Στην υπερψήφιση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών, για την παροχή δικαιώματος επιστολικής ψήφου στις εθνικές εκλογές στους απόδημους Έλληνες, προχώρησε η Βουλή, με οριακή πλειοψηφία.

Ψήφισε η Βουλή το νομοσχέδιο για την επιστολική ψήφο των αποδήμων στις εθνικές εκλογές

Για την έγκριση του νομοσχεδίου και ειδικότερα των διατάξεων που αφορούν στο δικαίωμα αυτό καθαυτό – βάσει των συνταγματικών επιταγών – απαιτούταν ενισχυμένη πλειοψηφία των 2/3 του όλου αριθμού των βουλευτών, η οποία τελικώς και επετεύχθη, καθώς συνολικά 201 βουλευτές υπερψήφισαν.

Οι Έλληνες του εξωτερικού θα μπορούν να ψηφίζουν με επιστολική ψήφο

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κρατώντας το φάκελο που «κάνει πιο εύκολη από ποτέ τη συμμετοχή των Ελλήνων του εξωτερικού στις εθνικές εκλογές» με ένα σύντομο βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάσει πως οι Έλληνες του εξωτερικού θα μπορούν να ψηφίζουν με επιστολική ψήφο από εκεί που ζουν.

Το δικαίωμα στην επιστολική ψήφο ψήφισαν οι κοινοβουλευτικές ομάδες της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, οι 4 βουλευτές του Στέφανου Κασσελάκη, αλλά και οι ανεξάρτητοι προερχόμενοι από τους «Σπαρτιάτες», Χ. Κατσιβαρδάς και Κ. Φλώρος, οι Μπ. Μπαράν και Π. Παρασκευαΐδης (ψήφισε το σύνολο των νομοσχεδίου), ο Αντώνης Σαμαράς, η Αθηνά Λινού, η Κυριακή Μάλαμα και ο ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης.

Για την έτερη διάταξη, ωστόσο, που αφορά στην άμεση εφαρμογή της τριεδρικής περιφέρειας αποδήμων, ο αριθμός των βουλευτών που υπερψήφισε δεν έφτασε τον αναγκαίο από το Σύνταγμα, με αποτέλεσμα να εφαρμοστεί μετά την πάροδο 18μήνου.