Η κυβέρνηση του Πακιστάν ανακοίνωσε αυξήσεις της τάξης του 20% στις τιμές των καυσίμων στα πρατήρια, επικαλούμενη το ράλι των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο υπουργός Πετρελαίου Αλί Περβέζ Μάλικ ανακοίνωσε μια ιστορικά υψηλή αύξηση κατά 55 ρουπίες (0,17 ευρώ), με την τιμή του πετρελαίου κίνησης να διαμορφώνεται στις 321,17 ρουπίες (0,99 ευρώ) και την τιμή της βενζίνης στις 335,86 ρουπίες (1,04 ευρώ).

The government has raised petrol and diesel prices by Rs55 per litre as global oil costs surge, fuelled by the US-Israel war with Iran, putting pressure on domestic energy and prompting fuel price adjustments.#PetrolDieselPrice #Pakistan #MiddleEastCrisis #PakistanTV… pic.twitter.com/iVnQKcR40l — Pakistan TV (@PakTVGlobal) March 6, 2026

«Λάβαμε αυτήν την απόφαση αναγκαστικά λόγω της απότομης αύξησης των τιμών του πετρελαίου παγκοσμίως», είπε ο πακιστανός υπουργός.

Η απόφαση αναμένεται να οδηγήσει σε άνοδο του πληθωρισμού και να πλήξει τον φτωχό πληθυσμό του Πακιστάν.

Πριν από την ανακοίνωση, τεράστιες ουρές σχηματίζονταν στα πρατήρια καυσίμων σε αρκετές μεγαλουπόλεις, όπως στη Λαχόρη και στο Καράτσι (κεντρική φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Akhtar Soomro, και βίντεο, κάτω).

Περιμένω «εδώ και 70 λεπτά»

Περιμένοντας υπομονετικά στην ουρά σε ένα πρατήριο καυσίμων της Λαχόρης, ο Ιμράν Χουσέιν δήλωσε ότι ήθελε να είναι προετοιμασμένος σε περίπτωση που υπάρξει έλλειψη στην αγορά. «Περιμένω τη σειρά μου στην ουρά εδώ και 70 λεπτά», είπε.

#BREAKING: Pakistan plunges into a fuel crisis as the government hikes petrol and diesel prices by PKR 55 per litre, citing surging global oil costs linked to escalating Middle East tensions. Long queues and panic buying reported at petrol pumps across the country. pic.twitter.com/QUPoE6aXFM — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) March 6, 2026

Χθες Παρασκευή, ο πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ διεμήνυσε πως όσοι επιχειρήσουν να θησαυρίσουν μέσω της συσσώρευσης καυσίμων θα τιμωρηθούν.

Το Πακιστάν εισάγει πετρέλαιο κυρίως από τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Η κυβέρνηση θα αξιολογεί τη διαμόρφωση των τιμών σε εβδομαδιαία βάση, σημείωσε ο πακιστανός υπουργός Πετρελαίου.

Πηγή: ΑΠΕ