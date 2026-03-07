Προβλήματα στον κόσμο του Ocean’s Eleven: Στον «αέρα» το prequel μετά την παραίτηση του σκηνοθέτη Λι Άιζακ Τσανγκ

Το prequel του Ocean’s Eleven που βρίσκεται σε στάδιο ανάπτυξης δεν έχει πλέον σκηνοθέτη του, καθώς ο Λι Άιζακ Τσανγκ αποχωρεί λόγω «δημιουργικών διαφορών».

Director Lee Isaac Chung is exiting the “Ocean’s 11” prequel starring Margot Robbie and Bradley Cooper over “creative differences” with Warner Bros.https://t.co/JG3GUjHnS2 pic.twitter.com/cSD02lzEtW — Variety (@Variety) March 4, 2026

Στην ταινία, που διαδραματίζεται πριν από το ριμέικ του 2001 με πρωταγωνιστές τους Τζορτζ Κλούνεϊ και Μπραντ Πιτ σχεδιάζεται να έχουν πρωταγωνιστικούς ρόλους οι Μπράντλεϊ Κούπερ και Μάργκο Ρόμπι, η οποία θα είναι επίσης παραγωγός μέσω της εταιρείας της LuckyChap.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Hollywood Reporter (@hollywoodreporter)

Ο Τσανγκ ο οποίος σκηνοθέτησε το βραβευμένο δράμα Minari, καθώς και την επιτυχημένη ταινία Twisters, αποχώρησε λόγω αυτών που η Warner Bros χαρακτήρισε ως «δημιουργικές διαφορές».

Σε κοινή ανακοίνωση του κινηματογραφικού στούντιο με τη LuckyChap, την οποία κοινοποίησε το THR αναφέρεται: «Ο Λι Άιζακ είναι ένα μοναδικό κινηματογραφικό ταλέντο, το όραμα του οποίου και η συνεργασία ήταν ανεκτίμητα για τη Warner Bros. και τη LuckyChap σε όλο αυτό το ταξίδι. Η εμπειρία μας μαζί του έχει μόνο εμβαθύνει τον ενθουσιασμό μας για συνεργασία σε μελλοντικά έργα».

Το Ocean’s Eleven ήταν αρχικά ταινία του 1960 με πρωταγωνιστές τον Φρανκ Σινάτρα, Ντιν Μάρτιν, Πίτερ Λόφορντ, Σαμ Ντέιβις Τζούνιορ. Επανακυκλοφόρησε από τον Στίβεν Σόντεμπεργκ με τους Κλούνεϊ και Πιτ το 2001, με την επιτυχία της να οδηγεί σε συνέχειες το 2004 και το 2007.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Are You Scared Yet (@yet.scared.you.are)

Πρόσφατα, αποκαλύφθηκε ότι οι Κλούνεϊ και Πιτ θα επιστρέψουν για μια ακόμη συνέχεια του Ocean’s.