ΑΕΚ – Προμηθέας 102-85: Παράσταση για ένα ρόλο και 9η σερί νίκη για την Ένωση

Την ένατη διαδοχική νίκη της στην Greek Basketball League/Α1 μπάσκετ των ανδρών πανηγύρισε σήμερα (7/3) η ΑΕΚ. Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα επιβλήθηκε 102-85 του Προμηθέα στη «SUNEL Arena», στην αναμέτρηση που «άνοιξε την αυλαία» της 20ής αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ένωση υποχρέωσε στην έβδομη διαδοχική ήττα της την αχαϊκή ομάδα, η οποία δεν έχει πανηγυρίσει νίκη μέσα στο 2026.

Οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ στο πρώτο δεκάλεπτο, με τη μεγαλύτερη διαφορά να είναι το +5 της ΑΕΚ (19-14) χάρη στο λέι απ του Φίζελ, 3:17 πριν το τέλος. Όμως, η Ένωση «άνοιξε» το προβάδισμά της στη δεύτερη περίοδο και με τρίποντο του Φλιώνη απέκτησε διψήφια διαφορά (36-26), 6:30 πριν το ημίχρονο, ενώ με τρίποντο του Γκρέι έφτασε στο +20 (50-30), 2:02 πριν το τέλος του α΄ μέρους.

Ο Προμηθέας αντέδρασε και κατάφερε να επιστρέψει στο ματς, καθώς με λέι απ του Χάρις μείωσε σε 57-47, 7:19 πριν το τέλος της τρίτης περιόδου, ενώ με τρίποντο του Γκραντ πλησίασε στο -6 (59-53), 6:12 πριν την ολοκλήρωση του δεκαλέπτου. Οι «κιτρινόμαυροι», ωστόσο, είχαν τις… απαντήσεις και επανέφεραν το προβάδισμά τους στο +20 (77-57), χάρη σε τρίποντο του Νάναλι, 15 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη της τρίτης περιόδου.

Η εξέλιξη αυτή μετέτρεψε σε τυπική διαδικασία το τέταρτο δεκάλεπτο, με την ΑΕΚ, παρότι οι παίκτες της… χαλάρωσαν στο τέλος, να φτάνει στη νίκη, αφού προηγουμένως είχε προηγηθεί με 24 πόντους διαφορά (87-63).

Τα δεκάλεπτα: 24-21, 52-38, 77-57, 102-85.

ΑΕΚ (Ντράγκαν Σάκοτα): Γκρέι 19 (1), Σκορδίλης, Μπράουν 12, Κατσίβελης 4, Φλιώνης 3 (1), Φίζελ 10, Λεκαβίτσιους 18 (3), Αρσενόπουλος, Πετσάρσκι 8 (2), Νάναλι 16 (3), Μπάρτλεϊ 2, Χαραλαμπόπουλος 10 (2).

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ (Κούρο Σεγκούρα): Χάρις 21 (2), Γκραντ 19 (5), Τάκερ 17 (3), Κόουλμαν 12, Πλώτας 9 (1), Λάγιος, Μπέλο 2, Πρέκας 1, Κομνιανίδης 1, Καραγιαννίδης 1, Σταυρακόπουλος 2.