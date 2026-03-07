newspaper
Σάββατο 07 Μαρτίου 2026
Μέση Ανατολή: Αύξηση κατά 20% στις τιμές των καυσίμων ανακοίνωσε η κυβέρνηση του Πακιστάν
Διεθνής Οικονομία 07 Μαρτίου 2026

Μέση Ανατολή: Αύξηση κατά 20% στις τιμές των καυσίμων ανακοίνωσε η κυβέρνηση του Πακιστάν

«Λόγω της απότομης αύξησης των τιμών του πετρελαίου παγκοσμίως», η κυβέρνηση του Πακιστάν ανακοίνωσε αύξηση κατά 20% στις τιμές των καυσίμων στα πρατήρια.

Η κυβέρνηση του Πακιστάν ανακοίνωσε αυξήσεις της τάξης του 20% στις τιμές των καυσίμων στα πρατήρια, επικαλούμενη το ράλι των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο υπουργός Πετρελαίου Αλί Περβέζ Μάλικ ανακοίνωσε μια ιστορικά υψηλή αύξηση κατά 55 ρουπίες (0,17 ευρώ), με την τιμή του πετρελαίου κίνησης να διαμορφώνεται στις 321,17 ρουπίες (0,99 ευρώ) και την τιμή της βενζίνης στις 335,86 ρουπίες (1,04 ευρώ).

Η αύξηση στις τιμές των καυσίμων αναμένεται να οδηγήσει σε άνοδο του πληθωρισμού και να πλήξει τον φτωχό πληθυσμό

«Λάβαμε αυτήν την απόφαση αναγκαστικά λόγω της απότομης αύξησης των τιμών του πετρελαίου παγκοσμίως», είπε ο πακιστανός υπουργός.

Η απόφαση αναμένεται να οδηγήσει σε άνοδο του πληθωρισμού και να πλήξει τον φτωχό πληθυσμό του Πακιστάν.

Πριν από την ανακοίνωση, τεράστιες ουρές σχηματίζονταν στα πρατήρια καυσίμων σε αρκετές μεγαλουπόλεις, όπως στη Λαχόρη και στο Καράτσι (κεντρική φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Akhtar Soomro, και βίντεο, κάτω).

Περιμένω «εδώ και 70 λεπτά»

Περιμένοντας υπομονετικά στην ουρά σε ένα πρατήριο καυσίμων της Λαχόρης, ο Ιμράν Χουσέιν δήλωσε ότι ήθελε να είναι προετοιμασμένος σε περίπτωση που υπάρξει έλλειψη στην αγορά. «Περιμένω τη σειρά μου στην ουρά εδώ και 70 λεπτά», είπε.

Χθες Παρασκευή, ο πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ διεμήνυσε πως όσοι επιχειρήσουν να θησαυρίσουν μέσω της συσσώρευσης καυσίμων θα τιμωρηθούν.

Το Πακιστάν εισάγει πετρέλαιο κυρίως από τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Η κυβέρνηση θα αξιολογεί τη διαμόρφωση των τιμών σε εβδομαδιαία βάση, σημείωσε ο πακιστανός υπουργός Πετρελαίου.

Economy
DBRS: Διατηρεί το “ΒΒΒ” για την πιστοληπτική ικανότητα της ελληνικής οικονομίας

DBRS: Διατηρεί το “ΒΒΒ” για την πιστοληπτική ικανότητα της ελληνικής οικονομίας

World
Μέση Ανατολή: Πόσο κοντά σε ένα οικονομικό σοκ είναι ο κόσμος

Μέση Ανατολή: Πόσο κοντά σε ένα οικονομικό σοκ είναι ο κόσμος

«Survivors – Ξαναγράφοντας το μύθο της»: Τρεις γυναίκες στο ταξίδι της επούλωσης, της ενδυνάμωσης και της αλληλεγγύης

Η ελληνική πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ Survivors - Ξαναγράφοντας το μύθο της θα γίνει την Παρασκευή 13 Μαρτίου, στις 18:00, στην αίθουσα Τζων Κασσαβέτης στο πλαίσιο του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

«Υπάρχει πολύ πετρέλαιο στην αγορά» διαμηνύει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας εν μέσω παγκόσμιας ανησυχίας
Πόλεμος στο Ιράν 06.03.26

«Υπάρχει πολύ πετρέλαιο στην αγορά» διαμηνύει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας εν μέσω παγκόσμιας ανησυχίας

Ο εκτελεστικός διευθυντής του ΔΟΕ, Φατίχ Μπιρόλ, επέμεινε ότι «δεν υπάρχει έλλειψη» σε πετρέλαιο αν και αναγνώρισε το «σοβαρό πρόβλημα επιμελητείας» για τη διοχέτευσή του εξαιτίας του πολέμου

Σύνταξη
Γιατί οι προσπάθειες της ΕΕ να μειώσει την τιμή της ενέργειας είναι καταδικασμένες να αποτύχουν
Πόλεμος στο Ιράν 06.03.26

Γιατί οι προσπάθειες της ΕΕ να μειώσει την τιμή της ενέργειας είναι καταδικασμένες να αποτύχουν

Ο πόλεμος με το Ιράν προκαλεί και πάλι πανικό στους ευρωπαίους πολιτικούς σχετικά με τις υψηλές τιμές της ενέργειας στην ΕΕ, αλλά οι απαντήσεις είναι πολύπλοκες και πολιτικά ευαίσθητες.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Έλλειψη ταλέντων στην Ευρώπη: Οι θέσεις εργασίας που δυσκολεύονται περισσότερο να καλύψουν οι επιχειρήσεις
Διεθνής Οικονομία 06.03.26

Έλλειψη ταλέντων στην Ευρώπη: Οι θέσεις εργασίας που δυσκολεύονται περισσότερο να καλύψουν οι επιχειρήσεις

Η αγορά εργασίας στην Ευρώπη αντιμετωπίζει ολοένα και μεγαλύτερη έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, καθώς πολλές επιχειρήσεις δυσκολεύονται να καλύψουν βασικές θέσεις σε κρίσιμους κλάδους

Σύνταξη
Η Volkswagen κατασκεύασε στρατιωτικά οχήματα εν μέσω οικονομικής πίεσης
Οικονομική πίεση 06.03.26

Η Volkswagen το ρίχνει στα στρατιωτικά οχήματα

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Volkswagen, η οποία βρίσκεται εδώ και καιρό υπό οικονομική πίεση, εξετάζει τη δυνατότητα παραγωγής στρατιωτικών οχημάτων στο εργόστάσιό της στο Οσναμπρουκ.

Σύνταξη
Ρωσία: Η κυβέρνηση θα συζητήσει σύντομα τη διακοπή των εξαγωγών φυσικού αερίου στην Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 05.03.26

Ρωσία: Η κυβέρνηση θα συζητήσει σύντομα τη διακοπή των εξαγωγών φυσικού αερίου στην Ευρώπη

Παρά τη μείωση στις πωλήσεις φυσικού αερίου λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, η Ρωσία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος προμηθευτής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σύνταξη
Είναι η Κίνα ο πραγματικός στόχος της επίθεσης Τραμπ στο Ιράν; – Γιατί πλήττει το Πεκίνο εκεί που πονάει;
Ο «κρυφός» πόλεμος 05.03.26

Είναι η Κίνα ο πραγματικός στόχος της επίθεσης Τραμπ στο Ιράν; – Γιατί πλήττει το Πεκίνο εκεί που πονάει;

Το Ιράν παρείχε περίπου το 15% των εισαγωγών αργού πετρελαίου της Κίνας και δεν είναι σαφές πόσο εύκολα ή φθηνά μπορεί το Πεκίνο να αντικαταστήσει αυτό το απόθεμα σε αυτή την συγκυρία

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Κίνα: Ζητά από τα διυλιστήριά της να αναστείλουν εξαγωγές καυσίμων εν μέσω του πολέμου στο Ιράν
Πληροφορίες Bloomberg 05.03.26

To Πεκίνο ζητά από τα κινεζικά διυλιστήρια να αναστείλουν εξαγωγές καυσίμων εν μέσω του πολέμου στο Ιράν

Αξιωματούχοι της NDRC στην Κίνα «ζήτησαν προφορικά προσωρινή αναστολή των αποστολών διυλισμένων προϊόντων, με άμεση ισχύ», σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg

Σύνταξη
Η ανεργία στην ευρωζώνη πέφτει απροσδόκητα σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα
Διεθνής Οικονομία 05.03.26

Η ανεργία στην ευρωζώνη πέφτει απροσδόκητα σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα

Η αγορά εργασίας της ευρωζώνης παρουσίασε μικρή βελτίωση τον Ιανουάριο του 2026, με το εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας να μειώνεται στο 6,1%, το χαμηλότερο επίπεδο όλων των εποχών.

Σύνταξη
Απότομη άνοδος των τιμών στα λιπάσματα – Κίνδυνος για ελλείψεις στα τρόφιμα αν συνεχιστεί ο πόλεμος στο Ιράν
Ανησυχία 05.03.26

Απότομη άνοδος των τιμών στα λιπάσματα - Κίνδυνος για ελλείψεις στα τρόφιμα αν συνεχιστεί ο πόλεμος στο Ιράν

Ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στο Ιράν ασκεί πιέσεις σε έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς λιπασμάτων στον κόσμο - Προειδοποιήσεις αναλυτών

Σύνταξη
Η Ευρώπη εκτεθειμένη και ευάλωτη – Η κρίση στο Ιράν αποδεικνύει τα ρήγματα στην ενεργειακή πολιτική
Social Europe 05.03.26

Η Ευρώπη εκτεθειμένη και ευάλωτη – Η κρίση στο Ιράν αποδεικνύει τα ρήγματα στην ενεργειακή πολιτική

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αποδεικνύει ακόμη μία φορά πόσο ευάλωτη είναι η Ευρώπη. Και πως πρέπει να δράσει για την ενεργειακή αυτονομία, τη βιομηχανική ανάπτυξη και στον στρατηγικό ρόλο της διεθνώς.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ισημερινός: Οι ΗΠΑ βομβαρδίζουν «ναρκοτρομοκράτες» και στα σύνορα με την Κολομβία
«Βασικός σύμμαχος» 07.03.26

Οι ΗΠΑ βομβαρδίζουν «ναρκοτρομοκράτες» και στον Ισημερινό

Στρατιωτική επιχείρηση με τη συμμετοχή των ΗΠΑ διεξήχθη στον Ισημερινό, στα σύνορα με την Κολομβία, που είχε στόχο «έναν καταυλισμό της εγκληματικής οργάνωσης διακίνησης ναρκωτικών CDF».

Σύνταξη
Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης προκαλούν τον Τραμπ – «Περιμένουμε» τα πολεμικά σας στα Στενά του Ορμούζ
Φρουροί της Επανάστασης 07.03.26

«Το Ιράν χαιρετίζει τη συνοδεία τάνκερ από πολεμικά των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ»

Προκαλούν τον Ντόναλντ Τραμπ οι Φρουροί της Επανάστασης, χαιρετίζοντας «τη συνοδεία πετρελαιοφόρων από αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στα Στενά του Ορμούζ», και περιμένοντας «την παρουσία τους».

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Βλέπετε τι μάχη γίνεται στην 10η, 11η θέση, παλεύουν ομάδες με τρομερό ρόστερ και καλούς προπονητές»
Μπάσκετ 07.03.26

Μπαρτζώκας: «Βλέπετε τι μάχη γίνεται στην 10η, 11η θέση, παλεύουν ομάδες με τρομερό ρόστερ και καλούς προπονητές»

Μετά τη νίκη που πέτυχε ο Ολυμπιακός επί του Παναθηναϊκού ο Γιώργος Μπαρτζώκας εξήγησε τη σημασία ης νίκης του Ολυμπιακού αλλά και στη νοοτροπία διαχείρισής της από όλους στους Πειραιώτες.

Σύνταξη
Το καθεστώς του Ιράν διατηρεί τον έλεγχό του, παρά τις καταστροφικές απώλειες – Σε τι ελπίζει;
Πόλεμος 06.03.26

Το καθεστώς του Ιράν διατηρεί τον έλεγχό του, παρά τις καταστροφικές απώλειες – Σε τι ελπίζει;

Ανώτατα στελέχη του Ιράν έχουν στοχοποιηθεί ή και δολοφονηθεί, αλλά ειδικοί και αξιωματούχοι λένε ότι η κυβερνητική δομή στην Τεχεράνη παρέμεινε εκπληκτικά ανθεκτική

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Μπάγερν Μονάχου-Γκλάντμπαχ 4-1: Η επέλαση συνεχίστηκε (+14) και με το μυαλό στην Αταλάντα
Ποδόσφαιρο 06.03.26

Μπάγερν Μονάχου-Γκλάντμπαχ 4-1: Η επέλαση συνεχίστηκε (+14) και με το μυαλό στην Αταλάντα

Άλλη μια επιβεβαίωση κυριαρχίας στην Bundesliga από την Μπάγερν που «διατυμπανίζει» ότι ο τίτλος της ανήκει και ότι είναι τυπική υπόθεση. Γκολ και ασίστ ο Λουίς Ντίας που άνοιξε τον δρόμο για τη νίκη

Σύνταξη
Όχι στο όνομα τους: Pokemon εναντίον Λευκού Οίκου για τον MAGA προπαγανδιστή Pikachu – «Είναι ενωτικός»
Κόντρα 06.03.26

Όχι στο όνομα τους: Pokemon εναντίον Λευκού Οίκου για τον MAGA προπαγανδιστή Pikachu – «Είναι ενωτικός»

Για δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες, ο παγκόσμιος κολοσσός των Pokemon παλεύει να πάρει όσο το δυνατόν μεγαλύτερες αποστάσεις από την επικοινωνιακή στρατηγική του Λευκού Οίκου που εργαλειοποιεί των Pikachu για προπαγάνδα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 86-80: Έδειξαν χαρακτήρα και πήραν το ντέρμπι οι «ερυθρόλευκοι» (vid)
Μπάσκετ 06.03.26

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 86-80: Έδειξαν χαρακτήρα και πήραν το ντέρμπι οι «ερυθρόλευκοι» (vid)

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε από το -17 με το οποίο έχανε στο 2ο δεκάλεπτο, προσπέρασε με 8,5 λεπτά πριν το τέλος (58-59), όμως ο Ολυμπιακός έδειξε χαρακτήρα και με πέντε διψήφιους επικράτησε με 86-80.

Σύνταξη
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

