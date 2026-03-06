Επιστολική ψήφος: Αυτός είναι ο φάκελος για τη συμμετοχή των Ελλήνων του εξωτερικού στις εθνικές εκλογές
Εγκρίθηκε η επιστολική ψήφος των αποδήμων με 201 «ναι».
- Δυστύχημα ο θάνατος του 15χρονου μαθητή από την Γαλλία στην Ομόνοια - Μαρτυρίες συμμαθητών του
- Ρόδος: Πώς αποκαλύφθηκε η κακοποίηση της 30χρονης από τη μητέρα της
- Οδηγούσε μεθυσμένος και χωρίς δίπλωμα με 151χλμ/ώρα στη λεωφόρο Λαυρίου – Συνελήφθη 42χρονος
- Ανδρουλάκης: Τριάντα δύο χρόνια μετά, η Μελίνα συνεχίζει να εμπνέει
Στην υπερψήφιση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών, για την παροχή δικαιώματος επιστολικής ψήφου στις εθνικές εκλογές στους απόδημους Έλληνες, προχώρησε η Βουλή, με οριακή πλειοψηφία.
Ψήφισε η Βουλή το νομοσχέδιο για την επιστολική ψήφο των αποδήμων στις εθνικές εκλογές
Για την έγκριση του νομοσχεδίου και ειδικότερα των διατάξεων που αφορούν στο δικαίωμα αυτό καθαυτό – βάσει των συνταγματικών επιταγών – απαιτούταν ενισχυμένη πλειοψηφία των 2/3 του όλου αριθμού των βουλευτών, η οποία τελικώς και επετεύχθη, καθώς συνολικά 201 βουλευτές υπερψήφισαν.
Οι Έλληνες του εξωτερικού θα μπορούν να ψηφίζουν με επιστολική ψήφο
Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κρατώντας το φάκελο που «κάνει πιο εύκολη από ποτέ τη συμμετοχή των Ελλήνων του εξωτερικού στις εθνικές εκλογές» με ένα σύντομο βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάσει πως οι Έλληνες του εξωτερικού θα μπορούν να ψηφίζουν με επιστολική ψήφο από εκεί που ζουν.
Το δικαίωμα στην επιστολική ψήφο ψήφισαν οι κοινοβουλευτικές ομάδες της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, οι 4 βουλευτές του Στέφανου Κασσελάκη, αλλά και οι ανεξάρτητοι προερχόμενοι από τους «Σπαρτιάτες», Χ. Κατσιβαρδάς και Κ. Φλώρος, οι Μπ. Μπαράν και Π. Παρασκευαΐδης (ψήφισε το σύνολο των νομοσχεδίου), ο Αντώνης Σαμαράς, η Αθηνά Λινού, η Κυριακή Μάλαμα και ο ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης.
Για την έτερη διάταξη, ωστόσο, που αφορά στην άμεση εφαρμογή της τριεδρικής περιφέρειας αποδήμων, ο αριθμός των βουλευτών που υπερψήφισε δεν έφτασε τον αναγκαίο από το Σύνταγμα, με αποτέλεσμα να εφαρμοστεί μετά την πάροδο 18μήνου.
- Επιστολική ψήφος: Αυτός είναι ο φάκελος για τη συμμετοχή των Ελλήνων του εξωτερικού στις εθνικές εκλογές
- «Το ελπίζω»: Tι δήλωσε ο Κρουζ Μπέκαμ για τη ρήξη με τον αδελφό του, Μπρούκλιν
- Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 13 Μαρτίου
- Άνδρας απειλεί ότι έχει εκρηκτικά μπροστά στη ΓΑΔΑ – Κλειστή η λεωφόρος Αλεξάνδρας
- Πόλεμος στα χρόνια της τεχνητής νοημοσύνης: ΑΙ βίντεο, βιντεοπαιχνίδια και παραπληροφόρηση πλημμυρίζουν τα social media
- Στέφανος Τσιτσιπάς και Νόβακ Τζόκοβιτς θα παίξουν μαζί στο διπλό του Indian Wells!
- Ηλιούπολη: Πάνω από 1 κιλό κοκαΐνη εντοπίστηκε σε διαμέρισμα-«καβάτζα» 28χρονου – Είχε συλληφθεί στον Άγιο Παντελεήμονα
- Ιράν: Η στιγμή αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης κοντά σε σχολείο αρρένων – Ένα παιδί σκοτώθηκε [βίντεο]
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις