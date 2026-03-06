Η πρόεδρος Βιόσα Οσμάνι διέλυσε την Παρασκευή το κοινοβούλιο και προκήρυξε πρόωρες εκλογές στο Κόσοβο, τις τρίτες σε διάστημα λίγο περισσότερο από ένα χρόνο, μια μέρα μετά την αποτυχία των βουλευτών να εκλέξουν νέο αρχηγό κράτους εντός της συνταγματικής προθεσμίας.

Το 120μελές κοινοβούλιο είχε προθεσμία μέχρι τα μεσάνυχτα της Πέμπτης για να επιλέξει πρόεδρο, αλλά το κυβερνών κόμμα Vetevendosje του πρωθυπουργού Αλμπίν Κούρτι δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την απαιτούμενη απαρτία ή να συσπειρώσει τους βουλευτές της αντιπολίτευσης πίσω από τον υποψήφιό του, τον υπουργό Εξωτερικών Γκλάουκ Κοντζούφκα.

🇽🇰 Update: Kosovo’s parliament has failed to elect a new president, failing to reach the 80-seat quorum. This triggers the dissolution of parliament and snap elections (less than three months after the previous snap elections). pic.twitter.com/0em49tTSx5 — kos_data (@kos_data) March 5, 2026

«Ένα κοινοβούλιο που δεν μπορεί να εκλέξει πρόεδρο δεν μπορεί να συνεχίσει επ’ αόριστον να παρατείνει τη διαδικασία, όπως προσπαθεί να κάνει». Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζήτησαν έναν υποψήφιο που θα συγκεντρώνει συναίνεση, αλλά ο Κούρτι πρότεινε τον υπουργό Εξωτερικών του, Γκλάουκ Κοντζούφκα.

Το Κόσοβο είχε ήδη προκηρύξει πρόωρες εκλογές στις 28 Δεκεμβρίου, αφού δεν κατάφερε να σχηματίσει κυβέρνηση μετά τις εκλογές του Φεβρουαρίου 2025.