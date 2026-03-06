newspaper
Παρασκευή 06 Μαρτίου 2026
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό λόγω εργασιών
Κρήτη: Συνελήφθη 37χρονος που έφερνε μεγάλες ποσότητες βεγγαλικών από το εξωτερικό
Ελλάδα 06 Μαρτίου 2026, 10:41

Κρήτη: Συνελήφθη 37χρονος που έφερνε μεγάλες ποσότητες βεγγαλικών από το εξωτερικό

Οι Αρχές είχαν ειδοποιηθεί για την παράνομη δράση του και γνώριζαν ότι το πρωί της Πέμπτης θα έφτανε στην Κρήτη, με πλοίο της γραμμής, μεταφέροντας ένα ακόμα μεγάλο φορτίο

Σύνταξη
A
A
Μεγάλες ποσότητες βεγγαλικών φέρεται να έφερνε στην Κρήτη ένας Σλοβάκος, ο οποίος εντοπίστηκε από την Αστυνομία και συνελήφθη μαζί με τον συνεργάτη του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, ο 37χρονος Σλοβάκος έκανε για αρκετά μεγάλο διάστημα ταξίδια στη χώρα του, όπου προμηθευόταν μεγάλες ποσότητες βεγγαλικών και κροτίδων και τις έφερνε στην Κρήτη.

Οι Αρχές είχαν ειδοποιηθεί για την παράνομη δράση του και γνώριζαν ότι χθες το πρωί θα έφτανε στα Χανιά, με πλοίο της γραμμής, μεταφέροντας ένα ακόμα μεγάλο φορτίο.

Έτσι, στήθηκε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση και μόλις ο 37χρονος αποβιβάστηκε με το αυτοκίνητό του από το πλοίο στο λιμάνι της Σούδας οι αστυνομικοί τον σταμάτησαν για έλεγχο. Συνοδηγός ήταν ένας 23χρονος Έλληνες που φέρεται να είναι συνεργός του.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου οι αστυνομικοί βρήκαν και κατάσχεσαν 5.460 βεγγαλικά, 3.822 κροτίδες, 41 πυροτεχνήματα, καπνογόνα και είδη οπλισμού.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Συνελήφθησαν χθες (05.03.2026) το πρωί σε περιοχή του Δήμου Χανίων από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κισσάμου, δύο άντρες 23χρονος ημεδαπός και 37χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και βεγγαλικών και πυροτεχνημάτων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κισσάμου, ότι ο 37χρονος εισάγει και διακινεί από το εξωτερικό κροτίδες, βεγγαλικά και είδη πυροτεχνίας , αποκομίζοντας με αυτό τον τρόπο παράνομο περιουσιακό όφελος, οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, χθες (05.03.2026) το πρωί στο Λιμάνι της Σούδας εντοπίστηκε ο 37χρονος με τον 23χρονο να επιβαίνουν σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο αφού εξήλθαν από το πλοίο και ακινητοποιήθηκαν, ενώ ακολούθησε έρευνα στους ίδιους και το όχημα και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε έρευνα στη οικία του 37χρονου.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

-5.460- βεγγαλικά,
-3.822- κροτίδες,
-25- πυροτεχνήματα σιντριβάνι,
-16- πυροτεχνήματα τύπου βόμβα,
-2- καπνογόνα,
-3- ηλεκτρονικές συσκευές απομακρυσμένης πυροδότησης βεγγαλικών,
-2- πιστόλια,
-3- γεμιστήρες,
-611- φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων,
-1- μεταλλική βαλλίστρα με -5- βέλη,
-3- σιγαστήρες πυροβόλου όπλου,
προσαρμοσμένο φακό,
διόπτρα και κομπρέσορα,
-1- γκλόπ,
-1- μαχαίρι
Επίσης κατασχέθηκε το ανωτέρω όχημα ιδιοκτησίας του 37χρονου ως μέσο παράνομης μεταφοράς όπλων πυρομαχικών και εκρηκτικών υλών.

Η προανάκριση διενεργείται από Το Αστυνομικό Τμήμα Κισσάμου.

