Γιουβέντους ενισχύεται ακόμη περισσότερο με μια ανανέωση συμβολαίου την οποία αξίζει απόλυτα: Η συμφωνία που θα κρατήσει τον 27χρονο Αμερικανό στους «Μπιανκονέρι» έως τις 30 Ιουνίου 2030 είναι πλέον επίσημη.

Η επέκταση της συνεργασίας του αποτελεί επιβράβευση των πολλών εμφανίσεών του σε υψηλό επίπεδο. Ο ΜακΚένι έφτασε στο Τορίνο από τη Σάλκε 04 τον Αύγουστο του 2020 και με την πάροδο του χρόνου καθιερώθηκε ως βασικό στέλεχος της ομάδας.

Στον αγώνα Κυπέλλου Ιταλίας με την Ουντινέζε, τον περασμένο Δεκέμβριο, ξεπέρασε τις 200 συμμετοχές με τη φανέλα της Γιουβέντους – αριθμός που πλέον έχει φτάσει τις 220, με απολογισμό 26 γκολ και 26 ασίστ, έχοντας αγωνιστεί ακόμη και στη θέση του επιθετικού τις τελευταίες εβδομάδες.

Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή ξεχωριστό, πολυδιάστατο και ικανό να καλύψει ουσιαστικά κάθε θέση στον αγωνιστικό χώρο. Το απέδειξε τους τελευταίους μήνες, όταν ξεκινώντας ως κεντρικός μέσος αγωνίστηκε με επιτυχία ως επιθετικός, επιτελικός χαφ, εξτρέμ, πλάγιος μπακ, ακόμη και ως αμυντικός.

Ο ΜακΚένι αποτέλεσε πολύτιμο «εργαλείο» τόσο στη δεξιά όσο και στην αριστερή πλευρά για τον Λουτσιάνο Σπαλέτι, κερδίζοντας την εκτίμηση των φιλάθλων, και πλέον ανταμείβεται για τη σκληρή δουλειά που καταβάλλει καθημερινά στις προπονήσεις.

Συγχαρητήρια, Γουές, από ολόκληρη την οικογένεια της Γιουβέντους!».