Αλάτι και κατάθλιψη: Μια περίεργη σχέση

Άτομα που προσθέτουν συχνά επιπλέον αλάτι στα γεύματά τους ενδέχεται να διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης κατάθλιψης, σύμφωνα με νέα κινέζικη μελέτη. Η εν λόγω μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nutritional Neuroscience δείχνει ότι η συνήθεια να «πιάνουμε την αλατιέρα» συνδέεται στενά με καταθλιπτικά συμπτώματα και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και με μείζονα καταθλιπτική διαταραχή. Η μείωση του επιπλέον αλατιού στο τραπέζι ίσως αποτελεί μια απλή στρατηγική προστασίας της ψυχικής υγείας.

Γιατί εξετάστηκε το αλάτι;

Η κατάθλιψη αποτελεί σημαντικό παγκόσμιο πρόβλημα δημόσιας υγείας, συνδεδεμένο με:

Επίμονα χαμηλή διάθεση

Απώλεια ενδιαφέροντος για καθημερινές δραστηριότητες

Μειωμένο προσδόκιμο ζωής

Είναι γνωστό ότι η διατροφή επηρεάζει την ψυχική υγεία. Μια ισορροπημένη, θρεπτική διατροφή προστατεύει, ενώ τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα επιδεινώνουν τα συμπτώματα. Ωστόσο, η συγκεκριμένη πρακτική της προσθήκης αλατιού στο τραπέζι έχει μελετηθεί ελάχιστα. Η υπερβολική κατανάλωση νατρίου συνδέεται ήδη με υπέρταση και καρδιαγγειακά νοσήματα. Οι ερευνητές υπέθεσαν ότι μπορεί να επηρεάζει και τον εγκέφαλο μέσω παρόμοιων βιολογικών μηχανισμών.

Πώς έγινε η μελέτη;

Οι ερευνητές ανέλυσαν στοιχεία από περισσότερους από 15.000 ενήλικες. Οι συμμετέχοντες δήλωσαν πόσο συχνά προσθέτουν αλάτι στο φαγητό, χωρίς να υπολογίζεται το αλάτι στο μαγείρεμα, ενώ παράλληλα συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο που σχετίζεται με συμπτώματα κατάθλιψης.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, όσο πιο συχνή ήταν η προσθήκη αλατιού, τόσο υψηλότερα ήταν τα σκορ κατάθλιψης. Τα άτομα με τη μεγαλύτερη προτίμηση στο αλάτι είχαν σημαντικά αυξημένες πιθανότητες εμφάνισης καταθλιπτικών συμπτωμάτων. Η συσχέτιση παρέμεινε ακόμη και μετά τον έλεγχο για ηλικία, φύλο, εισόδημα, εκπαίδευση, κάπνισμα και χρόνιες παθήσεις.

Επιπλέον, διερευνήθηκε αν το αλάτι προκαλεί κατάθλιψη και δεν είναι απλώς αποτέλεσμα αυτής. Έτσι στην έρευνα, αναλύθηκαν γενετικά δεδομένα από 500.000 άτομα ευρωπαϊκής καταγωγής. Φάνηκε, λοιπόν, πως ορισμένες γενετικές παραλλαγές συνδέονται με φυσική προτίμηση στο αλάτι. Έτσι, οι επιστήμονες μπόρεσαν να εξετάσουν τις επιπτώσεις της δια βίου αυξημένης κατανάλωσης νατρίου.

Αλάτι και κατάθλιψη

Τα άτομα που είχαν γενετική προδιάθεση για αυξημένη κατανάλωση αλατιού εμφάνιζαν 11% αυξημένο κίνδυνο για καταθλιπτικά συμπτώματα. Η ίδια προδιάθεση συνδεόταν ακόμη και με 28% αυξημένο κίνδυνο μείζονος καταθλιπτικής διαταραχής Τα ευρήματα, γενικότερα, υποστηρίζουν μια πιθανή άμεση βιολογική σύνδεση μεταξύ νατρίου και διάθεσης.

Γιατί συμβαίνει αυτό;

Οι ερευνητές προτείνουν διάφορες εξηγήσεις αυτής της συσχέτισης. Η υπερβολική πρόσληψη νατρίου μπορεί να διαταράξει το σύστημα του οργανισμού που ρυθμίζει την αντίδραση στο στρες μέσω ορμονών, όπως η κορτιζόλη.

Η υψηλή κατανάλωση αλατιού συνδέεται, επίσης, με την αυξημένη φλεγμονή και με το οξειδωτικό στρες. Αυτές οι διεργασίες μπορούν να επηρεάσουν εγκεφαλικές περιοχές όπως ο ιππόκαμπος, που ρυθμίζει τα συναισθήματα.

Στη μελέτη, λαμβάνονται υπόψιν, τέλος, και οι συμπεριφορικοί φαύλοι κύκλοι. Η αρνητική σκέψη προκαλεί δυσλειτουργικά συναισθήματα, τα οποία είναι πιθανόν να οδηγήσουν σε ανθυγιεινές διατροφικές επιλογές με αποτέλεσμα την επιδείνωση διάθεσης.

* Πηγή: Vita