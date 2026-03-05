«Όχι» του Μαγκουάιρ σε πρόταση να δώσει 60.000 ευρώ για να κλείσει η υπόθεση της Μυκόνου

Ο Χάρι Μαγκουάιρ συνεχίζει τη δικαστική μάχη για την υπόθεση που ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2020 στη Μύκονο, αρνούμενος να καταβάλει οποιοδήποτε ποσό προκειμένου να τελειώσει εξωδικαστικά η υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον του διεθνούς αμυντικού της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, του προτάθηκε αρκετές φορές να πληρώσει περίπου 60.000 ευρώ ώστε να κλείσει η υπόθεση.

Αυτό γίνεται προκειμένου ο Μαγκουάιρ να καθαρίσει το όνομά του, επιλέγοντας την νομική οδό και όλα όσα προβλέπονται από το νόμο.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με την Daily Mail οι αστυνομικοί στους οποίους είχε αντισταθεί ο αμυντικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ζήτησαν τον αποκλεισμό του από την Premier League. Οπως δήλωσε ο δικηγόρος τους περίμεναν έσιω μια συγγνώμη από τον Μαγκουάιρ, μια κίνηση σεβασμού. Το ίδιο δημοσίευμα αποκαλύπτει ότι είχε απορρίψει και στο παρελθόν πρόταση εξωδικαστικού συμβιβασμού.

Υπενθυμίζουμε επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 15 μηνών με αναστολή, ωστόσο ο 33χρονος ποδοσφαιριστής εμφανίζεται αποφασισμένος να εξαντλήσει όλα τα νομικά μέσα, ακόμα και να κάνει προσφυγή στον Άρειο Πάγο.