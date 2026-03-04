Τετάρτη 04 Μαρτίου 2026
Οι τροφές που κάνουν καλό στη μνήμη
04 Μαρτίου 2026

Οι τροφές που κάνουν καλό στη μνήμη

Δέκα τροφές που προσφέρουν πολλαπλά οφέλη στο σώμα και το μυαλό σας.

Η μνήμη και η υγεία του εγκεφάλου είναι ζωτικής σημασίας για τη γενική ευημερία μας. Και το καλύτερο; Μπορούμε να τις ενισχύσουμε μέσω της διατροφής μας, η οποία παίζει σημαντικό ρόλο στην προστασία των εγκεφαλικών κυττάρων, στη βελτίωση της συγκέντρωσης και στη διατήρηση της μνήμης μας σε υψηλά επίπεδα. Ιδιαίτερα αν βάλουμε στην καθημερινότητά μας τις παρακάτω τροφές.

Δυναμώστε την μνήμη σας με αυτές τις 10 τροφές που κάνουν τη διαφορά

1. Μπρόκολο

Το μπρόκολο είναι γεμάτο αντιοξειδωτικά και φυτικές ίνες, δύο θρεπτικά συστατικά που βοηθούν στην καταπολέμηση οξειδωτικής βλάβης, η οποία είναι συχνά υπεύθυνη για τη μείωση της εγκεφαλικής λειτουργίας. Επίσης, το μπρόκολο περιέχει βιταμίνη Κ, η οποία υποστηρίζει την δημιουργία των πρωτεϊνών που είναι απαραίτητες για τη μνήμη και την προστασία των νευρικών κυττάρων.

2. Μύρτιλα

Τα μύρτιλα είναι γεμάτα από αντιοξειδωτικά που προστατεύουν τα εγκεφαλικά κύτταρα από τη φθορά. Είναι επίσης πηγή φυτικών ινών, οι οποίες βελτιώνουν την υγεία του εντέρου. Δεδομένου ότι το έντερο και ο εγκέφαλος συνδέονται μέσω του “άξονα εντέρου-εγκεφάλου“, η καλή υγεία του εντέρου μπορεί να βελτιώσει την εγκεφαλική λειτουργία. Μπορείτε να προσθέσετε μύρτιλα στα smoothies σας , το γιαούρτι ή τη βρόμη για έναν απολαυστικό και θρεπτικό συνδυασμό.

3. Σπόροι κολοκύθας

Οι σπόροι κολοκύθας είναι γεμάτοι με αντιοξειδωτικά και μικροθρεπτικά συστατικά, όπως ψευδάργυρο, μαγνήσιο και σίδηρο. Αυτά τα στοιχεία είναι σημαντικά για την επικοινωνία των νευρικών κυττάρων και τη μάθηση. Ο ψευδάργυρος, για παράδειγμα, είναι απαραίτητος για τη σωστή λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος και μπορεί να συμβάλλει στην προστασία του εγκεφάλου. Προσθέστε τους σε σαλάτες ή στη granola σας για ένα θρεπτικό σνακ.

4. Λιπαρά ψάρια

Τα λιπαρά ψάρια όπως ο σολομός, οι σαρδέλες και ο τόνος, είναι γεμάτα με ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, τα οποία είναι βασικά για τη δημιουργία νευρικών κυττάρων που σχετίζονται με τη μνήμη και τη μάθηση. Τα ωμέγα-3 λιπαρά υποστηρίζουν την υγεία της καρδιάς, που με τη σειρά της ενισχύει την κυκλοφορία του αίματος προς τον εγκέφαλο.

5. Σπόροι chia

Οι σπόροι chia περιέχουν αλφα-λινολενικό οξύ (ALA), ένα φυτικό ωμέγα-3 λιπαρό οξύ που βοηθά στη μετάδοση των σημάτων στον εγκέφαλο. Επίσης, βοηθά στη ρύθμιση των επιπέδων της χοληστερόλης και του σακχάρου στο αίμα. Μπορείτε να φτιάξετε pudding chia ή προσθέστε τους σε smoothies, γιαούρτι ή σαλάτες για έναν υγιεινό συνδυασμό.

6. Καρύδια

Είναι εξαιρετικά ωφέλιμα λόγω της πλούσιας περιεκτικότητάς τους σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, τα οποία είναι απαραίτητα για τον οργανισμό, διότι ενισχύουν την υγεία της καρδιάς και συμβάλουν σημαντικά στην υποστήριξη της γνωστικής λειτουργίας.

7. Σμέουρα

Τα σμέουρα είναι γεμάτα από φλαβονοειδή, τα οποία προστατεύουν τον εγκέφαλο από τη φθορά. Είναι επίσης πηγή φυτικών ινών, που βοηθούν στη βελτίωση της υγείας του εντέρου και, κατ’ επέκταση, του εγκεφάλου. Δοκιμάστε τα σε smoothies ή προσθέστε τα πάνω από το γιαούρτι μαζί με βρόμη για έναν υπέροχο συνδυασμό.

8. Αυγά

Τα αυγά είναι πλούσια σε βιταμίνες Β και χολίνη, τα οποία είναι απαραίτητα για την καλή λειτουργία του εγκεφάλου και της μνήμης. Η χολίνη βοηθά στην παραγωγή νευροδιαβιβαστών που συνδέονται με τη διάθεση και τη μνήμη. Πέρα από το πρωινό, τα αυγά μπορούν να καταναλωθούν σε σαλάτες ή σνακ για να ενισχύσουν τη λειτουργία του εγκεφάλου σας.

9. Μαύρη σοκολάτα

Η μαύρη σοκολάτα είναι γεμάτη από φλαβονοειδή, που βοηθούν στη βελτίωση της εγκεφαλικής λειτουργίας και στη σύνδεση των νευρικών κυττάρων. Επιλέξτε σοκολάτα με τουλάχιστον 70% κακάο για τα μέγιστα οφέλη.

10. Σκούρα φυλλώδη λαχανικά

Έρευνες επισημαίνουν ότι τα σκούρα φυλλώδη λαχανικά όπως το σπανάκι και το καλέ, είναι πλούσια σε βιταμίνη Κ, φολικό οξύ και βήτα-καροτίνη, τα οποία υποστηρίζουν τη λειτουργία του εγκεφάλου και μειώνουν την οξειδωτική βλάβη. Απολαύστε τα σε σαλάτες, σούπες ή smoothies για να ενισχύσετε την υγεία του εγκεφάλου σας.

Περσικός: Πώς η κρίση στα Στενά του Ορμούζ απειλεί ανάπτυξη, πληθωρισμό και επιτόκια

Περσικός: Πώς η κρίση στα Στενά του Ορμούζ απειλεί ανάπτυξη, πληθωρισμό και επιτόκια

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Απέκτησε το 9,71% της ΕΥΔΑΠ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Απέκτησε το 9,71% της ΕΥΔΑΠ

Λούβρο: Σε σταυροδρόμι μετά τα σκάνδαλα – Ποια θα είναι η επόμενη μέρα για το μεγαλύτερο μουσείο του κόσμου;
Πολλά τα δεινά 04.03.26

Λούβρο: Σε σταυροδρόμι μετά τα σκάνδαλα – Ποια θα είναι η επόμενη μέρα για το μεγαλύτερο μουσείο του κόσμου;

Μετά τη θεαματική ληστεία, τις απεργίες και την παραίτηση της διοίκησης, το Λούβρο καλείται να αποφασίσει αν θα προχωρήσει σε μια «φαραωνική» ανακαίνιση ή αν θα στραφεί πρώτα στη διάσωση των θεμελίων του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Θέλω να σε ακούω να φωνάζεις: Το Scream επέστρεψε στη μεγάλη οθόνη κάνοντας ρεκόρ
Ουρλιαχτά 04.03.26

Θέλω να σε ακούω να φωνάζεις: Το Scream επέστρεψε στη μεγάλη οθόνη κάνοντας ρεκόρ

Τρεις δεκαετίες μετά την κυκλοφορία της original ταινίας, το Scream επέστρεψε στις σκοτεινές αίθουσες με το 7ο μέρος του franchise, με το «άνοιγμά» του να ξεπερνάει τα 97 εκατομμύρια δολάρια στο box office.

Σύνταξη
Κοινωνική κατοικία: Μπαλώματα με «αντιπαροχή» ή Δημόσιος Οργανισμός Στέγασης;
Οικονομία 04.03.26

Κοινωνική κατοικία: Μπαλώματα με «αντιπαροχή» ή Δημόσιος Οργανισμός Στέγασης;

Η Ελλάδα παραμένει η μοναδική χώρα της ΕΕ με σχεδόν μηδενική κοινωνική κατοικία. Η ανέργερση 1500 κοινωνικών διαμερισμάτων ως το 2027 δεν πρόκειται να μας ξεκολλήσει από την τελευταία θέση.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Λίβανος: Πολλοί νεκροί σε βομβαρδισμούς του Ισραήλ – Διαταγή απομάκρυνσης κατοίκων σε 16 χωριά
Και σε ξενοδοχείο 04.03.26 Upd: 05:40

Πολύνεκροι βομβαρδισμοί του Ισραήλ στον Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός διέταξε τους κατοίκους 16 κοινοτήτων του νότιου Λιβάνου να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους, ενώ εξαπέλυσε φονικούς βομβαρδισμούς σε πόλεις νότια της Βηρυτού.

Σύνταξη
Ιράν: Εκκληση «όλα τα μέρη» να τηρούν τους κανόνες του διεθνούς δικαίου απευθύνει ο Μαρκ Κάρνι
Καναδάς 04.03.26

Την τήρηση του διεθνούς δικαίου από «όλα τα μέρη» ζητά ο Μαρκ Κάρνι

Εκκληση προς «όλα τα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και του Ισραήλ, να τηρούν τους κανόνες του διεθνούς δικαίου για τις ένοπλες συγκρούσεις», απευθύνει από την Αυστραλία ο Μαρκ Κάρνι.

Σύνταξη
Ιράν: Εχει «δίλημμα» ο Μερτς για το εάν παραβιάζεται το διεθνές δίκαιο από τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ
Πόλεμος στο Ιράν 04.03.26

Εχει «δίλημμα» ο Μερτς για το διεθνές δίκαιο

Δεν είναι βέβαιος ο Μερτς ότι παραβιάζεται το διεθνές δίκαιο από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ που αποφάσισαν να ισοπεδώσουν από κοινού το Ιράν, με βάση τις περιγραφές του γερμανού καγκελάριου.

Σύνταξη
Ιράν: Ανησυχεί για την επόμενη μέρα ο Μερτς – Δεν υπάρχει διατυπωμένη στρατηγική
Χωρίς στρατηγική 04.03.26

Ανησυχεί ο Μερτς για την επόμενη μέρα στο Ιράν

Οι ΗΠΑ «δεν έχουν πραγματικά διατυπωμένη στρατηγική σχετικά με τη μελλοντική πολιτική ηγεσία» του Ιράν, επισημαίνει ο Φρίντριχ Μερτς, εκφράζοντας την ανησυχία του για την «επόμενη μέρα».

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: «Οι άμαχοι πληρώνουν το τίμημα σε ολόκληρη την περιοχή», επισημαίνει ο ΟΗΕ
ΟΗΕ 04.03.26

«Οι άμαχοι πληρώνουν το τίμημα» στη Μέση Ανατολή

«Πλήττονται σπίτια, νοσοκομεία και σχολεία», επισημαίνει αξιωματούχος του ΟΗΕ, για τις πολεμικές συρράξεις στη Μέση Ανατολή, τονίζοντας ότι οι άμαχοι είναι αυτοί που «πληρώνουν το τίμημα».

Σύνταξη
Τουρκία: Κριτική στο Ιράν ασκεί ο Φιντάν για τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές άλλων χωρών
Τουρκία 04.03.26

Κριτική στο Ιράν από τον Φιντάν

Καταδικάζει τις επιθέσεις του Ιράν κατά χωρών του Κόλπου, ο Χακίν Φιντάν, κάνοντας λόγο για λανθασμένη στρατηγική που επιτείνει την αποσταθεροποίηση.

Σύνταξη
Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης 3-0: Στον τελικό οι Μαδριλένοι, «άγγιξαν» επική ανατροπή οι Καταλανοί (vid)
Copa del Rey 04.03.26

Στον τελικό η Ατλέτικο, «άγγιξε» επική ανατροπή η Μπαρτσελόνα (3-0)

Η Μπαρτσελόνα κυριάρχησε κόντρα στην Ατλέτικο προηγήθηκε με 3-0, αλλά δεν πέτυχε την ολική ανατροπή, με τους Ροχιμπλάνκος να περνούν στον τελικό του ισπανικού Κυπέλλου χάρη στο 4-0 του πρώτου ματς.

Σύνταξη
Οι σκληροπυρηνικοί στη Μόσχα ανησυχούν λόγω του Ιράν – Λένε ότι δεν πρέπει να εμπιστεύονται τον Τραμπ
Τραμπ και Πούτιν 03.03.26

Οι σκληροπυρηνικοί στη Μόσχα ανησυχούν λόγω του Ιράν – Λένε ότι δεν πρέπει να εμπιστεύονται τον Τραμπ

Κάποιοι από τους σκληροπυρηνικούς απαιτούν δημόσια από τη Μόσχα να εγκαταλείψει τις ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία. Άλλοι φοβούνται ότι ο επόμενος στόχος του Τραμπ θα είναι η Ρωσία.

Σύνταξη
Ελλάδα – Γεωργία 3-0: Εντυπωσιακό ξεκίνημα για την Εθνική Γυναικών (vids)
Προκριματικά Παγκ. Κυπέλλου 03.03.26

Ελλάδα – Γεωργία 3-0: Εντυπωσιακό ξεκίνημα για την Εθνική Γυναικών (vids)

Η Εθνική Γυναικών κυριάρχησε στον αγωνιστικό χώρο του «Θεόδωρος Βαρδινογιάννης», νίκησε με 3-0 τη Γεωργία κι έκανε ιδανική εκκίνηση στην προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών 2027.

Σύνταξη
