Όλα όσα αξίζει να ξέρεις για τον κουρκουμά και τα πολλαπλά οφέλη του

Ο κουρκουμάς, το χρυσαφένιο μπαχαρικό που βρίσκουμε συχνά στις κουζίνες μας, είναι γνωστός για την γεύση και το χαρακτηριστικό χρώμα του. Tώρα, πρόσφατη έρευνα που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Frontiers in Pharmacology επισημαίνει ότι έχει πολλά περισσότερα να προσφέρει από ό,τι φανταζόμαστε. Εκτός από τη γαστρονομική του χρήση, ο κουρκουμάς, και κυρίως η κουρκουμίνη που περιέχει, χάρη στις ισχυρές αντιοξειδωτικές της ιδιότητες, φαίνεται ότι μπορεί να έχει θετική επίδραση σε τέσσερις τομείς της υγείας μας, προσφέροντας πληθώρα οφελών.

1.Κουρκουμάς και αρτηριακή πίεση

Όπως αναφέρεται στην έρευνα ένα από τα πιο εντυπωσιακά οφέλη του κουρκουμά είναι η δυνατότητά του να υποστηρίζει την υγεία της καρδιάς. Η κατανάλωση του μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της συστολικής και διαστολικής αρτηριακής πίεσης, κάνοντάς τον ένα φυσικό σύμμαχο για άτομα που παλεύουν με την υπέρταση.

2.Φυσική υποστήριξη για την αντιμετώπιση της χοληστερίνης

Η κουρκουμίνη αναφέρεται επίσης ότι μπορεί να μειώσει τα επίπεδα της “κακής” LDL χοληστερόλης, ενώ ενισχύει τη “καλή” HDL χοληστερόλη. Αυτό το διπλό όφελος βοηθά στην ενίσχυση του καρδιαγγειακού συστήματος και στη μείωση του κινδύνου για καρδιοπάθειες. Για άτομα με διαβήτη τύπου 2, τα αποτελέσματα της έρευνας ήταν λιγότερο έντονα, αλλά η γενική βελτίωση των επιπέδων χοληστερόλης θεωρείται αξιόλογη.

3. Μια χρυσή λύση για τον εγκέφαλο

Σύμφωνα με την μελέτη, η κουρκουμίνη μπορεί να μειώσει τα συμπτώματα άγχους και κατάθλιψης, ενισχύοντας τη διάθεση και τη νοητική υγεία. Επιπλέον, βοηθά στη βελτίωση των επιπέδων μιας πρωτεΐνης που ονομάζεται BDNF, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία του εγκεφάλου.

4. Αναλγητικό για τους πόνους περιόδου και τις κράμπες

Φαίνεται πως οι γυναίκες που υποφέρουν από έντονους πόνους κατά την περίοδό τους και από προεμμηνορροϊκό σύνδρομο (PMS) μπορούν σύμφωνα με την έρευνα να επωφεληθούν από την κατανάλωση κουρκουμά. Η κουρκουμίνη συμβάλει στη μείωση της έντασης των κραμπών και στην ανακούφιση των συμπτωμάτων του PMS.

Κουρκουμάς: Πώς να τον ενσωματώσετε στην καθημερινή σας διατροφή;

Η κατανάλωση κουρκουμά στην καθημερινή σας διατροφή είναι πιο εύκολη από ό,τι φαντάζεστε και μπορεί να προσφέρει απίστευτα οφέλη στην υγεία σας. Μπορείτε να προσθέσετε λίγο κουρκουμά στο τσάι σας για μια επιπλέον boost, σε smoothies και φυσικούς χυμούς για να ενδυναμώσετε το ανοσοποιητικό σας σύστημα, ή ακόμα και να τον ενσωματώσετε στις συνταγές μαγειρικής σας για να αναδείξετε τις γεύσεις και να ενισχύσετε τη θρεπτική αξία των γευμάτων σας.

Παρά τα πολλά θετικά αποτελέσματα, είναι σημαντικό ωστόσο να θυμόμαστε ότι η χρήση του πρέπει να γίνεται με μέτρο και στην περίπτωση που αντιμετωπίζουμε κάποιο πρόβλημα υγείας να συμβουλευόμαστε πάντα έναν ειδικό για να διασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή χρήση του στην καθημερινότητά μας.

* Πηγή: Vita