newspaper
Σάββατο 07 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Με δράσεις τα σχολεία λένε «στοπ» στη βία
Ελλάδα 07 Μαρτίου 2026, 07:00

Με δράσεις τα σχολεία λένε «στοπ» στη βία

Με αφορμή την Πανελλήνια Ημέρα κατά της Βίας στο Σχολείο, «ΤΑ ΝΕΑ» παρακολουθούν μια από τις δίωρες εβδομαδιαίες δράσεις σε ένα από τα σχολεία που συμμετέχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα πρόληψης

Ιφιγένεια Βιρβιδάκη
A
A
Vita.gr
Εσύ είσαι “relationship material”;

Εσύ είσαι “relationship material”;

Spotlight

Η γκρίνια, τα αδέρφια μου, τα κλάματα, η βλακεία όταν χάνω στο παιχνίδι, η ασυνεννοησία όταν προσπαθούν να μου επιβάλλουν κάτι, οι απουσίες, ο τρόπος που με ξυπνάει η μαμά μου, το σχολείο, η… Αρσεναλ! Αυτές τις φράσεις χρησιμοποιούν οι 25 μαθητές της Β’ Γυμνασίου στο 8ο Γυμνάσιο Αμαρουσίου μιλώντας για όσα τους θυμώνουν.

Τα ζητήματα της βίας δεν προσεγγίζονται μόνο από την πλευρά του σχολείου, λένε οι ειδικοί

«Ο θυμός δεν είναι ‘κακό’ συναίσθημα – μας λέει ότι κάτι μπορεί να μας ενοχλεί, να μας φοβίζει ή να μας πληγώνει. Το κλειδί είναι να τον αναγνωρίζουμε νωρίς, πριν μας οδηγήσει σε πράξεις που μετά μπορεί να μετανιώσουμε» γράφει στον πίνακα ο παιδαγωγός και δραματοθεραπευτής Τηλέμαχος Στεργιούλης.

6η Μαρτίου, Πανελλήνια Σχολική Ημέρα κατά της Βίας στο Σχολείο και «ΤΑ ΝΕΑ» παρακολουθούν μια από τις δίωρες εβδομαδιαίες δράσεις στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος «Οδηγός ψυχοεκπαιδευτικής παρέμβασης στο σχολείο για την πρόληψη της βίας και της παραβατικότητας ανηλίκων» σε ένα από τα σχολεία που συμμετέχουν.

«Η δράση αυτή για εμάς έχει τον βασικό στόχο να αφήσει ένα πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα σε τρία επίπεδα: στις σχέσεις των μαθητών μεταξύ των, στις σχέσεις των μαθητών με τους εκπαιδευτικούς και στη σχέση των μαθητών και των εκπαιδευτικών με τους γονείς. Και αυτό γιατί τα ζητήματα της βίας δεν προσεγγίζονται μόνο από την πλευρά του σχολείου. Αυτή η δράση πιστεύουμε ότι καλλιεργεί τον σεβασμό της διαφορετικότητας, το κομμάτι της συμπερίληψης , της ενεργού ακρόασης (που λείπει σαν δεξιότητα ζωής) και της αποδοχής του άλλου όπως είναι» μας λέει ο διευθυντής του 8ου Γυμνασίου Αμαρουσίου Αθανάσιος Ραφτόπουλος.

Να σημειώσουμε ότι η δράση εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα ψυχοκοινωνικής παρέμβασης για την πρόληψη της νεανικής βίας και παραβατικότητας του «It’s up to you(th)», το οποίο υλοποιείται από την ΕΠΑΨΥ σε συνεργασία με το Πάντειο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με χρηματοδότηση του υπουργείου Υγείας. Στη Θεσσαλονίκη η παρέμβαση γίνεται από το «connect Θεσσαλονίκη» και υλοποιείται από το ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ.

Ηδη βρισκόμαστε στην 4η εβδομάδα της δράσης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. «Η εμπειρία από την υλοποίηση του ψυχοεκπαιδευτικού προγράμματος «It’s up to you(th)» της ΕΠΑΨΥ σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στους Δήμους Αχαρνών, Λυκόβρυσης-Πεύκης, Αμαρουσίου και Κηφισιάς» λέει η Βαλέρια Λινάρδου, επιστημονικά υπεύθυνη του προγράμματος, «αναδεικνύει την επιτακτική ανάγκη πως τα παιδιά διψούν για ουσιαστική αλληλεπίδραση που να ξεφεύγει ορισμένες φορές από τη στείρα θεωρία των μαθημάτων. Το ίδιο παρατηρείται και στις κοινοτικές δράσεις διάφορων μορφών που υλοποιούμε στην κοινότητα (εικαστικές, αθλητικές και βιωματικές) στις οποίες γινόμαστε μάρτυρες έκφρασης και ενεργοποίησης, καθώς οι έφηβοι αφήνουν αυθόρμητα στην άκρη τα κινητά τους τηλέφωνα για να συμμετάσχουν ενεργά στη στιγμή».

Μοιράζονται σκέψεις

Κατά τη διάρκεια του ψυχοεκπαιδευτικού προγράμματος, οι μαθητές, ο συντονιστής του προγράμματος και ο καθηγητής είναι καθισμένοι ισότιμα σε έναν κύκλο, αντικριστά ο ένας στον άλλο – εκεί δίνεται ο χώρος να ακουστούν όλες οι φωνές. Σε αυτό το πλαίσιο, τα παιδιά μοιράζονται ουσιαστικές σκέψεις και συνειδητοποιούν με ανακούφιση πόσο κοινά είναι τα βιώματα και οι δυσκολίες τους, μετατρέποντας τη σχολική αίθουσα σε μια κοινότητα κατανόησης και συμπερίληψης.

Πίσω στην αίθουσα. Είναι φανερό πως έχουν κάνει βήματα στη συνύπαρξή τους, πώς λειτουργούν σαν ομάδα – ακόμα και πιο εσωστρεφή παιδιά παίρνουν τον λόγο και συμμετέχουν. Αυτό επισημαίνει και ο Τηλέμαχος Στεργιούλης, συντονιστής του προγράμματος για το Μαρούσι. Κι ο ίδιος διδάσκεται, όπως μας λέει, από τα παιδιά: «Μαθαίνω πολλά για την πρόληψη της βίας και της παραβατικότητας από τους τρόπους που επιλέγουν το τι θα κάνουν, πώς θα εκφραστούν».

Συζητούν για το πώς μεταμορφώνει το σώμα τους ο θυμός. «Κόβεται η αναπνοή», «τρέμει το πόδι μου», «κλαίω», «γίνομαι σαν λύκος» απαντούν ύστερα από σκέψη και λύνουν και τα «προβλήματα» που αντιμετωπίζουν οι 4 ομάδες με βάση ισάριθμα σενάρια. Αυθόρμητα, όμως, απαντούν στο τέλος για να χαρακτηρίσουν με μια λέξη τη δίωρη παρέμβαση: «βοήθεια», «δημιουργία», «ομαδικότητα», «ξέσπασμα», «εναλλακτικό», «χαρά».

Premium έκδοση «Τα ΝΕΑ»

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
DBRS: Διατηρεί το “ΒΒΒ” για την πιστοληπτική ικανότητα της ελληνικής οικονομίας

DBRS: Διατηρεί το “ΒΒΒ” για την πιστοληπτική ικανότητα της ελληνικής οικονομίας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Εσύ είσαι “relationship material”;

Εσύ είσαι “relationship material”;

World
Μέση Ανατολή: Πόσο κοντά σε ένα οικονομικό σοκ είναι ο κόσμος

Μέση Ανατολή: Πόσο κοντά σε ένα οικονομικό σοκ είναι ο κόσμος

inWellness
inTown
inTickets 04.03.26

«Survivors – Ξαναγράφοντας το μύθο της»: Τρεις γυναίκες στο ταξίδι της επούλωσης, της ενδυνάμωσης και της αλληλεγγύης

Η ελληνική πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ Survivors - Ξαναγράφοντας το μύθο της θα γίνει την Παρασκευή 13 Μαρτίου, στις 18:00, στην αίθουσα Τζων Κασσαβέτης στο πλαίσιο του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Κρήτη: Κύμα προσφυγικών ροών – Διαδοχικά περιστατικά μέσα σε λίγες ώρες
Ελλάδα 06.03.26

Κύμα προσφυγικών ροών στην Κρήτη - Διαδοχικά περιστατικά μέσα σε λίγες ώρες

Συνεχίζονται οι προσφυγικές - μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη με τα περιστατικά των τελευταίων 24ωρων να έχουν θέσει σε συναγερμό τις αρχές. Πρόσφυγες και μετανάστες μεταφέρονται σε κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης.

Σύνταξη
Με δύο χειροβομβίδες απειλούσε να επιτεθεί στη ΓΑΔΑ ο 48χρονος από το Σουδάν – Πώς εξουδετερώθηκε
Ελλάδα 06.03.26

Με δύο χειροβομβίδες απειλούσε να επιτεθεί στη ΓΑΔΑ ο 48χρονος από το Σουδάν – Πώς εξουδετερώθηκε

Πρωτοφανές επεισόδιο στο αστυνομικό μέγαρο της ΓΑΔΑ στο κέντρο της Αθήνας - Ποιος είναι ο δράστης, πώς αποφεύχθηκαν τα χειρότερα - Τι λέει η ανακοίνωση της ΓΑΔΑ

Σύνταξη
ΑΔΕΔΥ: Συγκέντρωση στην πλατεία Κλαυθμώνος στις 8 Μαρτίου για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας
Woman 06.03.26

ΑΔΕΔΥ: Συγκέντρωση στην πλατεία Κλαυθμώνος στις 8 Μαρτίου για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

«Φέτος τιμούμε τη μνήμη των πέντε εργατριών που έχασαν τη ζωή τους στην έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα», σημειώνει η ΑΔΕΔΥ, τονίζοντας ότι δεν ήταν ατύχημα

Σύνταξη
Ηλιούπολη: Πάνω από 1 κιλό κοκαΐνη εντοπίστηκε σε διαμέρισμα-«καβάτζα» 28χρονου – Είχε συλληφθεί στον Άγιο Παντελεήμονα
Ελλάδα 06.03.26

Ηλιούπολη: Πάνω από 1 κιλό κοκαΐνη εντοπίστηκε σε διαμέρισμα-«καβάτζα» 28χρονου – Είχε συλληφθεί στον Άγιο Παντελεήμονα

Ο 28χρονος είχε συλληφθεί για διακίνηση ναρκωτικών μετά από καταδίωξη στο κέντρο της Αθήνας τρακάροντας τρία αυτοκίνητα - Εντοπίστηκε το σπίτι του στην Ηλιούπολη και έγινε έφοδος

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το Πεντάγωνο βάζει «στο μάτι» τα ουκρανικά drones αναχαίτισης για να αντιμετωπίσει το Ιράν
Μέση Ανατολή 07.03.26

Το Πεντάγωνο βάζει «στο μάτι» τα ουκρανικά drones αναχαίτισης για να αντιμετωπίσει το Ιράν

Τα κράτη του Κόλπου χρησιμοποιούσαν ακριβούς πυραύλους Patriot για να αμυνθούν από τα κύματα των Shahed που εκτοξεύονταν από το Ιράν, από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν τον πόλεμο. Όμως, τα αποθέματά τους μειώνονται

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Προβλήματα στον κόσμο του Ocean’s Eleven: Στον «αέρα» το prequel μετά την παραίτηση του σκηνοθέτη Λι Άιζακ Τσανγκ
Δύσκολη αποστολή 07.03.26

Προβλήματα στον κόσμο του Ocean’s Eleven: Στον «αέρα» το prequel μετά την παραίτηση του σκηνοθέτη Λι Άιζακ Τσανγκ

Ενώ όλα έδειχαν να πηγαίνουν μια χαρά στον κόσμο του Ocean’s Eleven, ο σκηνοθέτης Λι Άιζακ Τσανγκ αποχώρησε λόγω «δημιουργικών διαφορών» και το project βρίσκεται στον αέρα. 

Σύνταξη
Δεξιοί και ακροκεντρώοι την πέφτουν στον Σάντσεθ την ώρα που η μισή Ε.Ε. έχει στρατιωτικές εμπορικές σχέσεις με την Τουρκία
Πολιτική 07.03.26

Δεξιοί και ακροκεντρώοι την πέφτουν στον Σάντσεθ την ώρα που η μισή Ε.Ε. έχει στρατιωτικές εμπορικές σχέσεις με την Τουρκία

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ αποτελεί... απωθημένο των εγχώριων δεξιών αλλά και των εκπροσώπων του ακραίου κέντρου επειδή δεν ταυτίζεται με το αφήγημα των ΗΠΑ και του Ισραήλ στις επιχειρήσεις τους έναντι του Ιράν.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Μέση Ανατολή: Η «φλεγόμενη» οικονομία του πολέμου – Η Ελλάδα ανάμεσα σε συμπληγάδες
Το κρίσιμο ερώτημα 07.03.26

Η «φλεγόμενη» οικονομία του πολέμου - Η Ελλάδα ανάμεσα σε συμπληγάδες

Η γεωπολιτική αστάθεια που πυροδοτούν οι πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή δημιουργεί ένα σύνθετο σκηνικό για την ελληνική οικονομία. Παρόλο που η Ελλάδα εμφανίζει ρυθμούς ανάπτυξης πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο η «αιμορραγία» είναι σχεδόν αδύνατο να εκμηδενιστεί και όσο περνάει ο χρόνος, χωρίς να αποκλιμακώνεται η κατάσταση, ο κίνδυνος να μεγαλώσει είναι μεγαλύτερος.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ισημερινός: Οι ΗΠΑ βομβαρδίζουν «ναρκοτρομοκράτες» και στα σύνορα με την Κολομβία
«Βασικός σύμμαχος» 07.03.26

Οι ΗΠΑ βομβαρδίζουν «ναρκοτρομοκράτες» και στον Ισημερινό

Στρατιωτική επιχείρηση με τη συμμετοχή των ΗΠΑ διεξήχθη στον Ισημερινό, στα σύνορα με την Κολομβία, που είχε στόχο «έναν καταυλισμό της εγκληματικής οργάνωσης διακίνησης ναρκωτικών CDF».

Σύνταξη
Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης προκαλούν τον Τραμπ – «Περιμένουμε» τα πολεμικά σας στα Στενά του Ορμούζ
Φρουροί της Επανάστασης 07.03.26

«Το Ιράν χαιρετίζει τη συνοδεία τάνκερ από πολεμικά των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ»

Προκαλούν τον Ντόναλντ Τραμπ οι Φρουροί της Επανάστασης, χαιρετίζοντας «τη συνοδεία πετρελαιοφόρων από αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στα Στενά του Ορμούζ», και περιμένοντας «την παρουσία τους».

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Βλέπετε τι μάχη γίνεται στην 10η, 11η θέση, παλεύουν ομάδες με τρομερό ρόστερ και καλούς προπονητές»
Μπάσκετ 07.03.26

Μπαρτζώκας: «Βλέπετε τι μάχη γίνεται στην 10η, 11η θέση, παλεύουν ομάδες με τρομερό ρόστερ και καλούς προπονητές»

Μετά τη νίκη που πέτυχε ο Ολυμπιακός επί του Παναθηναϊκού ο Γιώργος Μπαρτζώκας εξήγησε τη σημασία ης νίκης του Ολυμπιακού αλλά και στη νοοτροπία διαχείρισής της από όλους στους Πειραιώτες.

Σύνταξη
Το καθεστώς του Ιράν διατηρεί τον έλεγχό του, παρά τις καταστροφικές απώλειες – Σε τι ελπίζει;
Πόλεμος 06.03.26

Το καθεστώς του Ιράν διατηρεί τον έλεγχό του, παρά τις καταστροφικές απώλειες – Σε τι ελπίζει;

Ανώτατα στελέχη του Ιράν έχουν στοχοποιηθεί ή και δολοφονηθεί, αλλά ειδικοί και αξιωματούχοι λένε ότι η κυβερνητική δομή στην Τεχεράνη παρέμεινε εκπληκτικά ανθεκτική

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Μπάγερν Μονάχου-Γκλάντμπαχ 4-1: Η επέλαση συνεχίστηκε (+14) και με το μυαλό στην Αταλάντα
Ποδόσφαιρο 06.03.26

Μπάγερν Μονάχου-Γκλάντμπαχ 4-1: Η επέλαση συνεχίστηκε (+14) και με το μυαλό στην Αταλάντα

Άλλη μια επιβεβαίωση κυριαρχίας στην Bundesliga από την Μπάγερν που «διατυμπανίζει» ότι ο τίτλος της ανήκει και ότι είναι τυπική υπόθεση. Γκολ και ασίστ ο Λουίς Ντίας που άνοιξε τον δρόμο για τη νίκη

Σύνταξη
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 07 Μαρτίου 2026
Απόρρητο