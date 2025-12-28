Εκλογές στο Κόσοβο: Ξεκάθαρο προβάδισμα για το κόμμα του πρωθυπουργού Άλμπιν Κούρτι

Ξεκάθαρο προβάδισμα στις βουλευτικές εκλογές που έγιναν σήμερα, Κυριακή 28 Δεκεμβρίου, στο Κόσοβο καταγράφει το κόμμα του πρωθυπουργού Άλμπιν Κούρτι.

Ωστόσο, παρά το προβάδισμα, δεν έχει καταστεί σαφές αν κατορθώσει ο Αλ. Κούρτι να αποκτήσει αυτοδυναμία για να σπάσει το πολιτικό αδιέξοδο που διαρκεί ένα χρόνο και έχει παραλύσει το κοινοβούλιο.

Το κίνημα «Αυτοδιάθεση« (LVV) του Κούρτι, που κυβερνάει από το 2021, προηγείται με 47,12% των ψήφων με καταμετρημένο το 22% των ψήφων, σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα. Φαίνεται απίθανο να εξασφαλίσει τις 61 έδρες στη βουλή των 120 εδρών που χρειάζεται για να κυβερνήσει μόνο του.

Η δεύτερη φορά που σημειώθηκαν εκλογές στο Κόσοβο το 2025

Είναι η δεύτερη φορά μέσα στο 2025 που διεξάγονται βουλευτικές εκλογές. Οι προηγούμενες εκλογές, στις 9 Φεβρουαρίου, δεν ανέδειξαν κυβέρνηση και έτσι για δέκα μήνες περίπου την εξουσία ασκούσε υπηρεσιακή κυβέρνηση. Μήνες ατελέσφορων συνομιλιών για συγκρότηση κυβερνητικού συνασπισμού ώθησαν την πρόεδρο της χώρας Βιόσα Οσμάνι να διαλύσει το κοινοβούλιο τον Νοέμβριο και να προκηρύξει πρόωρες εκλογές.

«Η βούληση των πολιτών βρίσκεται τώρα στις κάλπες. Η διατήρηση αυτής της βούλησης είναι απαραίτητη για τη νομιμότητα και την αξιοπιστία της εκλογικής διαδικασίας», δήλωσε ο Κούρτι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα μετά τη δημοσίευση των exit polls.

Τα δύο κύρια κόμματα της αντιπολίτευσης, το Δημοκρατικό Κόμμα (PDK) και Δημοκρατική Ένωση Κοσόβου (LDK), λαμβάνουν το 22% και το 15,6% των ψήφων αντίστοιχα, σύμφωνα με exit polls.